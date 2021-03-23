Югоосетинские экологи и активисты бьют тревогу из-за масштабов загрязнения реки Лиахва. Главная водная артерия Южная Осетия, по их словам, подвергается варварскому уничтожению: сюда попадают канализационные стоки, бытовой мусор, здесь же идет добыча стройматериалов. Экологи называют происходящее преступлением и требуют вмешательства соответствующих органов.

Одна из активистов – журналист Валентина Чабиева, на своей странице в социальной сети Фейсбук разместила обращение к главе Дзауского района Андрею Джиоеву, так как основные работы по добыче строительного гравия в русле реки Лиахва ведутся именно там: «Первым долгом необходимо сохранить свои главные природные, экологические достопримечательности, в данном конкретном случае, пользуясь тем, что я могу замолвить слово в защиту сохранности нашей жизненно важной водной артерии Леуахи (Лиахвы), которая нужна нашей природе, нашей земле, населению, юношеству, здоровью подрастающего поколения нашего народа, как кровеносные сосуды нужны организму живому!»

Эмоциональный пост Чабиевой вызвал общественный резонанс. Десятки репостов и комментариев еще раз подтвердили, насколько вопрос сохранности рек чувствителен для жителей Южной Осетии. От комментариев «Эху Кавказа» она воздержалась, но сказала, что ждет конкретных действий со стороны различных природоохранных ведомств, в том числе природоохранной прокуратуры.

Лидер общественной организации «Зеленая Алания» Залина Габаева говорит, что спустя год после попытки привлечь внимание к проблеме загрязнения рек в республике ровным счетом ничего не изменилось:

«С реками у нас происходят страшные вещи. Я не знаю, что страшнее, добыча инертных материалов в русле рек или… Во-первых, это у нас запрещено законом, насколько я знаю. У нас существует закон о водоохранной зоне, о береговой зоне и этого делать нельзя. Я обращалась и по поводу канализационных стоков (в реку). Это еще один ужас, потому что, допустим, через село, не будем пока говорить даже о городе, через село проходит маленькая речка и все село выводит свою канализацию туда, и все это, естественно, стекает в Лиахву. То, что творится в городе, тоже кошмар. Речь, по крайней мере, о нескольких канализационных стоках, которые не выведены в канализационную сеть, а выведены в реку».

По словам Залины Габаевой, реки загрязнены и завалены мусором, и за этим никто не следит:

«Ничего не изменилось. Мало того, проблема мусора… Я не знаю, с чем это связано. Вроде, у нас традиционно оберегали водные источники, защищали реки, старались, чтобы вода была чистой, потому что ее пьют, но сейчас это совершенно не соблюдается, сейчас сваливают мусор на берегах рек. А в нашей курортной зоне, Дзауском районе, к реке подойти иногда невозможно из-за тонн мусора, в основном строительного».

Председатель парламентского комитета по промышленности и экологии Алан Алборов в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что в законодательном органе работают над новым водным кодексом. По его словам, он уже говорил с главой Комитета по природным ресурсам Балой Бестауты, который, по его словам, «следит за этой ситуацией»:

«Где-то у него получаются какие-то моменты лучше, но мы понимаем, что ситуация не меняется. Мы договорились, что наш конкретно комитет работает над новым водным кодексом, чтобы мы учли все замечания, которые мы видим, все недостатки этого процесса, чтобы мы вместе поработали над этим, чтобы это все прекратилось. Мы проведем в парламенте комитет по вопросам базальтового завода, по вопросу рек. Мы пригласили председателя Комитета по природным ресурсам Марину Кочиеву (глава Югоосетпотребнадзора), пригласили Таймураза Кулухова, который занимает пост председателя по технологическому и экологическому надзору, строительному надзору. Так что все эти ведомства будут присутствовать и мы сможем из первых уст услышать, какие на сегодняшний день предпринимаются шаги, чтобы устранить все вот эти моменты, о которых я только что с казал».

В числе приглашенных на обсуждение в парламенте будут и представители «Зеленой Алании», которые не раз просили о такой встрече. «Нам хочется, наконец, понять, – говорит Габаева, – чем занимаются и за что отвечает каждое ведомство, ведь зачастую они просто переадресовывают нас друг к другу, снимая с себя ответственность».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия