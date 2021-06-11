Грузия против России: ЕСПЧ возобновил рассмотрение еще одного иска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции Грузии.

Речь идет о четвертом межгосударственном иске Грузии против РФ, который был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, – пишет «Новости-Грузия».

По сообщению грузинского ведомства, в иске говорится о «массовых притеснениях грузинского населения», а также об «административной практике задержаний, нападений и убийств» на неконтролируемых центральными властями Грузии территориях и вдоль административных границ с ними.

Тбилиси требует установить ответственность Москвы за нарушение нескольких статьи Европейской конвенции по правам человека.

«В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются такие статьи Европейской конвенции, как право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, право личной и семейной защищенности, право на эффективное средство правовой защиты, право на образование и свободу передвижения», – говорится в заявлении министерства.

В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.

Рассмотрение четвертого межгосударственного иска Грузии против РФ было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Свое решение по этому иску ЕСПЧ огласил 21 января 2021.

Тогда суд признал, что после боевых действий Россия нарушила шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на жизнь; запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение; право на свободу и безопасность; право на защиту частной и семейной жизни; защита собственности; свобода передвижения.

При этом было отмечено, что эти нарушения распространяются на события, последовавшие за прекращением огня 12 августа 2008 года, а события, происходившие в период с 8 по 12 августа 2008 года, не подпадают под юрисдикцию РФ.

Грузинская сторона восприняла это решение ЕСПЧ, как собственную победу. В Тбилиси подчеркивают, что тем самым было установлено, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.