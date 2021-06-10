Армянский оппозиционер Артур Ванецян: «Крым наш»

«Россия – наш союзник, и лучшего союзника у Армении быть не может», – заявил в интервью прокремлевскому YouTube-каналу Соловьёв Live бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, который возглавляет список кандидатов оппозиционного блока «Честь имею» на досрочных выборах в армянский парламент.

Как пишет «Радио Азатутюн», на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева «Чей Крым?», Ванецян ответил так: «Крым наш».

«Армянский или российский?», – спросил Соловьев и рассмеялся.

Ванецян пояснил свой ответ: «Вернее, ваш. Ну а если честно, Крым - российский. Народ Крыма, более 95% населения Крыма путем голосования заявил о желании присоединиться к России. И воля народа, выраженная на референдуме, непоколебима. Я думаю, что воля народа Крыма на самоопределение должна уважаться со стороны всех. И я уверен, что, да, Крым – российский».

Одновременно, армянский оппозиционный политик провел параллель с самоопределением народа Карабаха в 90-е годы.

«Люди, проживающие в Карабахе, также самоопределились путем референдума, но, к сожалению, волю народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] к самоопределению не поддержали. Поддерживали Россия, поддерживали некоторые страны, но последняя карабахская война показала, что из трех принципов, лежащих в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: право народов на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы, два были нарушены – это неприменение силы и право на самоопределение», – отметил он.

В ходе интервью Артур Ванецян высказался за установление «правильных, прямых» отношений с Россией.