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Грузия против России: ЕСПЧ возобновил рассмотрение еще одного иска
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновил рассмотрение иска Грузии с требованием признать Россию ответственной за оккупацию территории страны и притеснения этнических грузин. Об этом говорится в сообщении министерства юстиции Грузии.
Речь идет о четвертом межгосударственном иске Грузии против РФ, который был направлен Минюстом в ЕСПЧ 21 августа 2018 года, – пишет «Новости-Грузия».
По сообщению грузинского ведомства, в иске говорится о «массовых притеснениях грузинского населения», а также об «административной практике задержаний, нападений и убийств» на неконтролируемых центральными властями Грузии территориях и вдоль административных границ с ними.
Тбилиси требует установить ответственность Москвы за нарушение нескольких статьи Европейской конвенции по правам человека.
«В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются такие статьи Европейской конвенции, как право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, право личной и семейной защищенности, право на эффективное средство правовой защиты, право на образование и свободу передвижения», – говорится в заявлении министерства.
В Минюсте подчеркивают, что в иске особое внимание уделяется делам Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Грузинская сторона лишена возможности провести полноценное расследование, идентифицировать и арестовать виновных. В Тбилиси считают, что Россия укрывает силовиков, виновных в гибели трех граждан Грузии.
Рассмотрение четвертого межгосударственного иска Грузии против РФ было приостановлено до оглашения решения по делу об августовской войне 2008 года. Свое решение по этому иску ЕСПЧ огласил 21 января 2021.
Тогда суд признал, что после боевых действий Россия нарушила шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на жизнь; запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение; право на свободу и безопасность; право на защиту частной и семейной жизни; защита собственности; свобода передвижения.
При этом было отмечено, что эти нарушения распространяются на события, последовавшие за прекращением огня 12 августа 2008 года, а события, происходившие в период с 8 по 12 августа 2008 года, не подпадают под юрисдикцию РФ.
Грузинская сторона восприняла это решение ЕСПЧ, как собственную победу. В Тбилиси подчеркивают, что тем самым было установлено, что Россия осуществляет эффективный контроль над самопровозглашенными республиками Абхазией и Южной Осетией и несет ответственность за нарушения прав грузинских граждан.
Другие новости дня
ЕС выплатит Армении €3 млн за отказ от слова «коньяк»
Правительство Армении одобрило соглашение с Евросоюзом, в рамках которого она получит финансовую помощь в обмен на отказ от использования слова «коньяк» в названии производящихся в стране напитков.
В рамках соглашения ЕС выплатит Армении три миллиона евро. Эти средства пойдут на разработку нового бренда, его популяризации и поддержки конкурентоспособности на внешних рынках, – пишет «Медуза».
Выпускать напитки под названием «коньяк» армянские производители должны прекратить с 2032 года. После этого им будет дано еще 11 лет, чтобы распродать старые запасы.
Коньяк — это особая разновидность бренди, которая производится по специальной технологии из определенных сортов винограда во французском регионе Новая Аквитания. Это название и технология производства регулируются законодательными актами Франции и ЕС.
В СССР словом «коньяк» называли любой бренди, эта практика сохранилась и в странах, образовавшихся после его распада.
Армения договорилась с ЕС об отказе от использования слов «коньяк» и «шампанское» в названии еще в ноябре 2017 года. Этот пункт был включен в соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Грузия получит от Франции кредит в размере 483 млн евро
Французское агентство развития (AFD) предоставило Грузии около 483 миллионов евро в рамках нового соглашения о партнерстве, подписанного на 2021-2023 годы между министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили и региональным директором AFT по Евразии Сесиль Купри.
Грузия получит 483 миллиона евро помощи от Франции в течение трех лет. Этот транш разделен на три части по 150 миллионов в год. Церемония подписания состоялась накануне в администрации правительства Грузии.
Эти средства будут потрачены на управление водными ресурсами, ирригацию, сельское хозяйство, развитие городов и связь, энергетику, социальное обеспечение и здравоохранение в экономике Грузии, – пишет агентство «Новости-Грузия».
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что сотрудничество с «Французским агентством развития» укрепляется и подписанное соглашение «очень важно для Грузии».
В Абхазии за сутки выявлено 46 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 236 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 46 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 13 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 641 человек. Зарегистрировано 238 летальных случаев. Выздоровели 15 003 человека.
Минобороны Армении: На приграничном участке в Гегаркунике произошла перестрелка
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, азербайджанские вооруженные силы сегодня попытались провести инженерные работы на приграничном отрезке Гегаркуникской области.
Согласно сообщению, армянские подразделения прибегли к ответным действиям, вынудив прекратить работы, в ответ на что азербайджанская сторона открыла огонь в направлении армянских позиций.
Армянские военные предприняли ответные действия. С армянской стороны в результате перестрелки пострадавших нет, передает Радио Азатутюн.
Байден и Джонсон подписали «новую Атлантическую хартию»
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в британском Корнуолле подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран, который они назвали «новой Атлантической хартией».
Это отсылка к Атлантической хартии, подписанной 80 лет назад, во время Второй мировой войны, британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом. Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие страны – противники гитлеровской Германии, включая СССР, был призван определить главные принципы международной политики после победы в войне.
В «новой Атлантической хартии» подчеркивается приверженность США и Британии идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств. США и Великобритания выступили за мирное разрешение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО и что, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, располагающим ядерным арсеналом. В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.
Байден и Джонсон провели первую личную встречу после вступления президента США в должность. Британский премьер – в прошлом одобрительно отзывавшийся о прежнем президенте США и сопернике Байдена Дональде Трампе – назвал встречу с Байденом «глотком свежего воздуха». По словам президента США, среди тем, которые они обсуждали с британским премьером, была борьба с пандемией, восстановление глобальной экономики, климат.
Байден прибыл в Великобританию накануне. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Выступая перед американскими военными летчиками, несущими службу на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Милденхолле, глава Белого дома прокомментировал и предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
«Мы не стремимся к конфликту с Россией, – сказал президент. – Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. ... Но я ясно дал понять, что, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью, ответ Соединенных Штатов будет жестким и целенаправленным».
11 июня в Британии начнется саммит «Большой семерки». Затем Байден примет участие в саммитах НАТО и ЕС, а 16 июня встретится с Путиным в Женеве.
Газопровод «Северный поток – 2» 11 июня начнут заполнять газом
Строительство морской части первой нитки газопровода «Северный поток – 2» по дну Балтийского моря из России в Германию завершено, с 11 июня начнутся пусконаладочные работы.
Об этом заявила в четверг компания-оператор трубопровода Nord Stream 2. По ее сообщению, 10 июня уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода были соединены между собой. С пятницы начнутся работы по заполнению газопровода газом.
Это не означает, что газопровод будет в ближайшее время запущен в эксплуатацию, – ожидается, что пусконаладочные работы продлятся несколько месяцев. Кроме того, газопровод должен пройти сертификацию и другие процедуры.
О завершении прокладки труб первой нитки газопровода сообщил 4 июня в прямом эфире российский президент Владимир Путин. Это стало неожиданностью, поскольку ранее сообщалось, что остается уложить еще несколько десятков километров труб.
Продолжается укладка второй нитки газопровода.
Укладка труб была остановлена в декабре 2019-го более чем на год из-за угрозы санкций США. В начале 2021 года ее возобновили российские суда. Они, как и компании-владельцы, были внесены Вашингтоном в санкционный список. США, однако, не стали накладывать санкции на компанию-оператора «Северного потока – 2», учрежденную российским «Газпромом».
Администрация США подчеркивает, что выступает против сооружения газопровода, считая его угрозой энергетической безопасности ЕС и Украины. Однако и президент США Джо Байден, и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли, что помешать достройке газопровода посредством санкций было бы весьма проблематично, кроме того, санкции против немецких компаний, участвующих в строительстве, могли бы затронуть сотрудничество США и Германии.
Вашингтон и Берлин продолжают переговоры о судьбе проекта – в частности, о возможных гарантиях Украине, которые могли бы стать условием начала его эксплуатации. Ни о каких конкретных решениях пока не объявлено. Власти Германии поддерживают достройку газопровода.
В Грузии 13 человек задержали за принадлежность к «воровскому миру»
В Грузии полиция задержала 13 человек, причастных к «воровскому миру». Совместная спецоперация Главного управления криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры прошла сразу в нескольких городах — в Тбилиси, Телави и Кутаиси.
Как пишет «Новости-Грузия», все задержанные обвиняются в «членстве в воровском мире», в «обращении к члену воровского мира» и в «поддержке деятельности воровского сообщества». Задержанным грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.
Заочно предъявлены обвинения также проживающему за границей грузинскому вору в законе Заалу Махароблидзе по кличке «Глехович». Ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет.
По данным следствия, у одного задержанного возник финансовый спор со свои бизнес-партнером из-за распределения доходов. Для разрешения спора стороны обратились к членам «воровского мира», после чего находящийся за границей криминальный авторитет поручил своему сыну вмешаться в спор.
«Воровская сходка» состоялась в одном из домов в Тбилиси 16 апреля 2021 года. В итоге одного из бизнесменов обязали выплатить другому 80 тысяч лари (около 24 тысяч долларов).
В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с «вором в законе» за границей.
Кроме того, на основании решения судьи, полиция изъяла четыре автомобиля и боеприпасы в качестве вещественного доказательства.
Против Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков
В Зюзинский районный суд Москвы поступило административное дело в отношении журналиста Юрия Дудя, которому вменяют "пропаганду наркотиков" в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В апреле директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина пожаловалась в полицию на видео в YouTube-канале Юрия Дудя. Именно "Лига безопасного интернета" в апреле 2021 года обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.
"Лига безопасного интернета отмечает принципиальную и честную позицию Управления по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве в ходе расследования этого дела. На сотрудников полиции оказывалось колоссальное давление, но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда", – говорится в заявлении Мизулиной.
- В полиции рассказывали, что начали по жалобе административное расследование, но не уточняли, на кого именно в итоге составили протокол.
- На канал Юрия Дудя "вДудь" подписаны более девяти миллионов человек. Интервью с Ивангаем и Моргенштерном посмотрели в общей сложности 46 миллионов раз.
Президент Литвы посетил разделенное колючей проволокой село Хурвалети
Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа ознакомился с ситуацией у разделительной линии в селе Хурвалети.
Литовского лидера сопровождали представители Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС), которые рассказали ему о влиянии процесса «бордеризации» на жизнь местного населения.
«Глава МНЕС, посол Марек Щигел, который присоединился к президенту Науседе во время его визита, проинформировал его о последних событиях в области безопасности и гуманитарной сфере на местах и поделился своим видением географических особенностей района Хурвалети. В разделенном селе Диди Хурвалети он далее объяснил, как текущие деятельность по бордеризации и её признаки, такие как установка новых проволочных ограждений и наблюдательных вышек, негативно влияют на повседневную жизнь и права человека пострадавшего от конфликта населения. В частности, обмен мнениями между президентом и Миссией был сосредоточен на ограничениях, которые бордеризация вызывает в отношении свободы передвижения местного населения, в том числе с точки зрения доступа к образованию, медицинским услугам, земле и собственности», – сказано в пресс-релизе МНЕС.
Представители Миссии наблюдателей отмечают, что пандемия COVID–19 ухудшила гуманитарную ситуацию на местах и усугубила вызовы, с которыми сталкиваются затронутые конфликтом сообщества в своей повседневной жизни.
- Российские военные установили колючую проволоку в селе Хурвалети в 2011 году. Именно в Хурвалети проживал дедушка Дата Ванишвили, дом которого оказался на территории, подконтрольной российским военным. Дата-папа отказывался покидать родную землю, разделенную колючей проволокой. Он скончался 19 марта текущего года.
- Гитанас Науседа вместе с супругой прибыл в Тбилиси сегодня. Президент Литвы заявил, что цель его визита – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Завтра Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
Резо Габриадзе похоронили в пантеоне на горе Мтацминда
Художника, режиссера театра и кино, писателя Резо Габриадзе похоронили сегодня в Мтацминдском пантеоне писателей и общественных деятелей.
Ранее в церкви Анчисхати, которая расположена рядом с Театром марионеток, прошла поминальная служба. Проститься с Габриадзе пришли сотни людей, в том числе премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правительства и депутаты.
Панихида в память о Резо Габриадзе прошла и в двух российских городах – в Москве (в храме Георгия Победоносца) и в Санкт-Петербурге (в храме успения Пресвятой Богородицы).
Габриадзе скончался в Тбилиси на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с его смертью выразили первые лица Грузии, а также министр культуры России.
Известный художник, сценарист, режиссер и скульптор, основатель Тбилисского театра Марионеток родился в 1936 году в Кутаиси. Помимо постоянных занятий живописью и скульптурой, Резо Габриадзе является автором сценария к более чем 35 фильмам, ставшим классикой грузинского кинематографа. Среди них известные и любимые многими «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза».
Габриадзе является обладателем Государственной премии СССР (1989), премии Руставели (Грузия), Ника, Триумф, Золотая маска (Россия), а также является кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.
Заключённые построят вторую линию БАМ в Хабаровске
Осужденные граждане России будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае. Соответствующее соглашение подписали местное Управление ФСИН и компания, занимающаяся реализацией проекта, сообщили РИА "Новости".
Для этого ведомство создаст специальный исправительный центр. Стороны соглашения будут совместно заниматься трудоустройством осужденных на объектах предприятия.
Согласно действующему законодательству, заключенные с положительной характеристикой могут подать ходатайство в суд для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. В Хабаровском крае так сделали, как утверждается, уже около 800 человек. Предполагается, что заключённые будут заменять собой мигрантов, которых стало меньше в России из-за пандемии.
В конце мая директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".
- В России примерно 188 тысяч из почти полумиллиона заключённых имеют право попросить заменить неотбытую часть срока на принудительные работы.
- 71 процент россиян поддерживает идею привлекать осужденных на работу в сферах, где обычно трудятся мигранты. Кроме того, как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62 процента респондентов считают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах, а не в колониях.
- При этом сами заключённые отмечают, что переводиться на работы сейчас может быть им не выгодно. Действующее законодательство предполагает обнуление срока, позволяющего подать прошение об условно-досрочном освобождении, при переводе в исправительные центры. В Минюсте обещают решить эту проблему поправками к законодательству.
Россию призвали исполнить решение ЕСПЧ о выплате €10 млн Грузии до 6 сентября
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную 1,5 тысячи ее граждан по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), или же подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств.
Как пишет Российское агентство правовой и судебной информации, данную позицию КМСЕ озвучил по итогам своего 1406-го заседания по рассмотрению хода исполнения постановлений ЕСПЧ. Встреча проходила с 7 по 9 июня этого года.
В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал «небольшим шагом вперед».
ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ призвал Россию выполнить решение суда.
Президент Литвы прибыл с официальным визитом в Грузию
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене прибыл с официальным визитом в Грузию. В тбилисском международном аэропорту гостей встретил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Как пишет Гитанас Науседа в социальных сетях, цель его визита – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
«Свободолюбивый народ Грузии заслуживает места в семье демократических европейских народов», – отметил Науседа.
Литовский лидер назвал Грузию страной с глубокой историей, уникальным языком, живописной природой и богатыми традициями.
Отметим, что сегодня Науседа посетит село Патара–Хурвалети и ознакомится с ситуацией у разделительной линии. Официальные встречи пройдут уже завтра.
Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
Демократическому лидеру Мьянмы предъявлены новые обвинения
Против лишённой властных полномочий демократического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи выдвинуты новые обвинения в коррупции.
Дополнительные уголовные производства открыты и против ряда других бывших официальных лиц из её окружения. Решения стали последними в списке уголовных дел, открытых после военного переворота в Мьянме 1-го февраля нынешнего года.
СМИ, подконтрольные нынешнему руководству, передали, что новые обвинения связаны с ненадлежащим использованием земли, принадлежавшей одной из благотворительных организаций, которую возглавляла Су Чжи. Ей грозит дополнительно до 15 лет лишения свободы. Источники ссылаются на информацию от Антикоррупционной комиссии Мьянмы, говорится в публикации Reuters.
По ранее открытым делам Су Чжи подозревают в получении взяток, золота, нарушении закона о гостайне и ряде других преступлений. Её сторонники уверены в политической подоплёке дел.
Военные, захватившие власть в Мьянме, заявили, что партия Сан Су Чжи пошла на масштабные махинации на парламентских выборах в ноябре, чтобы выиграть голосование. Это утверждение отвергли международные наблюдатели и члены предыдущей избирательной комиссии.
После переворота в Мьянме начались протесты с требованием освободить арестованных правительственных чиновников. Акции неповиновения проходят каждый день, хунта их жёстко разгоняет, применяя огнестрельное оружие. Экономику страны парализовали забастовки. Помимо этого, в Мьянме обострились приграничные конфликты. Вернуть ситуацию под контроль армейские чиновники до сих пор не в состоянии.
УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины по футболу убрать слова "Героям слава" из слогана на форме, сообщает Sports.ru.
Новая форма сборной Украины по футболу ранее вызвала возмущение в России. На футболках были изображены границы Украины с Крымом и надписи "Слава Украине – Героям слава". Так сборная планировала выступать на Чемпионате Европы.
В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.
Слоган "Слава Украине", нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом слова "Героям слава" из слогана Украина должна убрать с формы.
Госдума России, МИД и российские спортсмены ранее призвали УЕФА запретить форму, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это "отчаянной художественной акцией".
В Латвии экс-главу МВД заподозрили в шпионаже в пользу России
Сейм Латвии дал согласие на проведение обысков и арест депутата из фракции "Согласие" Яниса Адамсонса, сообщает агентство Delfi.
Решение поддержали 69 парламентариев, 5 – против, еще четверо – воздержались.
Ранее в четверг стало известно о запросе, который в парламент направила Генпрокуратура. Она настаивала на выдаче депутата. По неофициальным данным, Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу России. Какую секретную информацию он передавал Москве, пока не ясно.
Сам политик вину отрицает. На заседании Сейма Янис Адамсонс сказал, что понятия не имеет, в чём его обвиняют. Он также отметил, что узнал об уголовном деле от журналистов. Своё преследование Адамсонс объяснил тем, что "мафиозные структуры контратакуют", пишет РБК. Агентство обратилось с запросом в российское посольство в Латвии.
Адамсонс окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. С 1979 по 1991 годы служил на Дальнем Востоке. В августе 1991-го года он подал рапорт об увольнении из погранвойск СССР и затем уехал в Латвию, где сначала командовал государственной погранслужбой, а позднее был главой МВД.
Как отмечает "Би-би-си", Янис Адамсонс фигурировал в нескольких скандалах, в частности, в своё время, судился с Генпрокуратурой по поводу статуса "бывшего сотрудника КГБ СССР".
Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Оппозиционная Социал-демократическая партия "Согласие", в которую он входит, защищает интересы русскоязычного населения Латвии.
В Грузии протестующие против компании Georgian Manganese прекратили голодовку
Жители села Шукрути (Чиатурский муниципалитет Западной Грузии) прекратили голодовку. По словам протестующих, им удалось достичь договоренности с компанией Georgian Manganese, чтобы та выполнила их требования.
Как пишет СОВА, жители Шукрути обвиняют горнодобывающую компанию в нанесении вреда экологии и разрушении их домов. В 2019 году они начали акции протеста с требованием выплаты компенсации. Акция прекратились после того, как представители компании пообещали возместить ущерб от повреждения домов.
В феврале 2020 года население Шукрути возобновило протест, заблокировав работу шахт, принадлежащих Georgian Manganese. Часть людей была недовольна размером компенсаций, предложенных компанией. Они прибегли к крайней форме протеста – восемь человек, в том числе три женщины, объявили голодовку и зашили себе рты. 30 мая протестующие прибыли в Тбилиси и продолжили акции у здания посольства США, чтобы привлечь внимание властей и компании. Через четыре дня жители Шукрути пережили на сухую голодовку.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганца в Грузии. На нее работает порядка 3,5 тысячи человек.
Нобель Арустамян получил аккредитацию на Евро, но поехать в Баку не сможет
Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналист «Матч ТВ» Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2020 года.
«Спортивного обозревателя Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу. Отлично. УЕФА спасибо. Работаем дальше», – написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что футбольные власти Азербайджана заблокировали аккредитацию Арустамяна на Евро-2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Таким образом, журналист мог не попасть на матчи не только в Баку, но даже в Санкт-Петербурге.
При этом агентство Trend со ссылкой на информированный источник сегодня пишет, что поехать в Баку Арустамян все равно не сможет – несмотря на то, что прошел аккредитацию.
«Арустамян неоднократно незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана, не получив разрешения от соответствующих азербайджанских структур, чем продемонстрировал неуважение к территориальной целостности нашей страны», – пишут азербайджанские СМИ.
Армянский оппозиционер Артур Ванецян: «Крым наш»
«Россия – наш союзник, и лучшего союзника у Армении быть не может», – заявил в интервью прокремлевскому YouTube-каналу Соловьёв Live бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, который возглавляет список кандидатов оппозиционного блока «Честь имею» на досрочных выборах в армянский парламент.
Как пишет «Радио Азатутюн», на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева «Чей Крым?», Ванецян ответил так: «Крым наш».
«Армянский или российский?», – спросил Соловьев и рассмеялся.
Ванецян пояснил свой ответ: «Вернее, ваш. Ну а если честно, Крым - российский. Народ Крыма, более 95% населения Крыма путем голосования заявил о желании присоединиться к России. И воля народа, выраженная на референдуме, непоколебима. Я думаю, что воля народа Крыма на самоопределение должна уважаться со стороны всех. И я уверен, что, да, Крым – российский».
Одновременно, армянский оппозиционный политик провел параллель с самоопределением народа Карабаха в 90-е годы.
«Люди, проживающие в Карабахе, также самоопределились путем референдума, но, к сожалению, волю народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] к самоопределению не поддержали. Поддерживали Россия, поддерживали некоторые страны, но последняя карабахская война показала, что из трех принципов, лежащих в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: право народов на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы, два были нарушены – это неприменение силы и право на самоопределение», – отметил он.
В ходе интервью Артур Ванецян высказался за установление «правильных, прямых» отношений с Россией.
- Предвыборный блок «Честь имею» состоит из возглавляемой Артуром Ванецяном партии «Отечество» и бывшей правящей Республиканской партии Армении экс-президента Сержа Саргсяна.
- В политических и общественных кругах России фраза «Крым наш» часто используется сторонниками аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Вашингтон и Лондон осудили запрет структур Навального
США и Великобритания резко осудили решение Московского городского суда, который признал структуры оппозиционера Алексея Навального экстремистскими и запретил их деятельность.
"Этим действием Россия фактически криминализировала одно из немногих оставшихся в стране независимых политических движений", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Это решение создает риск уголовного преследования и тюрьмы для тысяч сторонников Навального в России за то, что они пользуются правами, гарантированными российской конституцией, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. США призывают Россию прекратить репрессии против Навального и его сторонников и соблюдать международные обязательства по обеспечению прав человека.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб высказался более жёстко. Он назвал решение Мосгорсуда признать внесённый российскими властями в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией "извращением" и "кафкианской атакой на тех, кто выступает против коррупции и за открытое общество". Это - попытка запретить подлинную политическую оппозицию, считает глава британского МИДа.
Вечером в среду Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список иностранных агентов), и запретил их деятельность в России. Суд, который проходил в закрытом режиме, постановил ликвидировать эти организации.
Решение принято по иску прокуратуры. Обвинение посчитало доказательством финансирования "экстремистской деятельности" обещание ФБК оплатить штрафы участникам несогласованных акций, сообщил адвокат Иван Павлов.
В инстаграме Навального, который находится в колонии, от его лица после суда было опубликовано сообщение. "От своих целей и идей не отступим. Это наша страна и другой у нас нет", - говорится в записи.
По недавно принятому закону, сторонникам Навального, даже тем, кто не работал в ФБК или штабах, теперь грозит, что они не смогут баллотироваться на выборах любого уровня - если их действия будут признаны поддержкой экстремистской организации.
COVID-19 в Грузии: 705 новых случаев, 14 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 14 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 4996.
За сутки в стране выявили 705 новых случаев коронавируса. Накануне провели 33 253 тестов: PCR-тестов – 14 115, экспресс–тестов на антиген – 19 138.
Выздоровели еще 1128 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 351 954, выздоровевших – 337 023.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,12%, за последние 14 дней составляет 2,75%, за неделю – 2,59%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6184 человека, всего администрировано вакцин – 191 001.
Путин: закон о коренных народах Украины «абсолютно неприемлем»
В среду Владимир Путин дал интервью телеканалу "Россия 24". Среди прочего он сделал ряд заявлений, которые касаются отношений с Украиной.
Так, Путин заявил, что предложенная Владимиром Зеленским встреча должна быть посвящена не проблемам международной безопасности, а проблемам отношений между Россией и Украиной. "В наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", - сказал Путин.
Кроме того, президент России назвал "умными людьми" украинцев, выступающих против вступления Украины в НАТО, которых, по его утверждению, "как минимум пятьдесят процентов" от жителей страны. Путин заявил, что они "не желают оказаться на линии огня", "быть разменной монетой" и "пушечным мясом". При этом он отметил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет, а заявления США о том, что президент Байден не говорил с Зеленским о предоставлении Киеву плана по вступлению в НАТО могут быть связаны с предстоящим саммитом лидеров России и Америки.
Отдельно Путин сказал, что в случае вступления Украины в НАТО "подлётное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России и Москвы уменьшится до 7-10 минут", назвав это "красной линией" для российских властей.
Также президент России назвал "абсолютно неприемлемым" и "не соответствующим международному праву" украинский законопроект о коренных народах, сравнив его с "теорией и практикой нацистской Германии", которая, как сказал Путин, делила людей на "первосортные и второсортные категории".
Он добавил, что согласно переписи населения в СССР "некоренными" народами Украины можно считать миллионы людей, которые сами считали себя русскими и проживали на этой территории. При этом Путин назвал президента Украины Зеленского "евреем по национальности" и человеком "со смешанной кровью", задавшись вопросом, как будут определять его и ему подобных людей, "настоящие" ли они украинцы.
Президент США Джо Байден обнародует «вакцинный план» для мира
Президент США Джо Байден в четверг обнародует "вакцинный план" для мира. Об этом сообщил сам президент в среду перед отлетом в европейское турне, во время которого он будет участвовать в саммитах Большой семерки, НАТО, Европейского союза и проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на свои источники в окружении президента Байдена сообщает о том, что президент объявит о том, что США пожертвуют 500 миллионов доз вакцин от СOVID-19 производства компании Pfizer. Вакцины, закупленные американским правительством, будут предоставлены Всемирной организации здравоохранения, которая будет распределять их в рамках программы COVAX, созданной с целью помощи странам, не имеющим средств для закупки вакцин. Американский взнос значительно расширит возможности COVAX, которая пока не смогла получить от развитых стран достаточного количества вакцин, чтобы выполнить свой план вакцинации 20 процентов населения Земли к концу нынешнего года.
План президента Байдена свидетельствует о растущей роли Соединенных Штатах в глобальной кампании вакцинации от COVID-19, - пишет NPR. Совсем недавно Джо Байден пообещал выделить 80 миллионов доз СOVAX и странам испытывающим трудности в закупке вакцин.
Концерн JBS признал, что заплатил хакерам выкуп в $11 млн
Крупнейший в мире мясоперерабатывающий концерн JBS заплатил хакерам после кибератаки выкуп в размере 11 миллионов долларов.
Генеральный директор американского подразделения компании Андре Ногейра назвал это решение "болезненным, но правильным". Его необходимо было принять, чтобы предотвратить любой потенциальный риск для клиентов, отметил он. По словам Ногейры, никакие данные предприятия не были скомпрометированы. Выплата выкупа производилась в биткоинах, как того требовали хакеры.
В начале июня концерн JBS был вынужден прекратить производство мяса на девяти мясокомбинатах, которые поставляют на рынок около четверти всего объема говядины, потребляемой американцами. Причиной остановки производства стала организованная кибератака, которая затронула компьютерные системы JBS в Соединенных Штатах, Канаде и Австралии. Позже выяснилось, что компания стала объектом атаки с применением так называемой программы-вымогателя, с помощью которой хакеры блокируют компьютеры и возвращают доступ к ним после получения выкупа.
Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что за кибератакой стоит связанная с Россией хакерская группа REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.
Ранее подобная кибератака привела к остановке крупного трубопровода Colonial Pipeline, из-за чего в ряде штатов возник дефицит бензина и выросли цены на топливо. Colonial Pipeline также согласилась выплатить выкуп и тоже в биткоинах. 8 июня министерство юстиции США заявило, что ему удалось вернуть более двух миллионов выплаченных хакерам в криптовалюте после атаки на трубопровод.
Администрация президента США Джо Байдена расценивает атаки с использованием программ-вымогателей как угрозу национальной безопасности и рассматривает вопрос о кибероперациях против хакеров, действующих с российской территории.
По сообщениям Белого дома, 16 июня Байден в ходе личной встречи с президентом России Владимиром Путиным потребует от него остановить российских негосударственных киберагрессоров.
Минюст США уже объявил, что повысит приоритет расследований о вымогательских хакерских атаках до уровня преступлений, связанных с терроризмом.
Российские власти отрицают какую-либо причастность к атакам и утверждают, что хакерские группировки могут действовать из разных стран мира.
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