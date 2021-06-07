Грузинские политики выражают соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе

Первые лица Грузии выражают соболезнования в связи с кончиной выдающегося художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что мир, созданный Габриадзе, является одинаково родным и любимым для людей всех поколений.

«Нас оставил еще один большой деятель искусства… Именно заслугой его великого таланта и несравненного юмора является то, что у грузинского читателя и зрителя есть столько шедевров. Еще в течение многих лет его незабываемые марионетки будут говорить голосами великих грузинских актеров и не потеряют особую любовь зрителей. Теплота, доброта и любовь являются главными ценностями Резо Габриадзе и это главный стержень его творчества. Хочу выразить соболезнования семье Резо Габриадзе, его друзьям, родным и всей Грузии», – написал Гарибашвили в Facebook.

Президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Резо Габриадзе стал еще одним выдающимся деятелем искусства, которого потеря страна за последний год.

«Анзор Эркомаишвили, Гура Дочанашвили и Реваз Габриадзе… Грузинская культура испытала большую утрату – музыкальный, литературный и театральный мир больше не будет таким многообразным! Мы стали беднее, мы стали сиротами!», – написала Зурабишвили в социальной сети.

Как пишет «Новости-Грузия», свои соболезнования выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Художник, писатель, скульптор, автор сценария более 35 фильмов, основатель театра марионеток, великий Резо Габриадзе ушел в вечность… Мир без Резо Габриадзе обеднел. Сложно передать словами ту боль и потерю, которая принесла его кончина. Соболезную в связи с этим горем всей Грузии», – написал Каладзе.

Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».

Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.