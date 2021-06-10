Закон о финансировании партий ударит по «лейбористам»

Партии, отказавшиеся от работы в парламенте, будут лишены государственного финансирования. Инициатива правящей партии «Грузинская мечта» встретила неоднозначную реакцию политического спектра.

Партия, которая отказывается исполнять волю народа и саботирует работу высшего законодательного органа, должна быть лишена финансирования. Это позиция правящей «Грузинской мечты».

Сегодня в парламенте бурно обсуждали поправки в закон «О политических объединениях граждан». Глава комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили утверждает, что инициатива, согласно которой те партии, которые пройдут избирательный барьер и откажутся принимать участие в парламентской работе, будут лишены государственного финансирования, полностью соответствует международной практике и не встретила нареканий со стороны Венецианской комиссии. При этом Оханашвили подчеркивает, что речь идет не о сегодняшнем дне, а о гарантии соблюдения демократических норм в будущем:

«Это обеспечивает принятие превентивных мер, и это будет превентивным фактором, чтобы после 2022 года никто не выступал против демократии. Когда вы объявляете саботаж своему собственному народу, государству и учреждениям, демократия называет это саботажем, и этот саботаж не должен финансироваться из государственного бюджета, это абсолютно законно».

В том, что вопрос был проработан с экспертами Венецианской комиссии, уверяет и вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, который, будучи председателем высшего законодательного органа, принимал непосредственное участие в формировании соответствующего запроса в этот орган ЕС. На сегодняшний день, утверждает Талаквадзе, у международных партнеров Грузии нет никаких вопросов относительно системы финансирования политических организаций:

«С согласия Венецианской комиссии и в консультациях с ними мы провели очень демократическую реформу правил финансирования партий. В частности, мы ввели прозрачное и справедливое правило финансирования партий. Следовательно, вопросов по системе финансирования сегодня больше нет. Сегодняшняя система абсолютно прозрачна. Согласно новому правилу, финансирование партий привязано к порогу, поэтому здесь ничего не меняется».

При этом Талаквадзе поделился, что «многие граждане сегодня задаются вопросом, почему они должны финансировать политические партии, которые отказываются выполнять свои функции»:

«Мы учитываем позицию и законные аргументы многих граждан в нашей стране. Речь идет о финансировании в размере шести миллионов. Представьте, шесть миллионов лари из налогов граждан, согласно действующему законодательству, могут быть использованы политическими партиями, которые были избраны этими гражданами, но отказались выполнять свои функции в парламенте».

По словам Талаквадзе, ни одна из политических партий не может утверждать, что закон направлен специально против них. Так как подавляющее большинство этих организаций изменили свое решение по бойкоту парламента и вошли в высший законодательный орган. Соответственно, согласно закону, они получат финансирование. Правда, не все согласны с такой позицией. В частности, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе назвал инициативу правящей партии уподоблением «Единому национальному движению»:

«В 2008 году «Единое национальное движение» тоже приняло недемократическое решение о прекращении финансирования партий. Вы говорите, что между вами и их подходом есть разница, но вы ведете себя точно так же. Получается, что реальной разницы между «Национальным движением» и вами нет. Вы присоединяетесь к «Национальному движению», которое тогда приняло закон против оппозиционных партий, а теперь его принимаете вы».

Речь идет о решении парламента, находившегося тогда под управлением «Единого национального движения», когда оппозиционным партиям, отказавшимся войти в парламент, также было прекращено финансирование. Правда, через несколько месяцев решение было отменено, а финансирование восстановлено. Сегодня «Нацдвижение» считает такой подход со стороны правящей партии недемократическим. Об этом заявила лидер фракции ЕНД Хатия Деканоидзе:

«Этот законопроект направлен на максимальное ослабление политического плюрализма в Грузии. Если власть выступает за развитие демократии, то она должна способствовать усилению партий. Но вы, наверное, помните угрозы в наш адрес. В законопроекте был отдельный пункт, посвященный Михаилу Саакашвили. После того как международные партнеры сделали серьезное замечание, они решили пойти этим путем».

Больше всех недовольны в Лейбористской партии. В случае принятия законопроекта именно эта политическая организация и лишится финансирования. Представитель «лейбористов» Георгий Гугава назвал инициативу «Грузинской мечты» карательной мерой против тех, кто единственный из всего оппозиционного спектра остался верным принципам:

«Это карательная мера, принятая олигархом Иванишвили против Лейбористской партии, единственной партии, которая осталась верна своему слову, не предала народ, не вошла в парламент. Они собираются принять этот закон, который фактически предусматривает запрет на деятельность «Лейбористской партии», потому что этим решением мы лишаемся права использовать бесплатное телевизионное время. А также финансирования, предусмотренного законом. Это кара тем, кто не подчинился диктатуре Иванишвили, не заключил с ним сделку, как это сделали другие оппозиционные политические партии. Все, кто прошел в парламент, согласились с Иванишвили или подчинились его диктатуре».

Впрочем, с такой позицией согласны далеко не все. В частности, лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили считает, что отказ в финансировании тем, кто отказался принимать участие в парламентской работе, вполне справедлив. По его словам, то, что правило будет действовать с 2022 года, – гарантия того, что поправки в закон не будут использованы для политического возмездия. Элисашвили считает, что если партия отказывается от работы, которую ей своими голосами предоставили избиратели, то она должна отказаться и от зарплаты за эту работу.

В случае принятия поправок в закон «О политических объединениях граждан», они вступят в силу с 1 февраля 2022 года.