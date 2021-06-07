Компромисс Рикера

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филипп Рикер проводит встречи в Тбилиси. Высокопоставленный дипломат успел обсудить большой круг вопросов как с политиками, так и с представителями неправительственного сектора. При этом посыл Вашингтона, сформулированный Рикером, прозвучал не так радужно, как пытались интерпретировать его в правительстве страны.

«Компромисс – необходимая часть демократического развития», – это главный посыл исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии Филиппа Рикера, с утра проводящего встречи с грузинскими политиками и представителями гражданского общества.

Дипломатический десант столь высокого уровня сразу вслед за десантом из Капитолия многими воспринимается как важный сигнал Вашингтона Тбилиси.

Главной целью визита Филиппа Рикера, судя по тональности его заявлений, стало именно соглашение Шарля Мишеля, а точнее, получение гарантий его исполнения. Особенно в контексте проведения амбициозных реформ:

«Хочу отметить, что демократические институты Грузии со дня признания добились значительного прогресса, но еще многое предстоит сделать. Конечно, реформа судебной системы очень важна, и грузинский народ этого заслуживает. Следует учитывать все вопросы, такие как отбор судей, их продвижение по службе, дисциплинарные вопросы и т. д. Все это нужно решать путем реформ. Соглашение от 19 апреля стало шагом вперед в этом отношении, а это означает, что работа над реформами должна продолжаться, что важно. Эта работа должна быть очень инклюзивным процессом».

При этом Рикер показал очень хорошую осведомленность в главных проблемах, перед которыми стоит страна, отмечает председатель «Ассоциации молодых юристов». По словам Николоза Симонишвили, одной из основных тем были судебная реформа и клановость управления в системе правосудия:

«Могу вам сказать, что они достаточно хорошо информированы. В принципе, вопросы, о которых мы говорили, то есть вопросы неформального влияния в том же суде, им известны. У нас был достаточно открытый разговор по поводу клановой системы. Мы предположили, что решение этой проблемы заключается в перераспределении власти, когда у большинства не будет возможности контролировать суды. Они очень хорошо видят, что группа судей, имеющих неформальное влияние, на самом деле состоят в сделке с правительством. И они принимают решения, которые устраивает правительство в политически мотивированных случаях. Наши гости прекрасно понимают контекст и что, кто бы ни был у власти, эти проблемы останутся, если не будет перераспределения и разделения власти».

В правительстве же визит высокопоставленного американского дипломата назвали «очень позитивным». Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, комментируя встречу в своем Твиттере, предпочел акцентировать внимание не на проблемах, а на успехах в стратегическом партнерстве:

«У нас была очень позитивная встреча с исполняющим обязанности помощника госсекретаря Рикером. Этот визит является яркой демонстрацией растущего интереса и участия США в регионе Южного Кавказа. Мы сосредоточились на ключевых направлениях грузино-американского стратегического партнерства, а также региональной безопасности и сотрудничестве».

Сам Рикер заявил о полной поддержке суверенитета, территориальной целостности и внешнеполитического вектора Грузии со стороны Соединенных Штатов, но отметил и существующие проблемы. В частности, дипломат дал понять: от того, как правящая партия и оппозиция будут исполнять положения соглашения от 19 апреля, зависят как инвестиции и безопасность, так и евроатлантическое будущее страны:

«Через несколько дней состоится очередной саммит НАТО. Все должны понимать, насколько важно услышать о конкретных инициативах в отношении Грузии, учитывая, что конфигурация безопасности в регионе изменилась. Мы неоднократно слышали угрозы со стороны России о том, что ваше стремление в Европу рассматривается Москвой как попытка дестабилизации региона. Как вы знаете, на прошлой неделе Грузию посетила делегация конгрессменов, и они также говорили об этом вопросе, очень четком пути, по которому Грузии нужно идти. Это, безусловно, важные реформы через построение демократии, экономики, более сильных институтов. Соглашение от 19 апреля дает возможность еще больше укрепить эти институты. Это путь в НАТО. Я напоминал правительственным чиновникам на встречах, а позже, когда я встречусь с оппозицией, я также напомню им, что компромисс является необходимой частью любого демократического развития. Особенно в такой многопартийной и разнообразной стране, как Грузия», – заявил Филипп Рикер.

Впрочем, недвусмысленный намек на необходимость присоединения к соглашению всех политических сил должного эффекта не возымел. «Единое национальное движение» по-прежнему не намерено ставить подпись под документом. При этом главная оппозиционная партия все же собирается заниматься парламентской деятельностью. Сегодня комитет по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию парламентской фракции «Единое национальное движение – Сила в единстве». Она будет состоять из 32 членов, возглавит представительство ЕНД в парламенте Хатия Деканоидзе.

«Нацдвижение» считает главной проблемой не отсутствие партийной подписи под соглашением, а присутствие «Грузинской мечты» во власти:

«У нас был аналогичный разговор с сенаторами. Мы говорили о том, как усилилось влияние России в период правления «Грузинской мечты» в Грузии. Мы продолжим разговор на эту тему с господином Рикером», – заявила представитель ЕНД Нона Мамулашвили.

При этом в той части оппозиции, которая подписала соглашения, все же надеются, что Филипп Рикер сумеет убедить партию Михаила Саакашвили не торпедировать с таким трудом достигнутые договоренности.