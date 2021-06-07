Иванишвили и Гахария: кто, кого и когда выведет на чистую воду?

Бидзина Иванишвили сегодня обратился к народу в любимом эпистолярном жанре. Письмо основателя «Грузинской мечты», в котором бывшего премьер-министра Георгия Гахария он называет предателем команды и государства, вызвало острую полемику среди грузинских политиков. Досталось в письме и Михаилу Саакашвили с его «Нацдвижением».

Вернуться к старому опыту общения с народом в эпистолярном жанре Бидзину Иванишвили заставил его бывший соратник, экс-премьер-министр Георгий Гахария, а точнее, разговоры о том, что Гахария якобы является его проектом. Поэтому основатель правящей «Грузинской мечты» посчитал нужным прояснить свою позицию и пресечь попытки связать его имя с политикой, из которой, как он уверяет, окончательно ушел более четырех месяцев назад.

Иванишвили поясняет, что он всегда был против «сателлитных псевдопартий», потому не стал бы заниматься таким проектом. Тем более с Гахария, который в феврале предложил правящей «Грузинской мечте» повременить с шумным арестом лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, получив отказ – подал в отставку, а 30 мая создал свою оппозиционную партию «За Грузию». Кстати, партией ее Иванишвили не считает, он называет ее «ситуативным инструментом для отъема у правящей силы хотя бы малой части голосов избирателей».

«В феврале Георгий Гахария предал собственную команду. Что важнее всего, это была прямая измена собственному государству. Верховенство права и закона – краеугольный камень любого государства», – отмечает Иванишвили.

Делится Иванишвили и тем, что он думает об основанной им «Грузинской мечте». Нет худа без добра, говорит он:

«Был расчет, что отставка Гахария вызовет тяжелый политический кризис. Но, как видим, сильная, прогрессивная и опытная команда правящей партии легко смогла преодолеть трудности и укрепить государственные институты».

И здесь Бидзина Иванишвили не обошел стороной «вечную тему» сравнения своей партии с бывшей партией власти – «Нацдвижением» и его основателем, третьим президентом Михаилом Саакашвили:

«С этой точки зрения «Национальное движение» – полный антипод «Грузинской мечты». Оно от начала до конца зависит от имевшего тяжелое криминальное прошлое единоличного лидера. Достаточно, чтобы этот лидер ушел из публичного пространства, и его партия мгновенно рассыплется».

Напоминает Бидзина Иванишвили и о том, какую свободу обрела страна после его ухода из политики:

«Один из главных результатов, чего «Грузинская мечта» достигла со мной, а потом и с моим уходом из политики, – это завершение в Грузии традиции культа личности и мессианства».

Письмо Иванишвили было обнародовано на странице Facebook «Bidzina Ivanishvili for Georgia» («Бидзина Иванишвили за Грузию»).

Ему сразу же ответил Георгий Гахария, но на своей странице:

«События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось. Никто и ничто не остановит правду. В конце концов, это все поймут. Опять же, без сплетен, мы объединяемся за Грузию не против кого-либо!»

Его слова о правде многие восприняли как обещание вывести Иванишвили на чистую воду и даже стали призывать поскорее это сделать.

Бидзину Иванишвили поддержали представители правящей силы, отмечая, что опровержение было необходимо, поскольку распространению сплетен о том, что «Гахария – проект Иванишвили», способствовали сами «гахариевцы». Слово «предатель», которое Иванишвили использовал применительно к Гахария, считает вполне уместным министр культуры Тея Цулукиани:

«А как иначе называется этот поступок, если не разочарованием из-за предательства? У меня тоже было тогда чувство, что лидер просто взял и бросил нас в то время, когда нужно было исполнять закон. Поэтому нужно все называть своими именами».

Официальной справкой о присутствии в политике Иванишвили и его проекта – Гахария, назвали в стане оппозиции сегодняшнее письмо основателя «Грузинской мечты». Кроме этого, представители «Нацдвижения», у которого сегодня после семимесячного бойкота был первый рабочий день в парламенте, письмо Иванишвили сочли знаком, указывающим на распад правящей силы. Говорит депутат Заал Удумашвили:

«Якобы ушедший из политики Бидзина Иванишвили, который даже собирался не быть просто сторонником «Грузинской мечты», сегодня поспешил выйти на авансцену, чтобы подбодрить своих сторонников. Сегодня «Грузинская мечта» в тяжелейшей ситуации, идет полный распад и разрушение, и этот процесс не остановится».

«Грузинская политика еще далека от того, чтобы освободиться от ожиданий мессии, – отмечает политолог Вахтанг Дзабирадзе, – как и от традиции записывать оппонентов в ряды предателей родины». Иронизирует Дзабарадзе и по поводу мнения Иванишвили о привязанности «Нацдвижения» к его основателю Михаилу Саакашвили:

«А самого что вынудило выйти на арену, не опасения ли того, что его партия разрушится, если бы он этого не сделал?» – вступает в заочную полемику с Иванишвили аналитик Дзабирадзе и делится своим мнением о том, что он узнал из этого письма:

«Иванишвили «благословил» Гахария как оппозиционера. Теперь у того всегда будет возможность опровергать, что он – проект Иванишвили. Этим письмом, думаю, Иванишвили попытался также сохранить для «Грузинской мечты» своих сторонников, а также это послание рассчитано и на бывших сторонников «Мечты», которые переметнулись к так называемым 3-5-процентным оппозиционным партиям. Но после их бойкота парламента, я бы назвал вакханалии, когда они оказались на орбите «Нацдвижения», сторонники маленьких партий в них разочаровались. Возможно, они перейдут к Гахария».

Вахтанг Дзабирадзе считает, что в «Грузинской мечте» напряженная ситуация сложилась из-за предстоящих местных выборов. Правящая сила по документу Мишеля согласилась проводить досрочные парламентские выборы, если на муниципальных не наберет 43% голосов избирателей. Если бы выборы были завтра, предполагает Дзабирадзе, то «Грузинская мечта» легко одержала бы победу, но он не гарантирует правящей силе такой же успех к октябрю, когда назначены выборы.