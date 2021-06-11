Условный срок для сохранения лица и другие итоги абхазской недели

Численность людей, заболевших от коронавирусной инфекции, растет. По официальным данным, сейчас в Абхазии COVID-19 болеет более 400 человек, за весь период от пандемии скончалось 238 человек. Несмотря на сложность ситуации, отмена общереспубликанского бала выпускников вызвала недовольство общественности. И объясняется это непоследовательностью решений, принимаемых руководством страны. Родители выпускников, высказывающие возмущение в социальных сетях, обращают внимание на отсутствие запретов на проведение различных массовых мероприятий, на которых не соблюдаются даже масочный режим и элементарные санитарные нормы – это и День защиты детей, и многолюдные свадьбы, и открытие границ накануне курортного сезона и так далее.

Совместная российско-абхазская программа по определению иммунного статуса граждан началась и завершилась на этой неделе. За пять дней исследования взято три тысячи проб на антитела к COVID-19. По утверждению Минздрава, это поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела к COVID-19. Одновременно во всех поликлиниках страны проходит прививочная кампания. Для вакцинации используется российский препарат «Спутник V».

Парламент Абхазии на этой неделе провел два заседания весенней сессии. Такая активность депутатского корпуса, скорее всего, объясняется тремя причинами: истечением срока полномочий судей в декабре прошлого года, необходимостью утверждения бюджета за прошлый 2020 год и выделением трех гектаров земли некой фирме, собственника которой никто не называет. Парламент все задачи, поставленные перед ним исполнительной властью, отработал по полной программе – землю отдали, судей, представленных президентом, утвердили, бюджет приняли «в производство», то есть в первом чтении. Между делом второй раз приняли закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами, который должен вступить в силу с 1 июля. В закон внесли изменения, освобождающие ближайших родственников декларантов от декларирования доходов и расходов, а закон – от антикоррупционной составляющей.

Глава государства Аслан Бжания на этой неделе занимался любимым делом – подписал указ о назначении главы администрации Пицунды, поздравил оперную певицу Хиблу Герзмава с государственной премией России и фотографировался с отдыхающими на фоне туристического кемпинга в своем родовом селе. Он также принял участие в Лингвистическом форуме, который проходил в Абхазском государственном университете.

Премьер-министр Александр Анкваб всю неделю общался с министрами и по отдельности, и вместе взятыми.

Министр по налогам и сборам Джансух Нанба сообщил на этой неделе, что налоговая собираемость за первый квартал 2021 года составила 1 миллиард 26 миллионов рублей, а общая налоговая задолженность на июнь 2021 года составляет около одного миллиарда рублей.

Активизировалась на этой неделе деятельность оппозиции – лидеры партий «ФНЕА» и «Апсны» дали интервью СМИ. Аслан Барциц и Виталий Габния отметили полное отсутствие каких-либо планов у исполнительной власти, преследование политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией, неравенство людей перед законом и так далее. Лидеры оппозиционных партий обращают внимание на необходимость введения смешанной системы выборов в парламент. Еще одна оппозиционная организация «Абхазское народное движение» провела заседание, на котором предложила провести реформу системы госуправления. Члены АНД, в частности, считают, что назрела необходимость упразднения должностей премьер-министра и вице-президента.

Общественную активность проявили на этой неделе и жители Сухума – одни перекрыли дорогу, требуя от руководства произвести ремонт дороги, другие обратились к исполнительной власти с призывом наладить работу общественного транспорта в одном из районов города. Примечательно, что руководство города и страны не обращает внимания на призывы жителей Сухума.

Из криминальных событий недели следует отметить преступление, совершенное главой администрации одного из сел Галского района Асланом Кварацхелия, который 8 июня произвел выстрел из огнестрельного оружия и ранил жителя Сухума. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.

Суд над бывшим помощником президента Бжания Ахрой Авидзба на этой неделе выслушал свидетельские показания свидетелей защиты. Все они заявляли, что обыск в доме, где проживал Авидзба, проводился сотрудниками милиции в темноте, во время отключения света, что противоречит показаниям правоохранителей, утверждавшим, что во время отключения света обыск был приостановлен. Сам Авидзба настаивает, что в его доме хранилось только охотничье оружие. 11 июня после прений сторон суд принял: решение оправдать друзей Ахры Авидзба, осудить Авидзба на три года условно, оштрафовать его на 10 тысяч рублей и всех выпустить в зале суда. Напомню, что Ахра Авидзба и его друзья обвинялись в незаконном хранении, ношении и перевозке оружия группой лиц по предварительному сговору. Они были задержаны 4 марта и все это время содержались под стражей в изоляторах СГБ и МВД. Похоже, что условный срок, который запросила прокуратура, – это желание власти сохранить лицо.

На этой неделе Верховный суд отменил приговор в отношении лиц, совершивших вооруженное ограбление районной больницы в городе Ткуарчал в декабре 2018-го. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин выступил на этой неделе с заявлением, в котором говорится, что призывы различных политических деятелей России о присоединении Абхазии к России не имеют никаких оснований. Двинянин назвал этих политиков «так называемыми патриотами» и заявил, что никакой корректировки в отношениях между Абхазией и Россией не предвидится и «это невозможно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия