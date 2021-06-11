Грузинский пограничник был ранен при исполнении служебных обязанностей

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай потребовал от российских властей расследовать нападение на журналиста Андрея Афанасьева, сотрудничающего с проектом Русской службы Радио Свобода Сибирь.Реалии.

Два дня назад в Благовещенске неизвестные подкараулили и избили журналиста у подъезда дома, в котором он живет. Случившееся Афанасьев связывает со своей профессиональной деятельностью и расследованием о местном депутате, над которым журналист работает в последнее время.

«Российские власти обязаны тщательно расследовать и призвать к ответственности всех, кто замешан в нападении на Андрея Афанасьева. Особенно, если выяснится, что мотивацией стала его профессиональная деятельность. Журналистика, в частности исследовательская журналистика - это не преступление», - заявил Флай.

По информации редакции Сибирь.Реалии, журналист не получил никакого ответа от полиции о ходе расследования. Сотрудники МВД на следующий день после нападения лишь провели опрос соседей Афанасьева. Свидетели рассказали, что видели нападавших, в масках и перчатках, рядом с домом, в котором живет журналист, за три часа до его избиения. Информации о том, было ли возбуждено уголовное дело по факту случившегося – нет.

Афанасьев сообщил, что врачи зафиксировали у него многочисленные травмы, гематомы, перелом носа и ухудшение зрения. «Я планирую выздороветь и начать работать. Я очень надеюсь все-таки сделать репортаж о депутате Домашенкине, хотя после избиения источники моей информации отказываются от ранее данных интервью, не хотят даже об этом деле говорить. Когда меня опрашивала полиция, они уточняли о расследовании, кто и что мне сообщал, какой информацией я располагаю - я отказался отвечать, поскольку мне намерения полицейских неизвестны», - сообщил Афанасьев.

Неизвестные напали на Афанасьева поздно вечером 9 июня. По словам Афанасьева, когда он открывал дверь в подъезд, сзади подошел человек, который нанес журналисту удар по голове. После этого 3 человека несколько минут избивали Афанасьева - до тех пор, пока их не спугнули прохожие. Нападавшие требовали «поменьше писать репортажей про достойных людей», называли свою жертву «американской подстилкой», а когда убегали, один из них сказал другому: «Отпишись Домику».

Предположительно, речь могла идти о депутате местного законодательного собрания Андрее Домашенкине. Афанасьев работал над расследованием о деятельности бойцовского клуба «Ахмат», глава которого Адам Магомадов в свое время был лидером чеченского землячества Амурской области. В апреле 2021 года его задержали сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве.

Домашенкин ответил на вопрос корреспондента Сибирь.Реалии о причастности к нападению на Афанасьева следующее: «Этим делом уже занимаются правоохранительные органы». Позже депутат опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте: «К сплетням, обсуждениям и домыслам за спиной, я давно отношусь спокойно. Они точно не смогут сбить меня с пути или заставить что-то доказывать».

Андрей Афанасьев - автор десятков материалов о жизни дальневосточного региона, событиях, коррупции, бездействии местных властей и полиции. В январе 2021 полиция ненадолго задерживала его за освещение акций протеста.