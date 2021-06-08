9 июня президент Грузии посетит Княжество Монако

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит с рабочим визитом Княжество Монако.

По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II. Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.

Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина - «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.

В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.