«Река может "уйти"»

Генпрокуратура ответила на пост «Зеленой Алании» в социальных сетях, в котором рассказывалось о том, что в реки Знаурского района сливаются канализационные стоки. Ведомство сообщило, что проверяет данную информацию и «при наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры». Экологи также обратились к генпрокурору Магомеду Багаеву с просьбой проверить законность добычи инертных материалов из рек.

26 мая, сразу после общения с детьми в Знаурском районе, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» лидер организации Залина Габаева, она вывесила эмоциональный пост на странице «Зеленой Алании» в социальной сети Facebook:

«Очень мне сегодня перед детьми было стыдно, когда они рассказывали нам, взрослым, как льется канализация в Проне. Знаурские дети нам сегодня говорили, что каждое лето они купались в речке, и все было прекрасно. Но пришли строители, построили два многоквартирных дома, и лафа закончилась, к дерьму, текущему из военного городка, прибавилось оно же, но из многоквартирных домов, построенных нашим государством. Дети надеются на помощь взрослых. У них лето, они купаться хотят. А тут воды канализационные и зловоние. А знаете, что мне чиновники говорят? – "Мае бон нишы у" ... Мы люди или дерьмо, текущее в реку? Мы собственных детей защитить не можем. Ау, брутальные дяди-чиновники, вы молчите, потому что не умеете это сказать? Женщины и дети уже сказали это за вас. Начните наконец действовать...»

Спустя неделю на этот пост неожиданно отреагировала Генеральная прокуратура Южной Осетии, в чье ведение входит надзор за исполнением природоохранного законодательства республики. В рубрике «Обратная связь» на официальном сайте ведомства сообщалось, что «организована проверка по указанной информации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры».

Залина Габаева вспоминает поездку в Знаурский район, во время которой дети рассказали ей о сливе канализационных стоков в реку Проне:

«Мы решили познакомиться с детьми, которые живут в разных районах нашей республики, для того, чтобы понять, сможем ли привлекать их в своей деятельности. Мы проводили в школах мини-презентации, знакомства (с организацией), чтобы узнать, как дети информированы о состоянии окружающей среды. И в Дзауском, и Знаурском районах они пожаловались, что хотели бы купаться в речке, как раньше. Дети сказали нам сначала в Дзауском, потом и в Знаурском районе, что в реки сливаются нечистоты. То есть в Дзауском районе дети не купаются уже давно, но я не знала о том, что теперь уже не купаются и в Знаурском, поскольку построено два многоквартирных дома (мне так объяснили дети с учителями, у нас есть видео, мы можем на него сослаться), а канализацию вывели, минуя очистные сооружения, в реку».

Пост экологов в социальной сети, по ее словам, вызвал общественный резонанс. Ответ прокуратуры, говорит Залина Габаева, стал приятной неожиданностью для всех. Ждут «зеленые» и реакции на многочисленные факты незаконного пользования водными ресурсами. На днях обеспокоенные жители Дзауского района в который раз прислали экологам фотографии и видео с мест добычи речного песка и гравия:

«Поскольку у нас активно добывается песочно-гравийная смесь в руслах рек, – это очень плохо и для рек, и для обитателей рек, это опасно для русла реки, потому что оно может быть повреждено и река может «уйти». Мы решили подать заявление или письмо в прокуратуру о том, что ведется много добычи песочно-гравийной смеси на реках Южной Осетии, в частности, реке Большая Лиахва. К своему письму мы приложили видеоматериалы, фотографии. До того мы направляли письмо в комитет экологии, в котором нам сказали, что выемка гравия на реках приостановлена и только одна организация имеет лицензию на добычу песочно-гравийной смеси, и то, когда срок лицензии закончится, они ее больше не получат. Но песочно-гравийная смесь добывается, добывается активно. Мы проехали вдоль русла реки Большая Лиахва, заехали на Пацу, где увидели работающие дробилки, работающие экскаваторы, которые это все вычерпывали. В письмо на имя генерального прокурора Магомеда Багаева «Зеленая Алания» ссылается на статью 10 закона «Об охране окружающей среды» и просит провести «проверку деятельности недропользователей и принять установленные законом меры прокурорского реагирования».

По неподтвержденной пока информации, говорит руководитель «Зеленой Алании», в республике будет разработан и новый водный кодекс, в котором будут четко обозначены водоохранные и прибрежные защитные зоны. Но это, добавила она, уже предмет будущего общения «зеленых» с югоосетинскими парламентариями.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия