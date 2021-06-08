Обзор грузинской прессы

«Враг моего врага – мне не враг» – так отзывается об экс-премьере Георгии Гахария бывший мэр Гиги Угулава. В передаче «360 градусов» интернет-телевидения «Палитраньюс» оппозиционный политик пояснил, что считает бывшего члена «Грузинской мечты» – «злом», однако не таким «абсолютным», как Бидзина Иванишвили:

«Пока Гахария не скажет всей правды о 20-м июня, пока у него не появится хоть немного сочувствия к людям с выбитыми глазами, для меня он будет отвратительным объектом. Однако, если завтра его с помощью притянутых за уши аргументов обвинят в чем-то, хоть в государственном перевороте, я встану на его защиту. Это не значит, что он представляет собой какую-то ценность. Мы считаем Гахария злом, но абсолютное зло, проявившееся как рак на теле нашей страны, – это Бидзина Иванишвили. Его метастазы – Кобахидзе и другие. Факт, что Гахария идет против них, и каждый голос за него будет отобран у «Грузинской мечты». А вообще, до тех пор, пока мой враг Бидзина Иванишвили будет кромсать мою страну, я не буду переводить фокус на Гахария».

Эти заявления Гиги Угулава сделал после публикации открытого письма, в котором Бидзина Иванишвили назвал Георгия Гахария предателем команды и государства.

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Для отправки в Грузию уже готовы около 700 тысяч разных вакцин, сообщил в интервью газете «Квирис палитра» глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. На выбор у жителей Грузии будут пять прививок: «Синофарм», «Синовак», «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон» и новый препарат «Новавакс»:

«Количество вакцинированных и желающих вакцинироваться увеличивается с каждым днем. В последние дни в среднем прививаются около 4 000 человек, что немало, но меньше запланированного показателя. Это число должно как минимум удвоиться, чтобы к концу года достичь 65% населения. Масштабы вакцинации не увеличатся в июне, поскольку в этом месяце у нас ограниченное количество препаратов, но к концу июня мы начнем постоянно ввозить вакцины. Среди препаратов – «Новавакс», который, на мой взгляд, будет самым лучшим, поскольку он абсолютно безопасен. Это очищенный и готовый для ввода в человеческий организм белок вируса, а для образования иммунитета важен именно он. Уровень защиты этой вакцины достигает 90-95%», – сказал Тенгиз Церцвадзе.

Он также подтвердил, что в Грузии был зафиксирован один случай инфицирования южноафриканским штаммом коронавируса. Доказательств тому пока нет, но, по предварительным данным, вакцины, которые применялись в Грузии, менее защищают привитых от этого штамма, нежели от других, сообщил Церцвадзе.

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«Грузинская традиционная чурчхела может стать востребованным во всем мире продуктом», – считает представитель международного Инвестиционного центра FAO Андрей Ярмак. Он считает, что с угрозами растущей глобальной конкуренции Грузия должна бороться с помощью экспорта продуктов, изготовленных из фундука, повышать его стоимость, а также развивать переработку фундука. Лучшим способом для этого эксперт называет грузинскую чурчхелу.

«В кондитерской отрасли грузинская традиционная чурчхела полностью соответствует понятию здорового продукта и при определенных усилиях может стать модной и востребованной во всем мире. В Европе, США и ряде других стран сейчас наблюдается растущая тенденция здорового питания, и сети супермаркетов, маркетологи ищут все новые подходящие продукты. Необходимы должная регистрация чурчхелы на международном уровне как продукта с защищенным географическим наименованием и ее последующее активное продвижение. Так что чурчхелу можно хорошо раскрутить, сделать модной в мире и хорошо на этом зарабатывать», – цитирует Андрея Ярмака информационное интернет-агентство ambebi.ge.

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Один из лидеров Национальной сборной Грузии по футболу и казанского «Рубина» – Хвича Кварацхелия рассказал о своих планах на будущее в эфире передачи «Час спорта» на телеканале «Рустави 2». 20-летний футболист положительно отзывается о новом главном тренере грузинской сборной Вилли Саниоле, с ним команда непременно добьется успеха, уверен Кварацхелия. Поговорил он и о возможном переходе в один из грандов:

«На данном этапе я ничего не могу подтвердить, но переговоры ведутся со множеством команд. Думаю, сейчас все вступает в решающую фазу. Для меня в моем возрасте самое важное – это игровое время, и я предпочту быть там, где его будет больше. Во всех сильных командах очень высокая конкуренция, и, мне кажется, это хорошо. Я полностью уверен в своих силах и сделаю все возможное, чтобы все узнали мое имя и мою страну. Вообще, я получаю большое удовольствие от просмотра испанской Ла Лиги. Здесь практически каждый клуб хорошо играет, и я мечтаю играть за такие команды. Что касается распространившейся информации о переговорах с «Лидсом» (английский клуб «Лидс Юнайтед»), да, они велись, возможно, продолжатся, не буду говорить ничего заранее. Думаю, для меня интереснее всего было бы поработать с Юргеном Клоппом (главный тренер английского клуба «Ливерпуль»)», - сказал Кварацхелия. Что касается долгосрочных планов: «Моя главная цель – выиграть Лигу чемпионов», – сказал футболист.