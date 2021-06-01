За здоровье гостя, или Открытие Грузии

С сегодняшнего дня открываются сухопутные границы Грузии. Бизнес и власти связывают с этим надежды на скорое восстановление экономики, медики призывают к осторожности.

По решению Межведомственного совета для пересечения сухопутной границы необходим сертификат о полной вакцинации и тест ПЦР с периодом отрицательного ответа за 72 часа. При отсутствии вакцинации, помимо документа об отрицательном 72-часовом ПЦР-тесте при пересечении границы, гостю потребуется повторно сдать ПЦР-тест на третий день - в одной из грузинских клиник. Новое правило не будет действовать в международных аэропортах страны – при прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о полной вакцинации. В то же время гостям предписано иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую случаи с COVID-19.

Многие эксперты полагают, что открытие страны позволит в сжатые сроки приблизиться к докризисному уровню экономики. В Минэкономики заняты подготовкой к туристическому сезону. По словам главы ведомства Натии Турнава, Грузия зарекомендует себя как одно из самых безопасных направлений:

«Я не считаю, что дополнительные меры безопасности при пересечении границ отпугнут потенциальных туристов. Мы видим, как быстро растет загруженность средних и малых гостиниц: по субботам и воскресеньям в объектах питания почти не остается свободных мест. Бизнес стремительно наверстывает провалы прошлого сезона. Грузия позиционируется в мире как одна из самых гостеприимных и безопасных стран. Ожидаем, что в этом году туризм восстановится на 40% от докризисного уровня».

Впрочем, шансами на восстановление бизнеса смогут воспользоваться далеко не все. Как заявил учредитель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе, пятая часть ресторанного бизнеса уже обанкротилась. И, судя по всему, опасность миновала не для всех:

«Мы положительно оцениваем решение об открытии границ и восстановление работы общепита. Разумеется, ни у кого нет иллюзий, что мы сможем приблизиться к докризисному уровню 2019 года в девять миллионов туристов и три миллиарда долларов дохода. К сожалению, значительная часть бизнеса разорена, и под угрозой остаются банкетные залы, которые специализируются на свадьбах и прочих массовых мероприятиях – их деятельность пока под запретом. 20% объектов общепита уже никогда не вернутся на рынок, их места заняли аптеки и другие».

На фоне радужных ожиданий эпидемиологи призывают не снижать бдительности. При нынешних низких темпах вакцинации нельзя исключать новых вспышек, что незамедлительно обнулит первые попытки восстановления экономики, предостерег сегодня глава Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе:

«Понятно, что стартует туристический сезон, что очень важно для экономики страны, но, с другой стороны, мы должны максимально снизить риски эпидемической ситуации, поэтому мы за усиление контроля на границах. Мы сегодня дали новые рекомендации, которые будут задействованы через две недели. Я не могу заранее об этом говорить, но речь идет об усилении контроля на границах для минимизации рисков попадания в страну инфицированных граждан. Или, если такое все же произойдет, для их своевременной изоляции».

Согласно данным Минфина, в 2019 году почти три четверти туристов прибывали в страну сухопутным транспортом, 23,8% – воздушным, 1% – железнодорожным и 0,5% – морским.

В 2019 году лидером по числу туристов был Азербайджан – 1,5 млн человек, затем следовали Россия – 1,4 млн, Армения – 1,3 млн и Турция – 1,1 млн человек. В целом доля туристов из соседних стран в общем турпотоке составляет 72%.