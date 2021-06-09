Владелец системы мониторинга блогов для администрации Путина арестован по запросу США

В Швейцарии арестован владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина требуют США, там его подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Об этом министерство юстиции Швейцарии сообщило корреспонденту Радио Свобода.

В 2018 году издание "Проект" называло Клюшина предполагаемым автором популярного политического анонимного телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде, заявив, что публикация изобличает его как ненадёжного делового партнёра.

С тех пор канал уже сменил руководство, уверены два источника Радио Свобода, знакомых с предполагаемыми авторами канала.

Арест Клюшина произошёл ещё в марте в кантоне Вале, сообщило министерство юстиции Швейцарии. В апреле его запросило американское консульство в Берне.

В расследовании "Проекта" отмечалось, что телеграм-канал, который издание приписывало Клюшину, тесно связан с заместителем главы Администрации президента Алексеем Громовым — бывший пресс-секретарь Владимира Путина считается кремлёвским куратором российского телевидения.

Сам Клюшин, как утверждает издание, в 2018 году участвовал в политическом совещании с руководством Хакасии как технолог Министерства обороны. На допросе после ареста в Швейцарии он заявил, что выступает против экстрадиции. В своих жалобах Клюшин настаивает, что он и его компания "играют стратегически важную роль для правительства России", передают "Открытые медиа".