Зарина Дзагоева: «На меня идет колоссальное давление»

Югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева сегодня пришла в парламент и рассказала депутатам о давлении со стороны следователей прокуратуры. Напомним, накануне Генпрокуратура заявила о возбуждении против нее уголовного дела из-за превышения должностных полномочий по делу Инала Джабиева. Новый генпрокурор Магомед Багаев также присутствовал в парламенте, но отказался отвечать на все вопросы, пообещав сделать это в следующий раз.

Новость о возбуждении Генеральной прокуратурой уголовного дела против югоосетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой вызвала большой общественный резонанс. В защиту Дзагоевой выступили рядовые пользователи соцсетей, обращение по этому поводу распространила и «Гражданская платформа» – общественная организация, которую возглавляет вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева:

«Какие же факты, содержащиеся в выданной судмедэкспертом Дзагоевой Зариной, справке от 28 августа 2020г., являются ложными и вызывают вопросы ведомства? Может, вызывают сомнения факты повреждений на теле зверски убитого Инала Джабиева, которые судмедэксперт описала в данной справке по предварительному наружному осмотру?! И где же тут превышение должностных полномочий? А основная суть заключена в том, что исполнительная власть и Генеральная прокуратура РЮО решили переключить все внимание югоосетинского общества, причем попытки были неоднократны, на молодого специалиста – судмедэксперта Дзагоеву Зарину, на этот раз путем возбуждения уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий. Всем понятно, что делается это не только для отвлечения внимания общественности, но и для достижения главной цели – довести судмедэксперта до отказа от собственной экспертизы… На все незаконные действия по отношению к судмедэксперту Дзагоевой З. будем реагировать и не позволим ввести общественность в заблуждение. И пусть власть не думает, что может запугать нас!»

Выступая перед депутатами в присутствии генерального прокурора, Зарина Дзагоева заявила, что «прокуратуре на данный момент я доверять не могу»:

«Вчера из социальных сетей я узнала, что против меня возбудили уголовное дело. Позже, уже вечером, мне прислали уведомление, я с ним ознакомилась, но я с ним не согласна. Была информация, что я якобы выдала эту справку не 28 числа, а 30. Каждый раз, давая объяснения, я акцентировала внимание, что я выдавала ее 28 числа, в день смерти Инала Джабиева. В указанной справке никаких ложных сведений не содержится, там просто имеется предварительный наружный осмотр трупа, который я затем более подробно расписала. К заключению эта справка совершенно никакого отношения не имеет. Такие справки не раз выдавались по просьбе следователей прокуратуры, так как они это объясняли тем, что для дачи заключения потребуется длительное время, около 30 дней. И чтобы предварительно они уже знали, есть ли на теле потерпевшего какие-либо повреждения, чтобы они уже начали принимать какие-либо процессуальные меры. Это стало обычной практикой и не стало исключением в случае Инала Джабиева. Видимо, только в случае с Иналом Джабиевым появился закон, и только в этом случае меня привлекли к уголовной ответственности».

Дзагоева подчеркнула, что ее совесть чиста, она сделала свою работу и намерена защищаться от выдвинутых обвинений:

«Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и отстаивать свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить генеральному прокурору то, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя… Наверное, для любой матери будет считаться давлением, если ей скажут: «Ты на пять лет сядешь и не увидишь своего ребенка». По этому поводу мной сегодня будет подано заявление как на имя генерального прокурора, так и на ваше (спикер парламента) имя. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня защитили».

В президиуме подняли вопрос и о слитой в сеть смонтированной видеозаписи допроса Дзагоевой в кабинете следователя Генеральной прокуратуры. Продолжает адвокат Зарины Дзагоевой Тамара Габараева:

«В данном случае ее не предупреждали о съемках, о проведении съемок. Это нарушение ее прав, то есть идет целенаправленное давление непосредственно на судмедэксперта, чтобы довести ее до отказа от ее экспертизы. Она будет защищать до конца свою экспертизу, поскольку она выполнила ее на основании специальных знаний – у нее есть образование, она на это специально уполномочена согласно своим должностным обязанностям… То есть сегодня она идет по ч.1 ст. 286, по той же статье, по которой идут другие, непосредственно фигуранты уголовного дела. То есть Зарина сегодня у нас стала непосредственным участником этого убийства. Я не могу понять, она совершила это убийство или нет?!»

Габараева также сообщила, что судмедэксперту неоднократно поступали звонки и угрозы от неизвестных лиц.

Сегодня в сеть попала и видеозапись реакции генпрокурора Магомеда Багаева, который порывался уйти с президиума парламента.

Продолжает депутат Давид Санакоев:

«Да, он хотел уйти. У нас сегодня не состоялся президиум, потому что не было кворума. Но, помимо вопросов, которые должны были обсуждаться на президиуме, у нас там появился еще один вопрос – это вопрос, который касается эксперта Дзагоевой Зарины, которая фактически обратилась в парламент за поддержкой. На президиум был приглашен и генеральный прокурор. Он хотел уйти после того, как объявили, что президиум не состоится, что его перенесли, но его попросили остаться. То есть и Зарина Дзагоева попросила, чтобы он ее выслушал, и мы, депутаты, попросили, чтобы он остался. Но он говорил, что не готов сегодня к этому вопросу, что он к нему не подготовился, он готовился к вопросам, которые были обозначены в повестке дня. Поэтому он на вопросы отвечать не сможет. Сказал о том, что если его пригласят на следующий президиум, то обязательно придет уже подготовленным».

Магомед Багаев выслушал Дзагоеву. По словам Санакоева, депутаты поставили перед генпрокурором и вопрос об игнорировании депутатских запросов, один из которых, в частности, касался слитой в сеть видеозаписи допроса судмедэксперта и правовой оценки действий тех, кто это сделал.

Следующее заседание президиума, по информации парламентария, пройдет ровно через неделю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия