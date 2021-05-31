Открывая летний сезон: уроки прошлого

Завтра, 1 июня, Грузия откроет сухопутные границы. Все прибывающие в страну лица должны иметь на руках отрицательный результат ПЦР-теста.

Национальный центр по контролю над заболеваниями изучает один возможный случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19. Об этом сегодня заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе. В настоящее время в стране, как и в Европе, превалирует британский штамм. На прошлой неделе в Грузии зафиксировали также случаи заражения индийским.

«Наверное, на днях у нас уже будет ответ. Если он будет положительным, тогда мы сможем сказать, что, да, у нас появился и южноафриканский штамм», – сказал Гамкрелидзе.

В то же время сегодня, по его словам, правительство приняло постановление, согласно которому у всех приезжающих в страну лиц должен быть на руках отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. Это касается и тех, кто прилетает в страну на самолете, и тех, кто пересекает сухопутную границу. Правило распространяется и на людей, прошедших полный курс вакцинации. Правда, вакцинированные, в отличие от непривитых, не обязаны повторно проходить тест в течение 72 часов после прибытия.

«У приезжающих туристов должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. За открытием границ может последовать рост инфицирования. Поэтому должен осуществляться контроль. В том числе ПЦР-контроль и последующий надзор», – сказал Гамкрелидзе.

Правило повсеместного ношения масок – как в открытых, так и в закрытых пространствах – при этом остается в силе. По словам Гамкрелидзе, этот вопрос межведомственная комиссия активно обсуждала, впрочем, пока, как считает глава Центра по контролю над заболеваниями, вводить послабления не стоит. Возможно, сказал Гамкрелидзе, после июня носить маски в обязательном порядке будет необходимо только в местах большого скопления людей.

Глава Минэкономики Натия Турнава считает, что страна готова к принятию туристов, хоть и риски, сопутствующие пандемии, сохраняются. Задача, по ее словам, заключается в том, чтобы не дать распространиться эпидемии, не перекрывая при этом кислород бизнесу. По поводу открытия сухопутных границ министр сказала:

«Это очень важное решение. С завтрашнего дня передвижение на наших сухопутных границах станет, скажем так, свободным. Конечно же, при условии соблюдения правил. Это – как справка о вакцинации, так и справка о прохождении ПЦР-теста, – обязательно. Это, на мой взгляд, никак не приостановит (поток) международных визитеров».

Особого смысла в прохождение теста перед приездом в Грузию теми, кто уже вакцинировался, не видит Серго Чихладзе – один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» и специалист по вопросам здравоохранения. Хотя не спорит, что определенная логика в этом есть:

«Привитый человек может заболеть. Впрочем, в случае если человек привился двумя дозами, этот шанс мизерный, вероятность настолько мала, что требование о ПЦР-тесте, на мой взгляд, становится лишним грузом. Да, логика здесь есть, это перестраховка и т.д., но практическая ценность этого (требования) очень мала».

В то же время, чтобы этот летний сезон не повлек за собой последствий прошлогоднего, необходимо учитывать три направления, полагает Серго Чихладзе:

«Первое – максимальный контроль в соответствии с правилами, установленными в плане безопасности. Они везде есть – будь то объекты питания, фитнес-залы, прочее. Контроль за ношением масок, за собраниями. Второе. В прошлом году в это время у нас не был налажен компонент диагностики. Сейчас с этим лучше. Мы видим, что делается по 25-35 тысяч тестов в день. Это дает нам возможность быстро увидеть реальное положение дел и отреагировать на него, если наблюдается рост случаев инфицирования. И третье: будущие три-четыре месяца будут ключевыми в вопросе вакцинации. Если мы быстро наберем темп, риски распространения (инфекции) снизятся к осени».

В общей сложности с середины марта в стране было сделано 138 914 прививок. Полный курс вакцинации прошли 26 101 человек.