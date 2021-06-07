МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в производстве плутония

Международное агентство по атомной энергии выявило в Северной Корее признаки проведения работ по выделению плутония из отработанного реакторного топлива. Полученный материал может быть использован для создания ядерного оружия, заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ не имеет доступа к ядерным объектам Северной Кореи. Правительство КНДР в 2009 году выслало из страны инспекторов ООН, занимающихся мониторингом работ в области использования ядреной энергии.

Поэтому, как пишет «Голос Америки», базирующаяся в Вене организация отслеживает деятельность Северной Кореи, используя спутниковые снимки. В числе наблюдаемых объектов на территории КНДР находится и самый и главный ядерный комплекс в Йонбене.

В ежеквартальном докладе, представленном в понедельник на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Рафаэль Гроссии рассказал, что над предприятем в Пхеньяне, которое обслуживает лабораторию по переработке ядерных отходов, продолжает подниматься пар.

«Паровая установка, обслуживающая радиохимическую лабораторию, продолжает работать с момента моего последнего заявления в марте», подчеркнул Гросси. Он, однако, признал, что на основе этого наблюдения невозможно подтвердить, факт ведущейся переработки.

В течение последних трех месяцев не было никаких признаков ведения работ на главном реакторе в Йонбене, где, как считают специалисты МАГАТЭ, производился плутоний для ядерного оружия. Ранее Гросси высказывал предположение, что реактор был закрыт с декабря 2018 года.

Как сообщает агентство Reuters, специалисты МАГАТЭ продолжают наблюдать признаки активности на объекте Кансон недалеко от Пхеньяна, где могут проводиться работы по обогащению.