Дзагоева – подозреваемая, обвиняемые освобождены

Четверо обвиняемых по делу Инала Джабиева освобождены под подписку о невыезде, а против судмедэксперта Зарины Дзагоевой возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Именно она первой осматривала тело Джабиева и пришла к выводу, что смерть «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы». Иными словами – побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть снимках в конце августа прошлого года и вызвали огромный общественный резонанс в Южной Осетии.

В сообщении Генпрокуратуры Южной Осетии говорится: «Следствием установлено, что экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.20 г. … Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)».

Югоосетинский судмедэксперт Зарина Дзагоева после смерти в руках силовиков Инала Джабиева в конце августа прошлого года заключила: смерть мужчины наступила «в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». Тогда же она заявила о необоснованности попыток провести экспертизу за пределами Южной Осетии, в Ростове-на-Дону:

«Вчера в сети появилась информация о том, что судебно-медицинский эксперт дал заключение по поводу причины смерти Джабиева Инала, в котором было сказано, что смерть наступила от тромбоэмболии легочной артерии. Я, как лицо, проводившее судебно-медицинское исследование, заявляю, что тромбоэмболии у Джабиева Инала не было. Это неправда. Для постановки судебно-медицинского диагноза мне необходимо гистологическое исследование. Материал для гистологического исследования завтра отправляют в Ростов. У нас есть дорогостоящее оборудование, а также у меня есть опыт и квалификация по работе с гистологическим материалом, и необходимости я в этом не вижу. Я ощущаю ответственность перед обществом и родственниками Джабиева, и давать ложное заключение я не буду».

После этого по заказу Генпрокуратуры были проведены еще две экспертизы за пределами республики, которые пришли к противоположному выводу. Семья Джабиевых выразила им недоверие.

Зарина Дзагоева попала под пристальное внимание прокуратуры еще и после заявлений задержанных силовиков. Именно по их обращению, как сообщала прокуратура, была начата доследственная проверка по факту выдачи подложной справки по делу о смерти Инала Джабиева. Обвиняемые силовики утверждали, что «один из следователей прокуратуры, расследовавших уголовное дело по факту причинения смерти Иналу Джабиеву, попросил судмедэксперта (Зарину Дзагоеву) выдать подложную справку о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений», что послужило основанием для их задержания и «спровоцировало огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными».

Справку, выданную Дзагоевой 30 августа 2020 года, можно найти в сети. Но даже без нее, говорят наблюдатели, все, кто видел фотографии Джабиева из морга 28 августа, с трудом поверили бы в ее «подложность».

Активные попытки дискредитации югоосетинского судмедэксперта стали предприниматься недавно, что чудесным образом совпало со временем окончания сроков содержания под стражей подследственных: в сеть была слита тщательно смонтированная видеозапись допроса Дзагоевой в прокуратуре, на которой она якобы была не в состоянии ответить ни на один из поставленных вопросов. Сама Дзагоева отреагировала на вброс в соцсетях так:

«Почему же не отправили другие фрагменты (видео), где адвокаты, мягко сказать, повышая тон, «допрашивали» меня, когда я несколько раз порывалась уйти! Все присутствующие на видео лица были враждебно настроены против меня, не думаю, что в такой обстановке кто-либо ответил бы хоть на один вопрос! И еще этот допрос был в декабре, почему же его не выложили до тех пор, пока не пришли результаты третьей экспертизы? Абсолютно на все вопросы по своей экспертизе я могу ответить в суде, что и делала неоднократно».

Согласно выводам Дзагоевой, Инал Джабиев умер подвешенным в позе «ласточки» – один из известных методов пыток, применяемых в отношении задержанных и заключенных.

Многие пользователи осетинского сегмента соцсетей поставили на аватары: «Люди не ласточки. Осетия против пыток».

Депутат парламента Давид Санакоев говорит в беседе с «Эхом Кавказа», что возбуждение уголовного дела против Дзагоевой «вызывает определенные вопросы, подозрения в том, что человека пытаются запугать»:

«Для меня это подозрительно в свете того, что происходит в последнее время. Мы слышим о том, что есть какие-то договоренности с теми сотрудниками криминальной милиции, которые сейчас находятся под стражей, кто-то с ними договаривается. То есть явно присутствуют недоговоренности, и вот сейчас для определенного сценария будет кстати, если на Зарину Дзагоеву попытаются спустить всех собак, насколько я понимаю. Она сама комментировала, что не отказывается от того, что она сделала: и от своей экспертизы, от тех утверждений, которые там описаны, и от справки, которую выдавала. Розыгрыш такого сценария, где возбуждается уголовное дело на эксперта, думаю, будет на руку тем сценаристам, которые пытаются оставить виновным только самого Инала Джабиева».

Сама Зарина Дзагоева на контакт с журналистами пока не идет, но люди из ее близкого окружения говорят о давлении и перманентно поступающих угрозах в адрес югоосетинского судмедэксперта.

Ближе к вечеру Генпрокуратура Южной Осетии неожиданно сообщила об освобождении из-под стражи четверых задержанных силовиков по делу о смерти Инала Джабиева. На днях представитель ведомства настаивал в суде на продлении им срока содержания под стражей еще на месяц, в чем его поддержала коллегия Верховного суда.

Вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева и общественная организация, которую она возглавляет – «Гражданская платформа», по информации «Эха Кавказа», готовятся выступить с ответом с оценкой последних шагов Генеральной прокуратуры.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия