Представитель Госдепа передал Патриарху Грузии приветствия от Блинкена и Байдена

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипп Рикер вернулся в Грузию и встретился с Католикос-Патриархом Илией Вторым. Он также посетил монастырь Джвари во Мцхета, восстановление которого осуществляется при финансовой поддержке США.

«Я рад, что сегодня утром у меня была возможность встретиться с Его Святейшеством Илией II. Мы говорили о том, что делаем, чтобы попытаться восстановить различные памятники и достопримечательности. Мы говорили о том, что Православная Церковь играет очень важную роль в грузинском обществе в поддержке будущей евроатлантической интеграции страны. Америка очень гордится этим. Я также передал Его Святейшеству приветствия от государственного секретаря Энтони Блинкена и президента Байдена, которые также высоко ценят религиозные традиции этой страны. Реабилитация этого памятника, которую мы проводим, также важна с экономической точки зрения, так как заметно, что это место довольно популярно у туристов. Мы очень рады быть частью всего этого», – заявил Рикер.

Представитель Госдепа США начал визит в Грузию 6-7 июня, после чего провел переговоры в Азербайджане и Армении.