В Армении впервые за последний год нет смертей от коронавируса

В Армении за минувшие сутки, впервые за последний год не было зафиксировано летальных случаев от коронавируса. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.

Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, по-прежнему 4463. По данным Министерства здравоохранения Армении, 1091 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 223 285. Число выздоровевших пациентов составляет 214 609.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3122, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 108 066 (3067 за сутки).