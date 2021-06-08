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Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили одержал историческую победу
Лаша Шавдатуашвили впервые в истории независимой Грузии стал дзюдоистом, который обладает титулом олимпийского чемпиона, а также чемпиона Европы и мира.
Сегодня, 8 июня, на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, 29-летний грузинский спортсмен завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг, став двукратным чемпионом мира, победив в финале спортсмена из Швеции Томми Масиаса, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Во время турнира в Будапеште Лаша одержал победу над представителем Перу Алонзо Вонга, затем обошел бразильца Эдуардо Барбоа, спортсмена из Израиля Джонатана Эльбаза, венгра Миклоша Унквара и турка Билала Чилоглу.
Лаша Шавдатуашвили – уроженец города Гори. Чемпион и призер Олимпийских игр. Двукратный чемпион мира, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Европы в личном и командном первенствах.
В мае 2018 года в числе 23-х олимпийских чемпионов из Грузии, выступавших на Играх в разные годы, был награжден президентским орденом «Сияние».
Другие новости дня
В Абхазии подтверждено 44 новых случая инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 286 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 44 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 30 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 7.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 549 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 947 человек.
9 июня президент Грузии посетит Княжество Монако
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит с рабочим визитом Княжество Монако.
По информации пресс-службы главы государства, в рамках визита запланирована личная встреча президента Грузии с князем Монако Альбертом II. Президент Грузии откроет в Монте-Карло официальную презентацию по популяризации грузинского вина и обратится к виноделам, участвующим в выставке. На мероприятии будут представлены различные сорта вин грузинских винодельческих компаний.
Запланированы также встречи президента с французскими журналистами и блогерами, занимающимися винной тематикой. Президент Грузии вместе с Альбертом II посетит презентацию грузинского вина - «Встреча с корнями лозы» и обратится к гостям презентации.
В рамках рабочего визита президента Грузии запланирована встреча с президентом международной организации «Мир и спорт» Джоэлем Бузу.
Привитый одной дозой вакцины глава правительства Аджарии заразился коронавирусом
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе заразился коронавирусом, об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Рижвадзе сообщил, что продолжает работать дистанционно. «Тестирование подтвердило у меня наличие коронавируса. Я нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать дистанционно», - отмечает Торнике Рижвадзе. Примечательно, что 13 мая Рижвадзе сделал первую дозу вакцины от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.
1 июня стало известно, что коронавирусом заразилась глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, которая 23 марта привилась от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа. Согласно протоколу, вторую дозу препарата Тикарадзе должна была получить в первых числах июня, сообщает агентство «Новости-Грузия».
По данным главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в последнее время в Грузии были выявлены случаи инфицирования коронавирусом среди вакцинированных и одной дозой, и двумя дозами.
В итоге заболели 0,8% из тех, кто был вакцинирован одной дозой и 0,2%-0,3% среди тех, кто получил два укола. Как и предусмотрено, большая часть заразившихся перенесли заболевание достаточно легко, им практически не понадобилась госпитализация или интенсивная медицинская помощь.
Гамкрелидзе еще раз подчеркнул, что вакцина, в первую очередь, защищает от тяжелого течения заболевания и смертельного исхода.
Пивоварову предъявили обвинение по делу о «нежелательной организации»
Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему директору "Открытой России" по статье об участии в деятельности "нежелательной организации". Об этом сообщается в телеграм-канале оппозиционера.
Пивоварову грозит от двух до шести лет лишения свободы. Ранее стало известно, что на оппозиционера составлен административный протокол по закону об "иностранных агентах". Речь идет о некоммерческой организации "Открытый Петербург", которую он учредил в 2017 году для просветительской деятельности.
2 июня суд в Краснодаре арестовал Пивоварова на два месяца по уголовному делу об участии в "нежелательной организации". Поводом для преследования стал пост в фейсбуке, опубликованный оппозиционером в августе 2020 года о проекте поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы". Пивоваров считает своё преследование политическим.
Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту Пулково при попытке вылететь в Польшу 31 мая. Его сняли с самолета в тот момент, когда лайнер выворачивал на взлетную полосу. Сотрудники ФСБ, зашедшие на борт, объяснили свои действия тем, что Пивоваров находился в розыске.
- 39-летний Андрей Пивоваров – бывший председатель и исполнительный директор общественного движения Ходорковского. "Открытая Россия" проработала в стране 20 лет и 27 мая объявила о самоликвидации.
- Российская "Открытая Россия" не была зарегистрирована Минюстом как организация и не включена в список нежелательных НКО. Однако в списке есть две иностранные структуры с таким же названием.
Президент Франции получил пощёчину во время выхода к гражданам
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину во время выхода к жителям коммуны Тен-ЛʼЭрмитаж во время поездки по стране. Инцидент произошёл 8 июня на юго-востоке Франции.
Два человека арестованы после случившегося по подозрению в применении насилия против официального лица, передаёт Le Figaro. Газета отмечает, что это первое нападение на политика.
Инцидент произошёл около 13:30 по местному времени. Макрон собирался поехать из пригорода в город Валанс, чтобы пообедать. Но вышел к сторонникам, которые скандировали лозунги в его честь. В этот момент его ударил находившийся среди них мужчина в зелёной футболке и маске.
На записи видно, что он прокричал в этот момент "Долой макронизм" и, возможно, кричал боевой лозунг французской армии во время королевского правления "Монжуа Сен-Дени!" ("Ура, св. Дионисий!").
Мотивы и имя нападавшего пока не сообщались. Личность второго задержанного не раскрывалась.
Эксперты по разоружению призвали Байдена и Путина подтвердить заявление Рейгана и Горбачёва
Несколько объединений мировых учёных, экспертов и врачей призвали президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина подтвердить совместное заявление, принятое на встрече фактического главы СССР Михаила Горбачёва и 40 президента США Рональда Рейгана в 1985 году. В нём главы двух супердержав согласились, что мир должен избежать войны с применением атомного оружия. Обращение опубликовано на сайте организаций "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" и "Пагуошское движение ученых".
Текст открытого обращения, подписанного 34 представителями организаций, борющихся с распространением ядерного оружия и экспертов, опубликован перед запланированной встречей Байдена и Путина в Женеве в июне. Она станет первым очным разговором политиков после избрания Байдена президентом США. В тексте говорится, что подписанты надеются на восстановление "взаимоуважения и сотрудничество между США и Российской Федерацией".
Среди подписавших письмо — директор "Бюллетеня учёных-атомщиков" Рейчел Бронсон, бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов, бывший министр обороны США в администрации Билла Клинтона Ульям Джеймс Перри, представители экспертных организаций.
"Лидеры двух стран неоднократно находили в себе мужество и решительность для совместной работы с целью положить конец величайшей угрозе, нависшей над человечеством,— ядерному апокалипсису", — говорится в обращении.
Сторонам предлагается "положить начало двустороннему стратегическому диалогу" который вёл бы к уменьшению угрозы ядерной войны. "Весь мир будет смотреть на вас", резюмируют авторы обращения.
Отношения Москвы и Вашингтона последовательно ухудшаются последние годы. В 2019 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal назвал их находящимися в низшей точке со времён холодной войны. После этого ситуация только ухудшилась. В марте президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста в интервью телекомпании ABC, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Газета The Washington Post в январе сообщала, что Байден выступает против "перезагрузки" отношений с Москвой по примеру той, что была устроена президентом Обамой, у которого он был вице-президентом.
Рябков перед встречей заявил, что повестка перед встречей у России и США не совпадает, а Москва намерена отправить перед саммитом Вашингтону "целый ряд некомфортных сигналов".
Все парламентские партии Грузии выразили поддержку членству страны в НАТО
Все представленные в парламенте Грузии политические партии сегодня подписали заявление, принятое в связи с предстоящим 14 июня саммитом НАТО в Брюсселе.
В совместном заявлении о поддержке интеграции Грузии в НАТО говорится, что стороны едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО, и подтверждают, что членство в НАТО является основным интересом национальной безопасности Грузии и основано на единодушной, широкой политической и общественной поддержке.
В заявлении содержится призыв к НАТО и ее государствам-членам продолжать тесное партнерство с Грузией, поскольку страна готовится к проведению совместно согласованных парламентскими политическими партиями амбициозных реформ, направленных на укрепление демократии, а также обеспечить более сильной поддержку и обмен опытом в борьбе с растущими и гибридными угрозами, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы подчеркиваем важность принятия политического решения, чтобы приблизить Грузию к вступлению в Альянс. Членство Грузии и других стран Восточной Европы, желающих стать членами НАТО, укрепят безопасность и стабильность в евроатлантическом пространстве, остановят потенциальных агрессоров и приблизят нас к «единой, свободной и мирной Европе», – говорится в заявлении, в котором выражается надежда, что саммит НАТО в Брюсселе создаст возможность зафиксировать прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО.
Крупнейшая оппозиционная партия Грузии впервые подключилась к работе парламента 10-го созыва
Члены блока «Единое национальное движение» (ЕНД) – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» сегодня впервые подключились к работе парламента Грузии.
Ранее они бойкотировали работу законодательного органа и заявляли, что выборы 31 октября 2020 года были сфальсифицированы.
Оппозиционеры приняли решение войти в парламент после того, как бойкот законодательного органа прекратила часть их коллег, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса.
Во фракцию «Единое национальное движение» – Объединенная оппозиция «Сила в единстве» войдут 32 депутата. Возглавит депутатское объединение Хатия Деканоидзе. Заместителями председателя фракции станут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.
В парламент сегодня пришла и лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Она говорит, что продолжит осуществлять законодательную деятельность в качестве независимого депутата.
- Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии «Грузинская мечта».
- Соглашение Шарля Мишеля предполагает назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти.
В Баку заявили о задержании «члена диверсионной группы противника»
В Министерстве обороны Азербайджана сегодня заявили о задержании армянского военнослужащего.
По версии Баку, разведывательно–диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями на территории Лачинского района близ армяно-азербайджанской государственной границы, проникла на территорию Азербайджана.
«Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян. Остальные члены группы отступили, покинув территорию», – говорится в заявлении ведомства.
В Баку предполагают, что «группа получила задание минировать освобожденные территории Азербайджана».
В Министерстве обороны Армении между тем заявили, что военнослужащий Катанян заблудился, не сориентировавшись на местности из-за тумана, и оказался на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана территории.
«Заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской Республики“.
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- “Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Экспорт вина из Грузии в январе-мае превысил 80 млн долларов
Доход от экспорта вина за пять месяцев 2021 года составил 82,4 млн долларов США. Как пишет издание Netgazeti со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии, это на 8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
В январе-мае текущего года из Грузии было экспортировано 36,4 млн бутылок вина (0,75 литров) в 55 стран мира, что на 15% больше, чем в 2020 году.
Экспорт вина вырос в Россию на 17% (22 421 656 бутылок), в Украину – на 6% (4 162 515), в Польшу – на 11% (2 258 486), в Литву – на 63% (439 494), в США – на 26% (402 942), в Эстонию – на 3% (258 640), в Германию – на 23% (314 703), в Канаду – на 54% (118 006), в Казахстан – на 80% (1 368 220), в Израиль – на 95% (236 996).
За январь-май доход Грузии от экспорта вина, бренди, чачи и других алкогольных напитков составил 130 млн долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году.
Сайты крупнейших мировых СМИ были недоступны из-за глобального сбоя сети
Сайты крупнейших мировых СМИ, британского правительства, платёжной системы PayPal и форума Reddit оказались недоступны на один-два часа из-за глобального сбоя. Причиной стала поломка у инфраструктурного провайдера, которого многие сайты используют для хранения изображений.
Утром во вторник, 8 июня, на час-два часа оказались недоступны сайты газет The New York Times, Financial Times и The Guardian, новостного агентства Bloomberg, издания The Verge, канала CNN и стриминговых сервисов Spotify и Twitch. Среди пострадавших — Би-би-си, BuzzFeed News, магазины Amazon, Shopify и eBay, социальная сеть Pinterest, сайты Github и Stackoverflow.
Некоторым из них удалось начать работу быстрее, чем сбой был решён, с помощью аварийных мер — например, отказа от иллюстраций. Издание The Verge публиковало новые материалы в Google Docs. Позднее работа всех сайтов была восстановлена. .
Причины случившегося пока не сообщаются. Провайдер Fastly сообщил о начале расследования происшествия.
В Абхазии из-за коронавируса отменили городские выпускные балы
В Абхазии отменили проведение общегородских выпускных балов, об этом сообщил «Апсныпресс» начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Кутелия.
По его словам, это – совместное решение Минпросвещения и Минздрава, принятое в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации.
«При этом можно проводить выпускные вечера в самих школах. Речь идет о немногочисленных мероприятиях с участием педагогов и выпускного класса. Также в школе можно будет провести выпускные линейки с соблюдением всех санитарных норм», – пояснил Кутелия.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 15 505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 901 человек.
Резо Габриадзе похоронят в Мтацминдском пантеоне
Художник, режиссер театра и кино, писатель Резо Габриадзе будет похоронен в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей. Информацию подтвердили в мэрии Тбилиси.
Гражданская панихида по Резо Габриадзе пройдет 8 и 9 июня в Театре марионеток на улице Шавтели. Попрощаться с режиссером можно будет с 16:00 до 20:00. Вынос тела состоится в четверг, 10 июня, в 15:00 из храма Анчисхати.
Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.
Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Судмедэксперт Зарина Дзагоева говорит, что не выдавала ложную справку по делу Джабиева
Югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева, в отношении которой было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий, заявила, что не выдавала ложную справку по делу Инала Джабиева.
«В указанной справке никаких ложных сведений не имеется. Просто имеется предварительный наружный осмотр трупа Джабиева и к заключению этот документ никакого отношения не имеет. Выдача таких справок у нас – обычная практика, они не раз выдавались по просьбе следователей», – заявила она в парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Дзагоева говорит, что узнала о возбуждении уголовного дела из социальных сетей, после чего к ней пришло уведомление, с которым она не согласна.
Судмедэксперт обратилась к депутатам за помощью и сказала, что на неё со стороны следователя идет давление. Она говорит, что намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента. Дзагоева подчеркнула, что будет защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу: «Я хочу, чтобы вы защитили меня в рамках закона», – отметила она.
Как пишет агентство «Рес», заседание президиума югоосетинского парламента, на которое пришла Дзагоева, сегодня не состоялось из-за отсутствия кворума. Заседание перенесено на начало следующей недели. Депутаты намерены рассмотреть вопрос об амнистии, на повестке дня также вопрос назначения судей.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа прошлого года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- Накануне стало известно, что четверо обвиняемых по делу Инала Джабиева освобождены под подписку о невыезде, а против судмедэксперта Зарины Дзагоевой возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Журналист Алексей Андронов: «Да, Грузия сделает так же с Абхазией и Южной Осетией»
Известный российский спортивный журналист и комментатор Алексей Андронов прокомментировал скандал, связанный с новой формой сборной Украины по футболу. Ранее Госдума России, МИД и российские спортсмены призвали УЕФА запретить форму, на которой изображены границы Украины с Крымом и надписи «Слава Украине – Героям слава».
Андронов считает, что этот вопрос не должен интересовать россиян. Об этом журналист пишет в своем Telegram-канале:
«Да, Украина рисовала, рисует и будет рисовать свою карту – с Крымом.
Да, Грузия сделает так же с Абхазией и Южной Осетией.
Да, Латвия, Литва и Эстония будут считать СССР оккупантом. Да, это так. Других проблем нет? Только это интересует?
Уже до «формы России с Аляской» договорились...
Коллективное безумие какое-то...».
Поделился своим мнением по поводу формы сборной Украины и журналист Василий Уткин:
«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы».
- Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться в прошлом году, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса, пройдет с 11 июня по 11 июля в одиннадцати европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
В Армении впервые за последний год нет смертей от коронавируса
В Армении за минувшие сутки, впервые за последний год не было зафиксировано летальных случаев от коронавируса. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний страны.
Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала пандемии, по-прежнему 4463. По данным Министерства здравоохранения Армении, 1091 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 73, в общем составив 223 285. Число выздоровевших пациентов составляет 214 609.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3122, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 108 066 (3067 за сутки).
- С 1 июня в Армении отменен обязательный масочный режим на открытых пространствах. Граждане, прошедшие полный курс вакцинации, с 1 июля будут освобождены от ношения масок в закрытых помещениях.
- При этом, по данным Bloomberg, в стране администрировано лишь 46.5 тысяч доз вакцины от коронавируса.
COVID-19 в Грузии: 1023 новых случая, 17 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 17 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 4951.
За сутки в стране выявили 1023 новых случая коронавируса. Накануне провели 29 517 тестов: PCR-тестов – 7932, экспресс–тестов на антиген – 21 585.
Выздоровели еще 510 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 350 428, выздоровевших – 335 029.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 3,47%, за последние 14 дней составляет 2,81%, за неделю – 2,92%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 5455 человек, всего администрировано вакцин – 178 738.
Всемирный банк выделяет Грузии 34,5 млн долларов на программу вакцинации
Программа вакцинации Грузии будет усилена за счет финансирования в размере 34,5 млн долларов США, полученных от Всемирного банка. Об этом сообщает Общественный вещатель со ссылкой на Всемирный банк.
«Основными задачами утвержденного сегодня дополнительного финансирования являются обеспечение равного доступа к вакцинам от COVID-19, укрепление системы вакцинации Грузии для содействия эффективному использованию вакцин, а также укрепление мер реагирования на COVID-19. Благодаря этой поддержке, Всемирный банк вносит свой вклад в реализацию плана правительства Грузии по вакцинации 60 процентов населения к 2021 году», – говорится в заявлении Всемирного банка.
Региональный директор международной финансовой организации на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что Всемирный банк одним из первых оказал поддержку Грузии в рамках Проекта быстрого реагирования на COVID-19.
«Теперь, с этим дополнительным финансированием, мы будем помогать правительству в осуществлении плана вакцинации. Пандемия, в первую очередь, легла тяжелым бременем на экономику страны, её жителей и предприятия, поэтому эффективный план вакцинации имеет решающее значение для быстрого и устойчивого восстановления Грузии и, что наиболее важно, для спасения жизней», – заявил он.
По информации Всемирного банка, в прошлом году Всемирный банк помог Грузии в предотвращении угроз пандемии и реагировании на них. В рамках проекта Министерству здравоохранения была оказана помощь в виде медицинского оснащения – более четырех миллионов ПЦР-тестов, а также набор для экспресс-анализа на основе антигенов и извлечения ДНК; более 1000 аппаратов для кислородной терапии, а также кровати для реанимации и неотложной помощи, аппараты ИВЛ и другие необходимые предметы, в т.ч. покупка 11 млн средств индивидуальной защиты. Кроме того, проект сыграл важную роль в развитии диагностических и лечебных возможностей медицинских учреждений.
Илия Второй принял делегацию Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял в своей резиденции делегацию Украинской Православной Церкви (Московского патриархата) во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Об этом сообщили в пресс-службе Патриархии Грузии.
«Встреча прошла в братской и теплой атмосфере, митрополит Антоний рассказал Патриарху Грузии о текущей ситуации в Украинском православии. Обсуждались пути дальнейшего сотрудничества между Украинской и Грузинской Православными Церквями», – заявили в Патриархии Грузии.
На сайте Украинской православной церкви сообщается, что встреча с Патриархом Грузии состоялась «по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия». В сообщении также указано, что после встречи с Патриархом состоялась отдельная встреча с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Сенакским и Чкороцкуйским Шио (Муджири).
- В декабре 2018 года в Православную церковь Украины (ПЦУ) объединились несколько непризнанных мировым православием украинских церквей. Её признала Константинопольская православная церковь, в 2019 года в Стамбуле её глава подписал томос о церковной независимости ПЦУ.
- В Русской православной церкви считают, что Украина – каноническая территория Украинской православной церкви, обладающей автономией в составе РПЦ.
- Грузинская православная церковь признавать автокефалию Православной церкви Украины пока не спешит. Ранее Украинская православная церковь (Московского патриархата) призывала Тбилиси не признавать «украинских раскольников».
Президент Литвы посетит Грузию с официальным визитом
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене 10–12 июня посетит Грузию с официальным визитом.
Как заявили в пресс-службе литовского президента, цель визита – продемонстрировать поддержку евроатлантическим интеграционным устремлениям Грузии, проведению реформ и закреплению демократии.
В ходе визита Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
«Президент посетит оккупированные Россией территории в Южной Осетии», – сказано в пресс-релизе. По информации грузинских СМИ, Науседа проведет брифинг в селе Патара–Хурвалети у разделительной линии.
Для супруги литовского лидера, Дианы Науседене предусмотрена отдельная программа. Она примет участие в церемонии открытия монумента инженеру и драматургу Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».
Это первый официальный визит президента Гитанаса Науседы в Грузию. В 2019 году Вильнюс посетила с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В США зарегистрирован препарат, замедляющий наступление деменции
Впервые за последние два десятилетия Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат против болезни Альцгеймера - самого распространённого вида старческой деменции. Более 30 миллионов жителей Земли предположительно страдают болезнью Альцгеймера. В большинстве своём это люди старше 65 лет.
Как сообщает Би-би-си, препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Испытания препарата показали, что он воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни.
Адуманукаб подходит пациентам моложе 80 лет, которым проведено детальное МРТ-сканирование и, таким образом, установлен точный диагноз.
В публикациях британской прессы подчёркивается, что Адуманукаб не следует воспринимать как панацею от болезни. Немало врачей выражают сомнения в его эффективности. Тем не менее, регистрация препарата, как ожидается, даст толчок исследованиям в области борьбы с деменцией. Эта область медицины традиционно получает меньше инвестиций в сравнении с онкологией или кардиологией.
В конце 2019 года американский производитель Biogen проанализировал большой объем данных о влиянии адуманукаба на здоровье пациентов. Выяснилось, что препарат замедляет ослабление способностей человека к размышлению и ориентации - если применяется в более высоких дозах.
ФБР и Минюст вернули криптовалюту, украденную хакерами DarkSide
Министерство юстиции США в понедельник, 7 июня, заявило, что ему удалось вернуть криптовалюту на сумму около 2,3 миллиона долларов, выплаченную в качестве выкупа группе хакеров, напавших на компанию Colonial Pipeline.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако рассказала журналистам, что власти конфисковали у мошенников 63,7 биткоина, что сейчас оценивается примерно в 2,3 миллиона долларов.
Таким образом, была возвращена значительная часть выкупа, уплаченного американской компанией Colonial Pipeline группе вымогателей, именующей себя DarckSide. Общая сумма выкупа за восстановление доступа Colonial к своим сетям составила около 5 миллионов долларов.
В прошлом месяце группировка DarkSide, которая, предположительно, действовала из России, проникла в сети оператора трубопровода на восточном побережье США, заблокировав его системы и потребовав выкуп. Взлом парализовал работу трубопровода на несколько дней. Это привело к панике на заправочных станциях и перебоям с поставками топлива на юго-востоке США.
На прошлой неделе Белый дом призвал руководителей корпораций и лидеров деловой среды усилить меры безопасности для защиты от атак с использованием программ-вымогателей.
Министр торговли США Джина Раймондо в воскресенье заявила, что тема кибератак будет обсуждаться не предстоящей 16 июня встрече президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
Суд в Москве оправдал сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве
В Москве суд присяжных оправдал Муртазали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы весной 2018 года. Муртазали Меджидов - сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова.
За оправдание подсудимого проголосовали пять из шести присяжных. Муртазали Меджидова освободили в зале суда. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Шамиль Яндарбаев.
21-летняя студентка МГИМО Байсафу весной 2018 года выпала из окна четвертого этажа здания вуза и через несколько дней умерла в больнице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже её переквалифицировали на убийство . Один из студентов рассказал, что пострадавшую вытолкнули из окна. Кроме того, по его словам, перед этим ей нанесли побои. Муртузали Меджидов был однокурсником погибшей девушки, по некоторым данным, они встречались. Меджидов после смерти Байсафы был допрошен, однако обвинения ему предъявили только в июле 2020 года. Тогда же его отправили под арест.
Гибель студентки из Казахстана привлекла широкое общественное внимание к делу в этой стране. После ареста Меджидова мать погибшей девушки поблагодарила президента Казахстана и главу Следственного комитета России. Омбудсмен по правам человека в Казахстане просил российского уполномоченного Татьяну Москалькову взять дело под личный контроль.
Отец Муртузали Меджидова Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого в разное время он был заместителем премьера республики и депутатом регионального законодательного собрания.
За сутки в Абхазии выявлено 42 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 234 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 42 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 28 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 38 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 14, в Ткварчельской ЦРБ - 8.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 505 человек. Зарегистрировано 236 летальных случаев. Выздоровели 14 901 человек
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