Массовая вакцинация: перспектива есть, вакцин – пока нет

Власти Грузии считают вполне реальным в ближайшем будущем начать массовую вакцинацию в стране. Впрочем, пока необходимых ресурсов для этого нет.

На сегодняшний день в Грузии более 130 тысяч человек получили первую дозу вакцины. А полный курс вакцинации прошли почти 55 тысяч. Это 1,8% от всего населения страны старше 18-ти лет. При этом в Минздраве полагают, что начало массовой иммунизации не за горами.

«Ожидания, что массовая вакцинация начнется в ближайшем будущем, действительно реальны. По прогнозам ВОЗ, если страны до конца сентября смогут объять 20% населения (в плане вакцинации), то это для всех будет перспективой побороть эпидемию. Я думаю, что у нас будет возможность объять 20% и больше», – сказала замминистра Тамар Габуния.

По расчетам Национального центра по контролю заболеваний, для запуска массовой вакцинации в стране в начале каждого месяца должен быть определенный запас вакцин, а именно - около полумиллиона доз. Впрочем, в Минздраве не спешат называть точные даты поставки препаратов в страну. Единственное, о чем замминистра говорит пока с уверенностью, – это 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca, которые, по словам Тамар Габуния, поступят в Грузию через платформу COVAX в этом месяце:

«Что касается сроков поставки и (количества) доз других вакцин: как только у нас будет конкретная информация, мы объявим об этом».

В то же время глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе говорит, что от того, как этим летом будет проходить вакцинация, во многом зависит и то, какой будет следующая, четвертая волна эпидемии:

«(Степень тяжести) четвертой волны, да и в целом – чем меньше людей будет привито, тем выше вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации. Официально в стране было инфицировано 350 тысяч человек, это те, у кого инфекция была подтверждена лабораторно. Но, по различным подсчетам, у нас в общей сложности было инфицировано 33% (населения) – т.е. в стране около миллиона человек перенесли инфекцию с симптомами или без них. У тех, кто перенес ее, развивается естественный иммунитет. То, что третья волна не была столь разрушительной, как вторая, было вызвано именно тем, что у определенной части общества был иммунитет, но сейчас вместе с естественным нам необходим и иммунитет, вырабатываемый в результате вакцинации».

По словам Амирана Гамкрелидзе, если ежемесячно будет прививаться не менее полумиллиона человек, угроза того, что четвертая волна будет тяжелой, – внушительно сократится.

Несмотря на то, что пик третьей волны уже считается пройденным, в стране все еще сохраняется высокий показатель летальности. За последние сутки скончался 31 человек. Глава Центра по контролю заболеваний так объясняет это:

«Эпидемиям свойственно это: число смертей увеличивается после того, как пик пройден. Так у нас было и в ноябре-декабре. Об этом говорил и прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME). Такая ситуация, к сожалению, продолжается и продолжится до середины июня. Здесь есть несколько факторов. В целом в этом году глобально число погибших увеличилось, потому что и число инфицированных во всем мире за пять с половиной месяцев этого года больше, чем было за весь прошлый год. То же и с летальностью – скончалось за эти пять с половиной месяцев больше, чем за прошлый год. Второе – не исключено, что в (росте летальности) определенную роль играют измененные генетические штаммы. И третье – это может быть несвоевременное обращение в медучреждения».

По словам Амирана Гамкрелидзе, вся эта информация нуждается в проведении детального анализа вместе с клиницистами. За последние сутки в стране было проведено около 38 тысяч тестов. Из них 821 оказался положительным.