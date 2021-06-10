Намахвани ГЭС: явное строительство стало тайным

Несмотря на объявленный правительством мораторий на продолжение строительства, компания ЕNКА продолжает подготовительные работы в районе возведения Намахвани ГЭС. Сегодня между протестующими и полицией произошли столкновения у села Твиши.

Сегодняшнее столкновение в ущелье произошло после очередного заявления правительства о приостановке строительства Намахванской ГЭС. 9 июня премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал пересмотреть те пункты соглашения, которые противоречат интересам государства, таким образом, косвенно подтвердив доводы протестующих «Защитников Рионского ущелья». Произошло это в ходе рабочей поездки, после церемонии открытия нового терминала аэропорта в Кутаиси:

«Нам этот проект достался по наследству, и мы активно работаем над решением этой проблемы. На тех условиях, которые определены в договоре, проект продолжен не будет. Мы ведем диалог с инвесторами, и, надеюсь, мы договоримся, чтобы проект был направлен на благо нашей страны и строился на более выгодных условиях в интересах нашего народа, в том числе противников Намахванской ГЭС», – сказал Ираклий Гарибашвили.

Противники возведения гидроузла рассматривают заявление премьера как уловку, направленную на понижение градуса противостояния: все подъездные дороги по-прежнему контролируются пикетчиками.

Как считает лидер протестного движения Варлам Голетиани, в правительственной команде нет единой позиции по этому вопросу:

«Если условия, на которых было подписано соглашение, неприемлемы для премьера, не факт, что с ним согласен министр экономики – она ни разу не усомнилась в нерентабельности проекта. Мы выявили эту проблему, премьер с нами согласился и решил поговорить с инвестором. Но при этом нам не говорят, какие именно проблемы они хотят обсуждать. До сих пор они считали, что все прекрасно».

Между тем, согласно информации НПО «Центр социальной справедливости», отсрочка начала строительства плотины на Риони была обусловлена не попыткой достижения компромисса между правительством и компанией, а из-за того, что «компания опоздала с подачей полной проектной документации», – говорится в заявлении организации.

«Минэкономики лояльно относилось к отсутствию обязательной проектной и экспертной документации, и 19 марта 2021 года истек срок для получения разрешения на строительство, поэтому сроки для обновления документации был продлены до 28 февраля 2022 года. Сейчас в долине проводятся подготовительные работы. Учитывая, что долина закрыта для журналистов и активистов, невозможно определить, что на самом деле делается на объекте и имеет ли ENKA право выполнять эти работы», – говорится в докладе организации.

В субботу к переговорам подключатся представители Центра разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества ЕС. По словам «защитников», от их итогов будет зависеть тактика протеста ближайшего периода.