Возобновляется железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией

Политика открытых дверей будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако консенсуса по вопросу членства Грузии и Украины в альянсе пока нет. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил по видеосвязи в ходе конференции «Демократия в действии».

«НАТО – организация, состоящая из 30 членов. Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет», – отметил он.

При этом Мирча Джоанэ привел пример своей страны, Румынии.

«Вначале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО», – рассказал он.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.