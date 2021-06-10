Концерн JBS признал, что заплатил хакерам выкуп в $11 млн

Крупнейший в мире мясоперерабатывающий концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов.

Генеральный директор американского подразделения компании Андре Ногейра назвал это решение "болезненным, но правильным". Его необходимо было принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для клиентов, отметил он. По словам Ногейры, никакие данные предприятия не были скомпрометированы. Выплата выкупа производилась в биткоинах, как того требовали хакеры.

В начале июня концерн JBS был вынужден прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала организованная кибератака, которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Позже выяснилось, что компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой хакеры блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа.

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.

Ранее подобная кибератака привела к остановке крупного трубопровода Colonial Pipeline, из-за чего в ряде штатов возник дефицит бензина и выросли цены на топливо. Colonial Pipeline также согласилась выплатить выкуп и тоже в биткоинах. 8 июня министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть более двух миллионов выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на трубопровод.

Администрация президента США Джо Байдена расценивает атаки с использованием программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и рассматривает вопрос о кибероперациях против хакеров, действующих с российской территории.

По сообщениям Белого дома, 16 июня Байден в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным потребует от него остановить российских негосударственных киберагрессоров.

Минюст США уже объявил, что повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.