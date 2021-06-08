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ФБР и Минюст вернули криптовалюту, украденную хакерами DarkSide
Министерство юстиции США в понедельник, 7 июня, заявило, что ему удалось вернуть криптовалюту на сумму около 2,3 миллиона долларов, выплаченную в качестве выкупа группе хакеров, напавших на компанию Colonial Pipeline.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала журналистам, что власти конфисковали у мошенников 63,7 биткоина, что сейчас оценивается примерно в 2,3 миллиона долларов.
Таким образом, была возвращена значительная часть выкупа, уплаченного американской компанией Colonial Pipeline группе вымогателей, именующей себя DarckSide. Общая сумма выкупа за восстановление доступа Colonial к своим сетям составила около 5 миллионов долларов.
В прошлом месяце группировка DarkSide, которая, предположительно, действовала из России, проникла в сети оператора трубопровода на восточном побережье США, заблокировав его системы и потребовав выкуп. Взлом парализовал работу трубопровода на несколько дней. Это привело к панике на заправочных станциях и перебоям с поставками топлива на юго-востоке США.
На прошлой неделе Белый дом призвал руководителей корпораций и лидеров деловой среды усилить меры безопасности для защиты от атак с использованием программ-вымогателей.
Министр торговли США Джина Раймондо в воскресенье заявила, что тема кибератак будет обсуждаться не предстоящей 16 июня встрече президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Другие новости дня
Президент Литвы посетит Грузию с официальным визитом
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене 10–12 июня посетит Грузию с официальным визитом.
Как заявили в пресс-службе литовского президента, цель визита – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии.
В ходе визита Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
«Президент посетит оккупированные Россией территории в Южной Осетии», – сказано в пресс-релизе. По информации грузинских СМИ, Науседа проведет брифинг в селе Патара–Хурвалети у разделительной линии.
Для супруги литовского лидера, Дианы Науседене предусмотрена отдельная программа. Она примет участие в церемонии открытия монумента инженеру и драматургу Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».
Это первый официальный визит президента Гитанаса Науседы в Грузию. В 2019 году Вильнюс посетила с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В США зарегистрирован препарат, замедляющий наступление деменции
Впервые за последние два десятилетия Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат против болезни Альцгеймера - самого распространённого вида старческой деменции. Более 30 миллионов жителей Земли предположительно страдают болезнью Альцгеймера. В большинстве своём это люди старше 65 лет.
Как сообщает Би-би-си, препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Испытания препарата показали, что он воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни.
Адуманукаб подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз.
В публикациях британской прессы подчёркивается, что Адуманукаб не следует воспринимать как панацею от болезни. Немало врачей выражают сомнения в его эффективности. Тем не менее, регистрация препарата, как ожидается, даст толчок исследованиям в области борьбы с деменцией. Эта область медицины традиционно получает меньше инвестиций в сравнении с онкологией или кардиологией.
В конце 2019 года американский производитель Biogen проанализировал большой объем данных о влиянии адуманукаба на здоровье пациентов. Выяснилось, что препарат замедляет ослабление способностей человека к размышлению и ориентации - если применяется в более высоких дозах.
Суд в Москве оправдал сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве
В Москве суд присяжных оправдал Муртазали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. Муртазали Меджидов - сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.
За оправдание подсудимого проголосовали пять из шести присяжных. Муртазали Меджидова освободили в зале суда. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев.
21-летняя студентка МГИМО Байсафу весной 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания вуза и через несколько дней умерла в больнице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже её переквалифицировали на убийство . Один из студентов рассказал, что пострадавшую вытолкнули из окна. Кроме того, по его словам, перед этим ей нанесли побои. Муртузали Меджидов был однокурсником погибшей девушки, по некоторым данным, они встречались. Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.
Гибель студентки из Казахстана привлекла широкое общественное внимание к делу в этой стране. После ареста Меджидова мать погибшей девушки поблагодарила президента Казахстана и главу Следственного комитета России. Омбудсмен по правам человека в Казахстане просил российского уполномоченного Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.
Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого в разное время он был заместителем премьера республики и депутатом регионального законодательного собрания.
За сутки в Абхазии выявлено 42 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 234 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 901 человек
Четыре партии выдвинули в кандидаты на пост мэра Тбилиси Зазу Хатиашвили
Четыре политических партии - «Христиан-демократическое движение» (лидер Гоча Джоджуа), «Грузинский выбор» (лидер Бежан Гунава), «Движение за социальное справедливость» (лидер Мамука Тускадзе) и «Свободная Грузия» (лидер Каха Кукава) выдвинули в мэры Тбилиси бывшего председателя Ассоциации адвокатов Грузии Зазу Хатиашвили, сообщает News Tbilisi.
Они предлагают всему оппозиционному спектру и общественности организовать прозрачное обсуждение единых кандидатов в мэры и рассмотреть возможность выдвижения как Зазы Хатиашвили, так и других кандидатов, которые могли бы объединить оппозиционный электорат.
«Одним из положительных характеристик Зазы Хатиашвили является то, что он не является представителем какой-либо партии или идеологического кластера и максимально приемлем для разных сегментов оппозиции. У него имеется положительный опыт — однажды он уже победил «Грузинскую мечту» на выборах председателя Ассоциации адвокатов, когда правящая команда и органы госбезопасности лоббировали кандидатуру Мамуки Мдинарадзе», - заявил Каха Кукава.
Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон и встретиться в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил журналистам в Вашингтоне о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Байден заявил, что будет рад этим летом приветствовать Зеленского в Белом доме. Президент США вновь подтвердил свою твёрдую позицию - поддерживать суверенитет Украины.
Агентство Reuters сообщило из Киева со ссылкой на советника президента Украины, что в ходе разговора Байден и Зеленский скоординировали свои позиции в преддверии встречи президента США с президентом России Владимиром Путины 16 июня в Женеве.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с президентом США Джо Байденом до российско-американского саммита 16 июня в Женеве. Интервью с украинским лидером опубликовал американский новостной портал Axios.
По словам Зеленского, он разочарован решением администрации США не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». Президент Украины сказал, что готов встретиться с Байденом в любое время и в любом месте, чтобы убедить американского президента в необходимости остановить строительство.
МАГАТЭ заподозрило Северную Корею в производстве плутония
Международное агентство по атомной энергии выявило в Северной Корее признаки проведения работ по выделению плутония из отработанного реакторного топлива. Полученный материал может быть использован для создания ядерного оружия, заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ не имеет доступа к ядерным объектам Северной Кореи. Правительство КНДР в 2009 году выслало из страны инспекторов ООН, занимающихся мониторингом работ в области использования ядреной энергии.
Поэтому, как пишет «Голос Америки», базирующаяся в Вене организация отслеживает деятельность Северной Кореи, используя спутниковые снимки. В числе наблюдаемых объектов на территории КНДР находится и самый и главный ядерный комплекс в Йонбене.
В ежеквартальном докладе, представленном в понедельник на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, Рафаэль Гроссии рассказал, что над предприятем в Пхеньяне, которое обслуживает лабораторию по переработке ядерных отходов, продолжает подниматься пар.
«Паровая установка, обслуживающая радиохимическую лабораторию, продолжает работать с момента моего последнего заявления в марте», подчеркнул Гросси. Он, однако, признал, что на основе этого наблюдения невозможно подтвердить, факт ведущейся переработки.
В течение последних трех месяцев не было никаких признаков ведения работ на главном реакторе в Йонбене, где, как считают специалисты МАГАТЭ, производился плутоний для ядерного оружия. Ранее Гросси высказывал предположение, что реактор был закрыт с декабря 2018 года.
Как сообщает агентство Reuters, специалисты МАГАТЭ продолжают наблюдать признаки активности на объекте Кансон недалеко от Пхеньяна, где могут проводиться работы по обогащению.
Депутатов Азербайджана возмутили действия главы СК России Бастрыкина
Азербайджанские депутаты написали обращение президенту России Владимиру Путину, протестуя против освобождения из-под стражи сотрудника ДПС Александра Гусева, застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Авторы обращения заявили, что общественность Азербайджана возмущена решением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить Гусева из-под стражи. Депутаты также выразили недовольство из-за реакции официальных лиц на ситуацию. Авторы письма заявили, что расценивают освобождение Гусева из-под стражи «не только как укрывательство и одобрения преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией».
«Кто из державших в руках оружие, может поверить в то, что оно само среагировало на «нарушителя», который якобы «угрожал жизни» полицейского? Утверждение бездоказательное по многим причинам. Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!» - говорится в обращении азербайджанских депутатов к Путину.
Ранее в понедельник на сайте change.org была опубликована петиция с требованием «справедливого наказания» для инспектора ДПС. Она также адресована Владимиру Путину. Авторы петиции назвали освобождение полицейского из СИЗО «одобрением преступления». На момент публикации ее подписали более 2,5 тысяч человек.
В конце мая на change.org была опубликована петиция «Освободить сотрудника автоинспекции Александра Гусева!». Авторы также требовали «тщательно провести расследование и привлечь водителя и пассажира к ответственности». За шесть дней ее подписали более 22 тысяч человек.
- Инцидент произошел 28 мая на трассе в районе поселка Мошково в Новосибирской области. Полицейские пытались остановить автомобиль с затонированными стеклами, но водитель не отреагировал на их требования и проехал мимо. После недолгой погони полиция прижала машину к обочине возле придорожного кафе. Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, Абдуллаев пытался помешать Гусеву задержать его товарища. Полицейский сначала оттолкнул и ударил молодого человека, потом достал пистолет и попытался прижать подростка к капоту машины. После этого видео обрывается и возобновляется в тот момент, когда окровавленный Абдуллаев падает с капота полицейского автомобиля на землю. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. В МВД заявили, что выстрел произошел случайно в момент, когда полицейский пытался загнуть руку Абдуллаева ему за спину.
- 4 июля Гусев был освобожден из-под стражи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащее поведение. Дело изъяли у местных следователей и передали в Центральный аппарат ведомства. Бастрыкин также принял решение о возбуждении нового дела об оскорблении полицейских и нападении на них. Двух подозреваемых, ехавших в автомобиле с Абдуллаевым, задержали в этот же день.
В Грузии до конца месяца могут отменить «комендантский час»
Министр экономики Грузии допустила, что в стране до конца июня могут отменить «комендантский час», который в настоящее время действует с 23:00 до 4:00.
Как пояснила Натия Турнава на сегодняшнем брифинге, эпидемиологи беспокоятся об открытии сухопутных границ с 1 июня и повышении количества туристов, что может привести к всплеску заболеваемости. Поэтому специалисты собираются провести мониторинг, как изменится эпидеситуация после открытия границ в течение нескольких недель.
«Если открытие сухопутных границ не ухудшит эпидемиологическую ситуацию в Грузии, можно будет полностью отменить ограничение на передвижение в ночное время суток. Сухопутные границы только открылись, поэтому нам всегда нужно одна, две, три недели, чтобы наблюдать за ситуацией в динамике. Потому что мы хорошо управляем ситуацией внутри, но ожидаем туристических потоков - безопасно, но это все же несет определенные риски», - сказала Турнава.
Министр отметила, что как глава экономического ведомства всегда выступает за либерализацию правил, но так как пандемия коронавируса еще не побеждена, решения принимаются максимально взвешенные. По мнению Турнава, не стоит внедрять в такой маленькой стране как Грузия, региональный подход в этом отношении.
«Поведение туристов немного изменилось – теперь они приезжают на более длительный период времени. Это и понятно, потому что пересечение границ связано с определенными трудностями, поэтому туристы, которые приезжают на более длительный период времени, стараются как можно больше путешествовать по всем регионам и мы хотим приготовить для них единое правило. Наверное, наступит момент, когда мы обсудим снятие ограничения на передвижение в ночное время», - отметила министр.
- Ограничение на передвижение в ночное время в Грузии ввели в ноябре прошлого года, сообщает агентство «Новости-Грузия». Более полугода «комендантский час» начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00, в мае его начало было перенесено на 23:00, а с первого июня его действие перенесли до 04:00. Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (651,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (примерно 3,3 тысячи долларов) – с юридического.
Захарова обвинила в неконструктивной позиции «Грузию и её покровителей»
Россия сегодня официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о причинах решения, обвинив США, Грузию и ряд других стран в «неконструктивной позиции».
«Еще в 2012 г. грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед Российской Федерацией в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками Договора», – говорит Захарова.
По словам официального представителя МИД России, США подстрекали Грузию и другие государства-участники договора к его нарушению. В Москве при этом говорят, что были готовы допустить полеты близ де-факто границ с признанными ею Абхазией и Южной Осетией.
«Мы были готовы предоставить пролёт в указанных зонах, но неконструктивная позиция Грузии и её покровителей закрыла это «окно возможностей», – пишет Захарова.
- Договор по открытому небу действует с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности. Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, еще при администрации Дональда Трампа, обвинив Москву в нарушениях.
- Ранее в МИД Грузии заявляли, что именно Россия на протяжении многих лет нарушала Договор по открытому небу. В Тбилиси говорят, что Москва с 2010 года пыталась использовать соглашение в качестве «инструмента легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии».
Консенсус отсутствует – замгенсека НАТО о членстве Украины и Грузии
Политика открытых дверей будет подтверждена на саммите НАТО 14 июня, однако консенсуса по вопросу членства Грузии и Украины в альянсе пока нет. Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил по видеосвязи в ходе конференции «Демократия в действии».
«НАТО – организация, состоящая из 30 членов. Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет», – отметил он.
При этом Мирча Джоанэ привел пример своей страны, Румынии.
«Вначале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашение в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО», – рассказал он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите альянса.
Киевский ВУЗ лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почётного доктора, сообщила украинская служба Би-би-си. Это первое подобное решение за всю историю университета.
Поводом стал арест оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги после вынужденной посадки 23 мая в аэропорту Минска самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс. После этого ректор КНУ Владимир Бугров призвал учёный совет лишить Лукашенко почётного звания. Для этого члены совета провели голосование в тайном режиме.
"Считаю, что Александр Лукашенко не достоен звания почётного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета", - писал в Facebook Владимир Бугров.
Ранее – в августе 2020 года – лишить Лукашенко звания почетного доктора призывали студенты и выпускники киевского ВУЗа.
Звание почётного доктора Лукашенко получил в 2009 году, когда приезжал в Киев с официальным визитом. Президентом Украины в то время был Виктор Ющенко.
На церемонии Лукашенко назвали "выдающимся политическим и государственным деятелем". Владимир Бугров рассказал белорусским активистам, что решение принималось по инициативе Ющенко и символизировало "проявление уважения Украины ко всему белорусскому народу, а не только к руководителю страны". Лукашенко к тому времени уже был у власти в Беларуси 15 лет и подавлял оппозицию.
- Звание почётного доктора КНУ присуждается за вклад в науку или за заслуги перед отраслью. Эта награда также называется "honoris causa", что в переводе с латинского означает "в знак почёта". Поэтому кроме учёных её также присуждают и политикам.
- Сейчас в списке КНУ более 80 почётных докторов. Среди них пять бывших президентов: Билл Клинтон (США), Альгирдас Бразаускас (Литва), Вацлав Гавел (Чехия), Михаил Саакашвили (Грузия), Нурсултан Назарбаев (Казахстан). А также действующие президенты: Ильхам Алиев (Азербайджан), Реджеп Эрдоган (Турция), Эмомали Рахмон (Таджикистан).
- Другой украинский ВУЗ – Киево-Могилянская академия – в 2004 году лишила аналогичного статуса первого президента Украины Леонида Кравчука (1991 – 1994 гг). По словам бывшего президента института Вячеслава Брюховецкого, это произошло из-за того, что Кравчук "прекрасно знал" о фальсификации выборов в пользу Виктора Януковича, но не противостоял этому.
Кремль потребовал раскрыть имя финансировавшего NEXTA бизнесмена
Кремль потребовал разъяснить утверждения о том, что белорусский оппозиционный телеграм-канал NEXTA якобы финансировался российским миллиардером. Это должен сделать либо арестованный оппозиционер Роман Протасевич, либо власти Беларуси, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков, отвечая на вопрос о том, не финансировал ли NEXTA генеральный директор компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин.
3 июня в эфире канала ОНТ было показан сюжет с участием оппозиционного блонера, бывшего главреда NEXTA Романа Протасевича, задержанного 23 мая после экстренной посадки рейса Ryanair в Минске. В ходе интервью Протасевич заявил, что NEXTA спонсировалась компанией известного российского олигарха, которая "связана с Уралом и горной добычей". Он не назвал ни саму компанию, ни имя олигарха, но в СМИ появились предположения, что речь идет о Дмитрии Мазепине. При этом соратники Протасевича и его родные призвали не обращать на его слова никакого внимания, утверждая, что он выступил в эфире под давлением или после пыток.
"Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение" - сказал Песков.
Сам Дмитрий Мазепин заявил, что не имеет отношения к финансированию NEXTA. "Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал. Мне неприятно говорить про финансирование этого телеграм-канала, потому что это противоречит моим взглядам", — цитирует Мазепина "Интерфакс".
Во время протестных акций в Минске в августе 2020 года Мазепин выступал с заявлениями в поддержку оппозиции, в частности, предлагая создать в Беларуси Комитет национального спасения.
- Романа Протасевича и его подругу Софью Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. В последнее время Протасевич вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга" и жил в Литве.
- Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента.
- Мать арестованного Наталья Протасевич уверена, что признания от её сына были получены с применением насилия. Такого же мнения придерживаются его соратники. При подавлении протестов в Беларуси тысячи людей подвергались насилию и пыткам.
Основатель Amazon и его брат полетят в космос на корабле New Shepard
Основатель Amazon Джефф Безос 20 июля отправится в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard. Об этом миллиардер сообщил в инстаграме. Вместе с Безосом в полёте будет его младший брат Марк.
"Я хочу полететь в космос, потому что это то, о чем я мечтал всю жизнь", — сказал бизнесмен.
Компания Blue Origin продолжает аукцион, победитель которого сможет отправиться в космос вместе с братьями Безосами. В аукционе, по последним данным, участвуют около шести тысяч человек более чем из 140 стран мира. Лидирует ставка в размере около трёх миллионов долларов.
Космический корабль New Shepard назван в честь астронавта Алана Шепарда – первого американца, совершившего в 1961 году суборбитальный полёт.
Во время первого полёта 20 июля на корабле будет находиться экипаж из шести человек. До этого New Shepard 15 раз поднимался на высоту более 100 километров.
Джефф Безос основал Amazon в 1994 году. В мае бизнесмен объявил о своей отставке с 5 июля. Бизнесмен занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в 187 миллиардов долларов. В рейтинге Forbs Безос находится на втором месте, после французского миллиардера Бернара Арно.
Франция ошрафовала Google за монополию в онлайн-рекламе
Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал корпорацию Google на 220 миллионов евро. Ведомство установило, что компания злоупотребляла доминирующим положением при размещении онлайн-рекламы.
Ранее на Google пожаловались три медиа – News Corp, французская ежедневная газета Le Figaro и бельгийская Groupe Rossel. Они обвинили корпорация в монополии на продажу рекламы для их веб-сайтов и приложений. Регулятор пояснил, что корпорация давала преимущества своим технологиям Google Ad Manager.
Корпорация не стала оспаривать штраф и обещала улучшить взаимодействие своего рекламного сервиса с третьими сторонами.
Два года назад компания Google получила штраф в размере более четырёх миллиардов евро от Еврокомисии за нарушение антимонопольного законодательства. Европейский регулятор признал, что корпорация полностью монополизировала операционную систему Android в сфефе поисковиков и браузеров.
Латвия передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса
Правительство Латвии передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса, – заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.
«Я рад, что мы дали толчок процессам и, учитывая логистический вопрос, передадим Грузии 15 тысяч доз вакцины от COVID-19», – заявил Ринкевичс.
Кака пишет Общественный вещатель, министр подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с пандемией. Глава внешнеполитического ведомства Латвии рассказал о возобновлении прямых авиарейсов и отметил, что airBaltic выполняет рейсы по маршруту Тбилиси-Рига три раза в неделю. Он выразил надежду, что воздушное сообщение скоро вернется в предпандемическое состояние, что поможет возобновить туристическое сообщение между странами.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс находится в Грузии с официальным визитом.
- 14 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что литовское правительство передаст Грузии 15 тысяч доз вакцин от COVID-19.
- Странам Восточного партнерства, в том числе Грузии, передаст дозы препарата британско-шведской компании AstraZeneca и Эстония, – сообщила министр иностранных дел страны Эва-Мария Лийметс.
- В начале июня стало известно, что Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19.
В парламентскую фракцию «Единого национального движения» вошли 32 депутата
Прекратившая бойкот парламента крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) создает фракцию в парламенте. В неё вошли 32 депутата.
Фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» возглавит Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
Как пишет «Новости-Грузия», это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.
Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии сегодня проголосовал за формирование двух новых фракций. Кроме фракции ЕНД, это – «Группа реформ Шарля Мишеля», состоящая из семи человек.
В неё входят три депутата от «Стратегии Агмашенебели» – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе; Зураб Гирчи Джапаридзе от партии «Гирчи – Больше свободы», независимые депутаты Григол Вашадзе, Тариэл Накаидзе; а также лидер «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе, которая возглавит фракцию.
На сегодняшнем заседании парламента также была сформирована одна политическая группа, в которую вошли четверо депутатов от партии «Европейские социалисты». Лидером группы стал Фридон Инджия.
Согласно решению руководства парламента, для создания политической группы достаточно четырех депутатов, а для образования фракции – семь. При этом группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция. Такое правило используется впервые именно в парламенте десятого созыва.
Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте десятого созыва сформировала партия «Лело» вместе с независимыми депутатами Саломе Самадашвили, Шалвой Шавгулидзе и Армазом Ахвледиани. Фракция получила название «Лело – партнерство для Грузии».
- Часть оппозиционных депутатов вошли в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял блок «Единое национальное движение – Сила в единстве».
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
В Южной Осетии зафиксирован случай реинфицирования коронавирусом
За выходные дни в Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса, – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«В ПЦР лаборатории было исследовано 42 пробы. Выявлено 9 случаев заражения COVID-19. Всего за период эпидемии коронавирус подтвердился у 3355 граждан, из них выздоровело 3332», – отметила главный санитарный врач.
Как пишет агентство «Рес», под наблюдением медиков в стационарных и амбулаторных условиях проходят лечение 23 человека, в инфекционном отделении цхинвальского медцентра находятся 10 больных.
Кочиева сообщила, что их ведомством зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом. Она простит жителей Южной Осетии вакцинироваться от коронавируса.
«Сейчас уже то время, когда есть риск повторного заражения тех граждан, которые переболели коронавирусом осенью прошлого года и не имеют уже антител. Мы рекомендуем нашим гражданам пройти вакцинацию, потому что последствия заболевания могут быть гораздо хуже. Те люди, которые не болели, пусть обращаются в поликлинику», – подчеркнула Кочиева.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», в Южной Осетии антитела выявили у большинства жителей, пожелавших пройти вакцинацию.
Глава Минкульта России выразила соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе
Имя художника, писателя, сценариста и режиссера Резо Габриадзе навсегда вписано в историю кинематографа, а его диалоги прочно вошли в нашу жизнь крылатыми фразами, – заявила министр культуры России Ольга Любимова в связи со смертью легендарного сценариста и художника.
«Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», – отметила Любимова.
По словам министра, многогранный талант Габриадзе проявился в скульптуре и художественном искусстве. Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными, напомнила глава министерства.
«Как театральный режиссер и сценарист Резо Леванович был признан во многих странах мира. Его работы восторженно принимали на крупнейших театральных площадках. Выражаю слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Резо Левановича. Светлая память», – сказала Любимова.
Одним из первых, кто публично почтил память Габриадзе, стал Резо Гигинеишвили. 39-летний режиссер гордится тем, что является тезкой драматурга.
«Ненавижу прощаться. Верю увидимся. Дорогой тезка, горжусь своим именем из-за Вас. Когда я поступал во ВГИК, Вы прислали мне весточку, слова поддержки и веры в меня. Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете – Резо Габриадзе. Спасибо Вам за слёзы, за смех и за то, что с Вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена», – написал Гигинеишвили в Instagram.
Вакционные туры в Россию будут стоить 1,5-2,5 тысячи долларов
Стоимость вакционного туристического пакета для иностранцев, желающих привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции, может составлять 1,5 – 2,5 тысячи долларов без авиаперелёта. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. В вакцинный пакет войдут двадцать один день проживания, трансфер из гостиницы до места вакцинации и обратно, а также сама процедура. Для жителей стран СНГ правительство планирует создать “льготные предложения”.
Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, президент Владимир Путин сообщил, что Россия готова принимать иностранцев, желающих получить одну из российских вакцин. Предполагается, что туры станут доступны уже в июле.
Информацию о том, что технически для этой процедуры уже все готово, подтвердил Игнатьев. По его словам, осталось решить проблему с визами. Возможно, Ростуризм разрешит иностранцам оформлять электронные визы.
В дальнейшем вакцинные туры могут стимулировать перезапуск въездного туризма, – считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Такие поездки, по её мнению, могут вырасти до пакета услуг, включающего питание и экскурсионные программы.
В апреле "пилотный" прививочный тур в Россию организовал немецкий филиал норвежской компании-туроператора World Visitor. Граждане России, проживающие в ФРГ, прилетели в Москву, где получили две дозы "Спутника V". Стоимость поездки начиналась от 2300 евро.
Теперь туроператоры делают ставку на жителей азиатских стран. "Так как в Европе на сегодня вакцинирован большой процент населения, то, скорее всего, этот продукт будет интересен для стран Азии, Индии, странам Ближнего Востока, к примеру, Ирану", – комментирует Андрей Игнатьев.
- К настоящему времени ВОЗ ещё официально не одобрила использование российской вакцины. Организация оценивает производство "Спутника V" для его сертификации. По данным Российского фонда прямых инвестиций, который занимается продажей "Спутиника V", 67 стран мира одобрили российскую вакцину
- В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V". Данные об эффективности вакцины в нём поставлены под сомнение.
- Власти Евросоюза договорились об открытии границ для туристов, прошедших полный курс вакцинации против коронавируса препаратами, которые одобрил европейский регулятор. "Спутник V" к ним не относится.
- Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии ограничило использование "Спутника V". Обнаружилось, что в России не ведётся контроль наличия в конечном продукте других вирусов.
- Вакционные туры уже существуют ОАЭ и в Сан-Марино. В обеих странах вакцинироваться предлагают в том числе "Спутником V".
Грузинские политики выражают соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе
Первые лица Грузии выражают соболезнования в связи с кончиной выдающегося художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что мир, созданный Габриадзе, является одинаково родным и любимым для людей всех поколений.
«Нас оставил еще один большой деятель искусства… Именно заслугой его великого таланта и несравненного юмора является то, что у грузинского читателя и зрителя есть столько шедевров. Еще в течение многих лет его незабываемые марионетки будут говорить голосами великих грузинских актеров и не потеряют особую любовь зрителей. Теплота, доброта и любовь являются главными ценностями Резо Габриадзе и это главный стержень его творчества. Хочу выразить соболезнования семье Резо Габриадзе, его друзьям, родным и всей Грузии», – написал Гарибашвили в Facebook.
Президент страны Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Резо Габриадзе стал еще одним выдающимся деятелем искусства, которого потеря страна за последний год.
«Анзор Эркомаишвили, Гура Дочанашвили и Реваз Габриадзе… Грузинская культура испытала большую утрату – музыкальный, литературный и театральный мир больше не будет таким многообразным! Мы стали беднее, мы стали сиротами!», – написала Зурабишвили в социальной сети.
Как пишет «Новости-Грузия», свои соболезнования выразил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Художник, писатель, скульптор, автор сценария более 35 фильмов, основатель театра марионеток, великий Резо Габриадзе ушел в вечность… Мир без Резо Габриадзе обеднел. Сложно передать словами ту боль и потерю, которая принесла его кончина. Соболезную в связи с этим горем всей Грузии», – написал Каладзе.
Габриадзе родился в 1936 году в Кутаиси. Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра марионеток (1981 год). Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером Ордена искусств и литературы Французской Республики.
Двоих граждан Армении обвинили в госизмене и шпионаже в пользу Азербайджана
Двое граждан Армении, один из которых бывший военный, арестованы по обвинению в совершении госизмены и шпионажа в пользу Азербайджана. Как пишет «Радио Азатутюн», об этом говорится в сообщении, распространенном сегодня Службой национальной безопасности (СНБ) Армении.
Согласно информации СНБ, бывший военный, награжденный ранее медалями «За безупречную службу» и «За участие в боевых действиях», вместе со своими другом отправился в Турцию, где получил предложение передавать соответствующие данные за определенную оплату.
Как сообщили в СНБ, они длительно и тщательно подготовили совершение преступления, распределили роли и будущие доходы, спланировали пути сокрытия преступления, определили средства связи, объем и значение подлежащей передаче информации, получив от азербайджанских спецслужб соответствующие указания. После этого оба гражданина отправились в третью страну, где в посольстве Азербайджана подписали договор о том, что дают свое согласие о переходе на сторону врага и действия в ущерб Армении, получили от сотрудников спецслужб соответствующие псевдонимы и суммы в виде аванса.
После этого, по версии СНБ, упомянутые лица поддерживали связь со спецслужбами Азербайджана, получали поручения и передавали данные, фотографировали и снимали на видео воинские части Минобороны и военную технику, выясняли число служащих, личные данные командного состава, изучали учебные батальоны, а также дислоцирование систем ПВО в Армении и Нагорном Карабахе, данные о наличии таких систем рядом с важными объектами. Также они снимали на фото и видео стратегические объекты – водохранилища, гидроэлектростанции, стратегические высоты, а во время войны подземные убежища, передвижение военной техники и войск. Все это они отправляли по специальному приложению, активированному на турецкие номера, – говорят в армянском ведомстве.
В СНБ заявляют, что во время войны в Карабахе один из них в качестве командира добровольческого отряда отправился в район самообороны Гадрута, собирал информацию и вплоть до конца октября продолжал отправлять её противнику. В этот период он передавал видео и фотоматериалы о расположении средств противовоздушной обороны, ракетных систем, бронетехники, боевых позиций, военных подразделений и так далее.
«Его действия дали возможность противнику определить местонахождение вооружения и военной техники, имеющих особое стратегическое значение, наносить целевые удары, выводить из строя армейские объединения, военную технику и живую силу. В результате этого, была существенно ослаблена боеспособность вооруженных сил, созданы препятствия для дальнейшей реализации боевых задач, благоприятные условия для прорыва войсками противника линии обороны на южном направлении и дальнейшего их продвижения вглубь Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении.
Второй член группы, согласно сообщению СНБ, осуществлял сбор информации в тылу, передавал точные сведения о местонахождении одного из зенитно-ракетных комплексов, расположенных в глубоком тылу, и сделал его целью для атаки противника, применившего ударный беспилотник для ее уничтожения.
Данные лица были привлечены в качестве обвиняемых и уже дали признательные показания, в их отношении в качестве меры пресечения избран арест, – говорится в сообщении.
По информации СНБ Армении, были обнаружены и изъяты средства специальной связи, предназначенные для войск, мобильные телефоны, видеозаписи, сделанные во время учений, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Россия официально вышла из Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.
Документ действовал с 2002 года. Соглашение, в котором участвуют более 30 государств, позволяет совершать короткие полёты для мониторинга военной активности.
Вашингтон объявил, что покидает договор, в ноябре прошлого года, ещё при администрации Дональда Трампа, из-за нарушений Москвы. В частности, претензии США вызвала попытка Москвы ограничить полёты рядом с границами самопровозглашённых Абхазии и Южной Осетии и заставить контролирующие самолёты садиться на посадку на аэродромы в аннексированном Крыму.
Россия обвинения отвергла и в январе заявила о намерении покинуть договор. Российский МИД заявил, что США, выйдя из договора, упускают шансы наладить отношения с Москвой.
В Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Дзагоевой
Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)», – говорится в сообщении.
В ведомстве заявляют, что «экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.2020 года».
Дзагоева – первый судмедэксперт, который осмотрел тело погибшего в августе прошлого года жителя Цхинвали Инала Джабиева и дал заключение о причине смерти. Дзагоева установила, что смерть Инала «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы», то есть побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть фотографиях и вызвали огромный общественный резонанс в Южной Осетии.
В мае текущего года в Генпрокуратуре заявили, что Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений.
«Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными», – было сказано в сообщении Генпрокуратуры.
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