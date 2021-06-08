Дато Каджая: «И службы должны быть бдительными, и туристы – ответственными»

Замминистра туризма Абхазии Дато Каджая сообщил, что поиски российской туристки, которая 6 июня упала с моста в горную реку, продолжаются. Несчастный случай с молодой девушкой произошел в Рицинском национальном реликтовом парке. Спасатели уже обследовали русла рек Геги и Бзыби, но безрезультатно.

В МЧС Абхазии получили сигнал о несчастном случае 6 июня около половины седьмого вечера. Инцидент произошел в Гудаутском районе на территории Рицинского национального парка недалеко от Гегского водопада на трассе, ведущей к озеру Рица.

Дарья Манасова, 23-летняя жительница Казани, упала в бурную горную реку с моста, и ее унесло течением. Она отдыхала в Сочи и приехала в Абхазию на экскурсию.

Как сообщила пресс-служба МЧС, сегодня утром к месту падения девушки прибыли ее мама, тетя и двоюродная сестра. С ними ведут работу психологи. Спасатели вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка продолжают тщательный осмотр русла рек Геги и Бзыби, но высокий уровень воды и бурное течение не позволяют обследовать дно.

Заместитель министра туризма Дато Каджая рассказал, что группа туристов во время остановки решила пофотографироваться и зашла на старый железный мост, у которого не было перил:

«Они поднимались на Гегский водопад на УАЗике, экскурсия у них прошла нормально, но там шел мелкий дождь. И на спуске как раз возле этого моста, когда дождик прекратился, водитель решил снять тент, потому что в УЗИке было жарко. В этот момент группа решила воспользоваться моментом и пофотографироваться. Они пошли, к сожалению, на старый мост, который не эксплуатируется, не используется, там не было защитного ограждения. Подойдя близко к краю, как говорит ее подруга, которая находилась с ней, они пофотографировались, пошли к машине, обернулись, и в этот момент ее подруга упала вниз».

По словам Дато Каджая, в поиски вовлечены разные службы и волонтеры, но девушку пока не нашли:

«Там были очевидцы, которые сразу бросились на помощь, но ввиду того, что идут паводки в горах, объем воды очень большой и очень сильное течение. Я сам туда ездил, смотрел, на самом деле место слияния двух рек и паводок очень большой, затруднены мероприятия, связанные с работой водолазов, а по всему периметру идут поиски силами Рицинского национального реликтового парка, силами МЧС, привлекаются волонтеры, работает вертолет по всему руслу, надеемся, что сегодня-завтра ее найдут».

Несчастные случаи с туристами очень сильно влияют на имидж Абхазии. В Рицинском национальном парке постоянно дежурят сотрудники парка, ГАИ и ОБЭПа. Каджая призвал соответствующие службы быть более бдительными и ответственными:

«Пользуясь случаем, призываю все ответственные службы быть более бдительными. Новое руководство реликтового парка предпринимает усилия. Даже я, находясь там вчера, заметил определенные позитивные изменения, но охватить сразу все проблемные участки, наверное, не представляется возможным. Но именно на это место, конечно, стоило раньше обратить более детальное внимание. Теперь, после такого случая, к сожалению, нас уведомили в руководстве парка, что это место будет полностью закрыто и опечатано со всех сторон. Они и так по всему парку это делали, и сейчас усиленно будут делать, и будут постоянно дежурить, потому что люди проходят туда, куда нельзя, где опасно, с целью сделать какие-то красивые фотографии, селфи. Это нередко связано с риском, поэтому я просил вчера вести беседы с людьми при въезде и объяснять им, что есть такие места, куда нельзя заходить».

Всего населения Абхазии не хватит, чтобы оградить от бед каждого туриста без личной ответственности людей, приезжающих в Абхазию на отдых или экскурсию, считает Дато Каджая:

«Не доезжая до смотровой площадки на озере Рица, есть такое место под названием: «Прощай, родина!» Там весь край огорожен металлической сеткой, сделано это очень надежно, но туристы, чтобы сделать «экзотические» фотографии, умудряются эти ограждения ломать, проходить через них. Это делают сами туристы, это личная ответственность каждого. Ни силы реликтового парка, ни силы Министерства туризма недостаточны, чтобы проследить за каждым туристом, взять каждого за руку, это – нереально. Да, перила должны быть, и свою работу делать надо, но, чтобы вы понимали, туристы перелезают и через перила, и ломают сетки. Они должны осознать, что горы – это не идти по равнине и не дурачиться возле моря, здесь есть ущелья, скалы, обрывы, бурные горные реки, лучше не шутить с этим и быть аккуратными. Есть отведенные места, где можно фотографироваться, а куда-то лезть, спускаться с обрывов, чтобы фотографироваться, нельзя. Все должны понимать, что это связано с риском для жизни».

Гегский водопад расположен на высоте 530 метров над уровнем моря выше озера Рица. Поисково-спасательная операция в Бзыбском ущелье продолжается.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия