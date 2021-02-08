ЕСПЧ Гааге не указ

Процесс выплаты Москвой компенсаций незаконно депортированным из России гражданам Грузии сдвинулся с мертвой точки. Об этом сегодня, выступая с докладом в парламенте, сообщил министр юстиции Гоча Лорткипанидзе. По его словам, Россия больше не отказывается от выплат, назначенных ЕСПЧ. При этом министр затронул также ситуацию с судебными делами, касающимися войны 2008 года. И тут не все так радужно.

Москва, наконец, готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам Грузии, депортированным из России осенью 2006 года. Об этом, выступая с докладом в парламенте, заявил министр юстиции Гоча Лорткипанидзе. Чиновник не исключает, что внезапный прогресс связан с недавним решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о войне 2008 года. Вердикт в пользу Грузии, как считает Лорткипанидзе, позволил сделать «небольшой шаг вперед»:

«Россия больше не отказывается платить и готова подключиться к процессу урегулирования вопроса – естественно, при посредничестве Совета Европы. Возможно, на это повлияло решение ЕСПЧ от 21 января этого года по делу о войне августа 2008-го. В любом случае, это подтверждает правоту нашего подхода».

В январе 2019 года Большая палата Европейского суда по правам человека проголосовала в поддержку решения о компенсациях гражданам Грузии, депортированным из России осенью 2006-го: 16-ю голосами «за» при одном «против» ЕСПЧ тогда обязал Москву в течение трех месяцев выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро, которые в качестве компенсации морального ущерба должны были быть распределены между не менее чем полутора тысячами граждан Грузии, ставшими жертвами нарушения прав человека и массовой депортации.

Впрочем, компенсация до сих пор не выплачена, несмотря на неоднократные призывы Европы к Москве выполнить обязательства. Теперь, очевидно, дело может сдвинуться с мертвой точки.

Впрочем, прогресс, достигнутый по этому делу, не может ввергать Грузию в эйфорию – впереди еще немало юридических баталий. В частности, Минюст сейчас работает над тем, насколько оправданным будет продолжение тяжбы в Международном уголовном суде по событиям войны 2008 года. Срок подачи дополнительных документов истекает 1 апреля этого года. Как отметил Лорткипанидзе, решение о возобновлении тяжбы будет принято только в том случае, если в Минюсте будут уверены в том, что есть юридические и политические предпосылки для победы:

«Стратегия касается не только Гаагского трибунала, это касается любого суда. Решение будет принято только в том случае, если мы убедимся в наличии юридических и политических предпосылок для победы в этой апелляции».

При этом, по мнению Гочи Лорткипанидзе, решение Страсбургского суда от 21 января по делу о войне августа 2008 года коренным образом изменило правовой и политический ландшафт урегулирования конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе:

«Решение Большой палаты, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, подтверждает, что Цхинвальский регион и Абхазия являются неотъемлемой частью территории Грузии; что в результате боевых действий Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию, установив таким образом эффективный контроль над этими территориями. Суд также постановил, что во время войны в августе 2008 года Россия осуществила этническую чистку грузин, и эта политика России продолжается по сей день. Суд в решении использует термин «этническая чистка»; Россия же, как государство, осуществляющее эффективный контроль и оккупацию, несет правовую ответственность за результаты ползучей оккупации, включая действия де-факто властей, то есть за любые инциденты вдоль линии оккупации или в оккупированных регионах. Примечательно, что и в этом случае суд развил укоренившийся в практике термин и прямо назвал «эффективный контроль» «оккупацией».

По словам министра, такому решению способствовала кропотливая работа вверенного ему ведомства. Грузинский Минюст передал в Страсбург более семи сотен доказательств вины Российской Федерации.

Правда, с Гаагой все может оказаться несколько сложнее, чем со Страсбургом. По мнению исполнительного директора НПО Justice International Ники Джейранашвили, специализирующегося на деятельности Международного уголовного суда, любое решение Страсбурга для Гааги не будет иметь особого значения с юридической точки зрения:

«Сначала мы должны учесть, что Страсбургский суд устанавливает ответственность стран, а не конкретных индивидов. А Гаагский суд, напротив, – индивидов, которые совершили преступления или давали приказы, чтобы эти преступления были совершены. В основном подход Гааги таков, что они стараются выйти на людей как можно более высокого ранга – непосредственно на заказчиков конкретного преступления. Гаага не преследует рядовых исполнителей».

При этом, по словам Джейранашвили, следует также учитывать, что ранее у Гаагского суда не было прецедентов рассмотрения решения Страсбурга, поскольку МУС работал только в африканских странах. Плюс ко всему, для Гаагского суда Страсбургский – лишь региональный суд, европейский. Гаагский же – мировой:

«Единственное, в чем Гаага может на практике использовать решение ЕСПЧ – это только для описания общего контекста. Например, если конкретное лицо, на имя которого будет выдан ордер на арест, предстанет перед судом и начнется судебный процесс, тогда представитель прокурора может использовать решение Страсбургского суда для описания контекста. Когда же дело дойдет до конкретных доказательств, конечно, Гаага не будет опираться на Страсбург. Она будет использовать только те материалы, которые добыли ее же следователи».

Джейранашвили сомневается в том, что уверенность Гочи Лорткипанидзе и других представителей власти в том, что решение ЕСПЧ как-то укрепит позиции Тбилиси, имеет под собой реальное основание. Более того, если Грузия является членом МУС и у нее есть перед Гаагой определенные обязательства, то Россия, не являясь членом МУС, подобных обязательств не имеет. А, следовательно, даже если Гаага выдаст ордер на арест того или иного преступника, Москва может этот ордер попросту проигнорировать. И у МУС нет никакой возможности надавить на Россию в этом вопросе. Единственный рычаг – обязать страны-члены Международного уголовного суда задержать это лицо, если оно появится на территории этих государств, и передать в Гаагу. И только потом над этим человеком может быть начат судебный процесс. Заочно Гаага решения не выносит.