Азербайджан вернул Армении заблудившегося военнослужащего

Солдат-контрактник Вооруженных сил Армении, рядовой А. Катанян, который утром 8 июня из-за тумана заблудился и оказался на азербайджанской территории, был возвращен армянской стороне рано утром 9 июня. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Армении.

В ведомстве говорят, что рядовой Катанян в настоящий момент находится в Степанакерте (Ханкенди).

О задержании армянского военнослужащего в Министерстве обороны Азербайджана заявили накануне. В сообщении говорилось, что он, предположительно, «член диверсионной группы противника».

Позднее в Баку сообщили, что «в результате проведенного дополнительного расследования выяснилось, что военнослужащий Вооруженных сил Армении Артур Картанян [Катанян], задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района армяно-азербайджанской границы, попал на территорию Азербайджана не с целью диверсионно-диверсионной деятельности».

По данным министерства, Артур Картанян [Катанян], сбившись с пути, пересек азербайджанскую границу.

В Баку говорят, что в очередной раз продемонстрировали гуманизм и «обеспечили возвращение лица, не совершившего преступления против Азербайджана».