Против все. Георгий Гахария и его точка равновесия

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию и основавший собственную партию «За Грузию», дал интервью телекомпании TV Pirveli. За что получил порцию критики как от бывших соратников, так и от новых коллег по оппозиции.

Первое большое интервью грузинского экс-премьера Георгия Гахария вызвало неоднозначную реакцию на политическом поле страны. Откровения бывшего главы правительства не оценили ни бывшие соратники, ни новообретенные собратья по оппозиции. В «Грузинской мечте» заявления Гахария считают предательством и попыткой получить очки за счет клеветы на бывших однопартийцев. Особо жесткой критике в партии власти подвергли оценки в адрес руководства «Мечты» со стороны бывшего №1 правящей команды. Гахария, в частности, заявил:

«Объективная реальность заключается в том, что у сегодняшней правящей силы, руководства партии, нет никакого ресурса противостоять нам, ни интеллектуального, ни морального. К сожалению, это люди, которые исчерпали себя, – я говорю о руководстве партии. Я не говорю обо всех, там очень много достойных людей, и в руководстве множество достойных представителей. Это те люди, которые в последние годы много сделали для страны и государства, однако ситуация сложилась так, что ресурс тех, кто сегодня создает погоду в партии, абсолютно исчерпан».

Особенно досталось нынешнему председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе. Комментируя заявление последнего относительно своего ухода из партии, Гахария назвал версию руководителя правящей партии о том, что бывший премьер вступил в сговор с «Единым национальным движением», «бредом испуганного человека»:

«Это бред испуганного человека. 13 февраля руководство партии обратилось ко мне с просьбой встретиться с большинством. Судя по всему, они не могли убедить большинство снять депутатский иммунитет с Ники Мелия и попросили меня принять участие в процессе. Я согласился с этим по нескольким причинам: и тогда, и сегодня я считаю, что человек, который был организатором штурма парламента, должен быть привлечен к ответственности. Моя позиция была следующей: если мы хотим, чтобы правосудие было исполнено и человек, которого мы считаем организатором нападения на государственный институт, предстал перед судом, то Мелия должен быть задержан так, чтобы ни у кого с головы не упало и волоса. Это была моя позиция с самого начала. Между тем там были люди, чью позицию вообще трудно рассматривать серьезно, что для задержания одного какого-то политика-хулигана в центральный офис оппозиционной партии должны ворваться три тысячи спецназовцев».

Впрочем, Гахария воздержался от критики основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, ограничившись лишь несколькими представителями правящей партии. А также обвинениями в кумовстве и коррупции в рядах властной команды.

«Мечта» отреагировала жестко, назвав Гахария не только предателем, но и проводником интересов «Нацдвижения». Председатель парламентского комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили считает, что обвинения со стороны экс-премьера в адрес правящей партии в кумовстве и коррупционных схемах неуместны и не соответствуют действительности:

«Неловко, когда премьер-министр страны и бывший министр внутренних дел говорит о команде и вопросах, которые не вписываются ни в какие рамки. Во-первых, разговоры о кумовстве и коррупционных схемах – ложь. Если же такие случаи имели место, то он должен был отреагировать. Что касается выпада в отношении Ираклия Кобахидзе, стыдно использовать такие эпитеты. Я считаю такое заявление бывшего премьер-министра постыдным».

При этом в правящей партии считают, что своими заявлениями Георгий Гахария пытается дискредитировать партию власти и занять ее место в политическом спектре страны. Но в «Грузинской мечте» уверены: эти попытки заранее обречены на провал.

С этим согласны и в оппозиции. Один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе считает заявления Гахария полными лжи:

«Вчера он солгал несколько раз. Когда вы делаете ошибку, первым делом нужно пожалеть об этом. Но ничего подобного мы от Гахария не слышали. Напротив, он беззастенчиво оправдывает свои действия 20 июня (2019 года). Считает, что политическое преследование Ники Мелия было правильным. Мы слышали постыдные заявления. Это, похоже, является концом его политической карьеры. Он всегда отрицает правду».

Со своей стороны, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили советует Гахария перестать вилять и начать говорить искренне. Он уже не является премьером, и пора бы уже стать настоящим оппозиционером. С такой позицией согласны и в «Гирчи». По словам представителя партии Сандро Раквиашвили, чем больше Гахария будет говорить, тем ниже у него будет рейтинг.

Впрочем, сам Георгий Гахария видит в критике в свой адрес слабость своих оппонентов. По его словам, множество политических сил пытаются вывести людей на улицу и превратить ее в часть политического процесса. Но это никому никак не удается. По мнению Гахария, это значит, политическая культура граждан Грузии и их политическая сознательность гораздо выше, чем у политического класса. А это, в свою очередь, значит, что нужно срочно менять политические элиты в стране.