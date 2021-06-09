Минобороны Грузии опровергло сообщения о массовом увольнении военнослужащих   

Президент США Джо Байден в среду отправился в Великобританию в рамках его первой зарубежной поездки в статусе главы государства. Непосредственно перед вылетом Байден заявил журналистам, что его цель – «усилить альянс, продемонстрировав единство Европы и США перед Путиным и Китаем», сообщает Reuters.

«Докажут ли демократические союзы, оказавшие ключевое влияние на большую часть прошлого века, свою способность противостоять современным угрозам? Уверен, что ответ – да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это», – сказал глава Белого дома в статье для The Washington Post, указав, что США возвращают себе роль лидера и будут действовать в отношении противников «с позиции силы».

Байден примет участие в саммите «Большой семерки» в Сент-Айвс. Представители крупнейших экономик мира, на долю которых приходится до половины мирового ВВП, обсудят вопросы вакцинной помощи бедным странам, торговли, климата и инициативы по восстановлению инфраструктуры в развивающихся государствах. Американские чиновники называют это мероприятие частью усилий по сдерживанию растущего влияния Пекина.

Далее в планах Байдена – встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, посещение королевы Елизаветы в Виндзорском замке, а затем визит в Брюссель для переговоров с лидерами НАТО и Евросоюза.

Завершающей частью рабочего путешествия Байдена станет его встреча с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Накануне советник по нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что этот саммит – не «подарок Кремлю», а свидетельство глубоких расхождений между США и Россией. Байден, по словам Салливана, планирует оказать давление на Путина по приоритетным для Америки вопросам, включая участившиеся кибератаки на американскую инфраструктуру со стороны российских хакеров, формально не связанных с российским правительством.

Сам Байден на вопрос о том, чем именно может закончиться его саммит с Путиным, ответил: «Кто знает? Это и будет предметом нашего обсуждения».

Ранее американский президент неоднократно подчеркивал, что США не ищут конфликта с Россией, а хотят предсказуемых и стабильных отношений с ней, но при этом будут привлекать Москву к ответственности за «вредоносные действия».

Ранее в марте администрация Байдена расширила санкции в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы, действиями в отношении Украины, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального.

В то же время стороны договорились о продлении срока действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Администрация Байдена не стала вводить санкции против оператора строительства газопровода «Северный поток – 2», ссылаясь на необходимость сохранить хорошие отношения с Берлином. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен пояснил, что США в любой момент могут отменить эти исключения.