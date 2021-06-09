Закон о декларировании доходов принят, вопрос о геноциде отложен

Главным итогом заседания абхазского парламента стало принятие в окончательном чтении закона о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Попытку включить в повестку дня вопрос признания геноцида абхазского народа со стороны Грузии депутаты отклонили, решив обсудить его сначала в профильном комитете.

Работа парламента Абхазии началась с предложения внести в повестку дня вопрос об обращении к Российской Федерации с просьбой «О признании системного геноцида абхазского народа со стороны Грузии». Автором текста обращения является Лейла Тания, директор Агентства Черноморско-Кавказского развития. Но депутаты отказались вносить вопрос в повестку. Сначала они намерены ознакомиться с документом и рассмотреть его в профильном комитете. Решать такой важный вопрос наскоком отказались.

Семь вопросов повестки предполагали обсудить исполнение Республиканского бюджета за 2020 год и шести внебюджетных фондов – репатриации, социального страхования, пенсионного дорожного, фонда инвалидов и медицинского страхования.

Председатель комитета по бюджету Натали Смыр предложила не углубляться в детали и принять все семь в первом чтении, а обсуждать и спорить уже при рассмотрении и принятии во втором чтении.

Депутаты согласились и проголосовали.

Полемика разгорелась вокруг постановления о даче согласия кабинету министров на предоставление филиалу «Гагрский» ООО «Жемчужина Абхазии» права пользования участком лесного фонда площадью три гектара в Гагрском лесничестве для культурно-оздоровительных и туристических целей сроком на 15 лет.

Этот вопрос представил коллегам председатель профильного комитета Астамур Тарба. Он сообщил, что на прошлом заседании он не прошел, и сейчас от правительства поступило повторное обращение. По словам Астамура Тарба, «соискатель» данного участка «оказывает очень большую помощь Гагрскому району», экологи и лесничество дали свои предписания, которых депутат не озвучил, как, впрочем, и имени «соискателя».

Алхас Джинджолия не согласен с тем, что в пляжной зоне возведена стена и построен мол, который может навредить экологии:

«Выделен был на морском берегу участок, там была госдача. Объект выделяется, передается или продается, какая разница, и на общегородской набережной появляются бетонные стены. Наши члены комитета ездили, там выстроена бетонная стена высотой несколько метров и построен берегозащитный мол. Но берегозащитное укрепление нельзя везде строить, насколько я понимаю, потому что с одной стороны мола течение наносит гальку, а с другой стороны – вымоет котловину, а там, кстати, городская набережная. Сами себе создали проблему. На огороженном участке частного пляжа все, естественно, нормально, а что за стеной меня как бы не касается, что ли? Если это было много лет, это не значит, что не надо это ликвидировать. Я в первый раз услышал об этом после того, как кто-то фотографии в соцсетях выложил».

Астамур Тарба заверил, что депутаты направили запросы в соответствующие инстанции, чтобы понять, есть у владельца разрешительные документы на строительство или оно самовольное. Если разрешения нет, пообещал Тарба, то ситуация будет приводиться в соответствие с законом.

Депутат Астамур Аршба проинформировал, какую помощь оказывает соискатель. Его поддержал и депутат Батал Табагуа, который считает, что при продаже режимного объекта его функции сохраняются:

Астамур Аршба: Эта стена уже стоит на протяжении десяти лет. Этот вопрос никто раньше не поднимал. Вообще, хотелось бы, чтобы это не привязывали, потому что это – абсолютно разные места. Другой вопрос, тот человек, которому это дается, он помимо того, что сейчас делает, на 400 млн рублей в городе Гагра строит большой спортивный комплекс. Помимо этого, подарил технику городу и району. Просто этот вопрос не первый раз поднимается, он поднимался года три или четыре назад, но как-то вскользь заболтался, и о нем забыли.

Батал Табагуа: Этот объект всегда был режимный, просто я помню, когда он продавался. Я на этой даче бывал, будучи министром юстиции, было принято тогда решение о продаже. При продаже таких объектов, естественно, продается с сохранением всех этих режимных дел. Вот делать вид, что тогда продали, а сейчас вспомнили почему, так тоже делать нельзя.

По словам депутата Гиви Кварчия, соискатель хочет облагородить данный участок лесного массива и готов выполнять требования экологов, но на береговой линии строительство стены, мола и закрытие большого участка в пляжной зоне – это грубое нарушение законодательства.

Во время этой бурной дискуссии никто так и не решился назвать имя таинственного и, судя по всему, очень влиятельного соискателя, и депутаты одобрили выделение ему трех гектаров в Гагрском лесничестве.

Последним вопросом повестки было внесение изменений и окончательное принятие закона о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими и депутатами. Инициативная группа продвигала этот закон более восьми лет. Он два созыва то пылился в парламенте, то перемещался от одних депутатов к другим. На принятии этого закона настаивала общественность, в его поддержку было собрано более 11 тысяч подписей и голодали активисты. Много раз решение вопроса откладывалось, и, наконец, сегодня в этой эпопее поставлена точка.

Гиви Кварчия пояснил, что суть изменения состоит в замене понятия «госслужащие» на «должностные лица из числа госслужащих», чтобы не привязывать закон о декларировании доходов к закону о госслужбе:

«В окончательном чтении закон прошел, он полностью принят и вступает в силу 1 июля этого года. Смысл поправки в том, что из наименования закона исключено название «государственный служащий», потому что нет закона о госслужащих. То есть закон теперь будет обязывать декларировать доходы должностных лиц из числа госслужащих, чтобы не было ссылок на отсутствие закона о госслужбе. В данном проекте закона в круг декларантов входят сам декларант, его супруга, несовершеннолетние дети и его родители».

Депутаты отметили собственное решение аплодисментами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия