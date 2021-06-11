Дети и недетские преступления

В Тбилиси, предположительно, несовершеннолетние ограбили магазин техники «I Plus». За последнюю неделю это второе громкое преступление с участием подростков.

За последний год магазин техники «I Plus» в Тбилиси грабили не один раз. Однако очередной случай вызывает тревогу не только у его владельцев, но и у некоторых специалистов в сфере борьбы с преступностью. Два грабителя, предположительно, несовершеннолетние. Причем, действовали они явно слаженно, считает представитель магазина Каха Сепашвили:

«Как только завершилось время ограничения на передвижение (комендантский час), нам позвонили представители охранной компании и сообщили, что объект был ограблен. На данном этапе изучается размер ущерба, речь идет приблизительно о 100 000 лари. Самое большое «сокровище», которое преступники украли, – это приставки «Плейстейшн-5». Их цена на рынке растет ежедневно, практически как биткоин, это очень дефицитный продукт. Мне кажется, что грабителям было больше 16-ти лет. Они явно были подготовлены, за минуту они сломали витрину, перелезли через жалюзи, забрали телефоны и все остальное и ушли. На это им не потребовалось и минуты».

Следствие начато по статье 177 УК Грузии «Кража», злоумышленники пока не задержаны, сообщают в МВД. И это не первое преступление, совершенное малолетними преступниками за последнюю неделю в Грузии. Девятого июня несколько человек разбили витрину маркета «Фарфур» в Батуми и подожгли его содержимое. Вчера местные полицейские сообщили о задержании одного из подозреваемых в поджоге, им оказался 16-летний Ш. А. Причем основательница сети супермаркетов «Фарфур» Тамар Кахидзе ранее сообщала разным местным СМИ о нескольких попытках поджогов ее магазинов и угрозах со стороны криминальных авторитетов с целью заставить ее уйти из бизнеса.

Это явно указывает на то, что за действиями подростков могут стоять «мастера криминального дела», считает правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили:

«Возможно, они оказывают влияние или давление на подростков, или даже используют насильственные методы. К сожалению, государство не реагирует на этот вызов соответствующе. В случае выявления преступления, правоохранительные органы ограничиваются лишь задержанием этих несовершеннолетних. Не проводится глубокого изучения вопроса. Власти обязаны использовать все механизмы, чтобы не просто изучить индивидуально эти случаи и попытаться как можно скорее закрыть эти дела, важно выяснить, кто стоит за этими детьми».

Иного мнения придерживается сотрудник Института государства и права при ТГУ Георгий Глонти. Во время накаленной политической ситуации в стране критически настроенные СМИ зачастую начинают говорить об ухудшающейся криминогенной обстановке, однако нередко эта тема поднимается просто искусственно, чтобы убедить избирателей в том, что власти не справляются с ситуацией, утверждает он. Таким Глонти считает и случай, произошедший в Батуми, который не может быть подтверждением усиленного влияния криминальных авторитетов на несовершеннолетних до установления этого факта следственными органами, считает специалист. То же, по его мнению, касается и ограбления магазина в Тбилиси.

«Это все интерпретации масс-медиа, поскольку официальных заявлений по этому поводу не было. Вообще, в последнее время такие кражи, грабежи достаточно распространены. Молодежь, несовершеннолетние действуют по очень простой причине – безденежье, нищета, и определенные группы считают, что могут себе позволить напасть на магазины. Для этого не нужно особенных навыков. Они прекрасно знают, что нужно для этого делать, и чаще всего просто врываются и, используя ограниченный лимит времени, что-то хватают и уносят», – говорит Георгий Глонти.

В Центре по правам человека между тем продолжают настаивать: закрывать глаза на происходящее нельзя, необходимо серьезно изучить вопрос. Тревогу у правозащитников вызывает и тот факт, что молодые люди часто используют криминальную символику. Так, недавно выпускники одной из тбилисских школ пришли на последний звонок в рубашках с определенными символами. В стране, в которой, как утверждают власти, давно «покончено» с ворами в законе, подростки могут узнать об этой субкультуре лишь из разговоров представителей старшего поколения, которые явно поощряют ее, считает Эка Кобесашвили. А это, в свою очередь, может повлиять на представление детей о криминальном мире. Во избежание ухудшения ситуации власти должны провести действенные реформы в системе образования, с помощью которых можно будет привить молодежи понимание, что такое хорошо, а что такое плохо, считает специалист.