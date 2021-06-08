«Нацдвижение» опоздало на праздник парламентаризма

Скандалом завершился первый день работы грузинского парламента в полном составе. Пришедшим депутатам «Нацдвижения» и его лидеру Нике Мелия не удалось воспользоваться парламентской трибуной, впрочем, они и сами для этого немало постарались, опоздав на полдня.

«Грузинской мечте» и «Нацдвижению» сегодня удалось сорвать планы друг друга и совместными усилиями испортить праздник начала полноценной работы парламента, которого ждали семь месяцев.

Этот знаменательный день в «Нацдвижении» решили использовать с утра и сполна. Вопреки ожиданиям, 32 депутата бывшей партии власти перед началом пленарной сессии в парламенте не появились. Дело дошло до того, что спикер парламента Каха Кучава спустя несколько часов ожидания «Нацдвижения» объявил перерыв и отложил рассмотрение закона об амнистии по делу «гавриловской ночи», фигурантом которого является сам лидер «Нацдвижения» Ника Мелия.

Он и его однопартийцы появились в парламенте к четырем часам дня и сразу оказались в кольце уставших от ожидания журналистов. Ника Мелия вежливо отказался от общения с ними, но интригующе пообещал:

«Здесь не хочу делать заявлений, я с трибуны парламента скажу все, что думаю, расскажу о наших планах. Я обещаю: с сегодняшнего дня вас ждут такие интересные четыре месяца, которых до сих пор у вас не было за всю вашу журналистскую карьеру».

Почему именно четыре? Как поясняли сегодня в «Нацдвижении», столько осталось до октябрьских муниципальных выборов, на которых, как уверены в оппозиционной партии, «Грузинская мечта» не сможет набрать 43% голосов избирателей, и, как это предусмотрено в соглашении Мишеля, она объявит досрочные парламентские выборы. Лишь потому, поясняли оппозиционеры, они сегодня вошли в, по их словам, «нелегитимный парламент».

Но Ника Мелия не смог полностью выполнить свое обещание журналистам – он так и не рассказал о планах своей партии, подпишет ли она соглашение Мишеля.

«Грузинская мечта» объявила нам бойкот в первый же день», – заявила лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе после внезапного завершения пленарной сессии.

«Через десять минут после появления в зале депутатов «Нацдвижения» парламентское большинство завершило заседание и убежало из зала. Это доказывает один очень важный факт: «Грузинская мечта» – рассыпающаяся власть, у которой не осталось опоры, в страхе бежит от самой главной оппозиционной силы, которая действительно была заинтересована в дискуссиях по важных вопросам».

«Нам бы не могло и присниться, что Ника Мелия собирался брать слово», – заявил в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Он напомнил, что оппозиционеры в парламент пришли с шестичасовым опозданием и что парламент завтра тоже будет работать:

«О чем они говорят, не пойму. Они в агонии. Что касается страха – это «Нацдвижение» испугалось 50 человек, которые их ждали сегодня у парламента, и они так испугались, что шесть часов не могли войти в парламент».

Мамука Мдинарадзе имел в виду акцию протеста группы молодых людей, которые с утра ждали депутатов «Нацдвижения» у здания парламента. Они хотели им устроить коридор позора и освистать за то, что все эти семь месяцев страну вводили в заблуждении и создали искусственный кризис. И хотя молодые люди отрицали связь с «Грузинской мечтой», но журналисты опознали некоторых активистов правящей силы, да и их заявления про «Нацдвижение» были явно списаны под копирку с заявлений депутатов «Мечты», которые с парламентской трибуны поочередно критиковали «Нацдвижение», обвиняя их в саботаже и радикализме.

Лидер оппозиционной фракции «Группа реформ Мишеля», республиканец Хатуна Самнидзе обратила внимание на то, что депутаты правящей партии не отрывали глаз от бумаг, с которых читали тексты своих выступлений.

«Вы обвиняете нас, оппозицию, в цинизме, но каждый из вас в своих заявлениях цинично отзывается о вхождении в парламент «Нацдвижения» – в то время, когда более шести месяцев наши западные партнеры стараются, чтобы грузинский парламент заработал в полном составе. Плохо, что вы заранее написали эти заявления. Жаль, что от вас я не услышала ни одного призыва о том, чтобы мы все вместе работали над исполнением условий соглашения Мишеля, работать над теми проблемами и реформами, на осуществление которых вы взяли обязательство и вынуждены были подписать соглашение», – заявила Хатуна Самнидзе.

Но и после ее призыва агрессивная риторика со стороны представителей «Грузинской мечты» не спала. Обвинив еще раз оппонентов в саботаже и радикализме, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе пригрозил, что без подписания соглашения «Нацдвижение» окажется в большом дискомфорте:

«Им придется подписать соглашение Мишеля. А до этого они остаются в маргинальной зоне как антисистемные элементы».

Свое мнение по этому вопросу лидер «Нацдвижения» Ника Мелия обещал рассказать с парламентской трибуны уже завтра. Пленарное заседание, обещающее накал страстей, начнется в полдень.