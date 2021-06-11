Грузии выписали семимиллиардный счет за пандемию

Прямые экономические потери Грузии от пандемии коронавируса составили 7,2 миллиарда лари (2,25 млрд долларов США), компенсировать их пришлось внешними заимствованиями, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, выступая в ходе «министерского часа» в парламенте Грузии.

В своем докладе Хуцишвили подчеркнул, что кризис, связанный с пандемией, с одной стороны, снизил поступления в бюджет, а с другой – увеличил расходы на здравоохранение.

«Недополучено налогов в бюджет 1,9 миллиардов лари. Расходы на здравоохранение составили 0,9 миллиарда. На поддержку бизнеса было выделено 3,0 миллиарда лари, на меры социальной защиты граждан – 1,3 миллиарда. В общей сложности бюджет на 2020-2021 годы из-за пандемии недосчитался 7,2 миллиардов лари», – сказал министр. Отметим, что это примерно половина утвержденного парламентом госбюджета за 2020 год и приблизительно седьмая часть ВВП Грузии, который в декабре составил 49 миллиардов лари.

В сложившейся ситуации в стране не оставалась иного, как обратиться за помощью к международным партнерам. По информации министра, в сравнительно сжатые сроки Грузии удалось привлечь помощь объемом 2,1 млрд долларов США:

«Хочу отметить, что у нас была разработана успешная программа с МВФ, страна пользуется высоким доверием у международных финансовых институтов, что облегчило выделение финансирования для антикризисных программ и обеспечения макроэкономической стабильности».

Вопросы оппозиции в основном касались распределения международной помощи. Когда количество бедных в стране выросло на 100 тысяч человек, правительство не только не сократило необязательные расходы на повышение комфорта чиновников, но и производит совершенно неоправданные закупки дорогостоящих автотранспорта и мебели, говорили оппоненты власти.

Член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе обвинил правительство в неэффективном управлении финансами во время пандемии:

«Как мы можем говорить о быстром восстановлении экономики, когда только 1,5% населения получили две дозы вакцины? На фоне полного провала в борьбе с пандемией, бедственного состояния системы здравоохранения и растущей социальной пропасти в министерствах идет ремонт и обустройство кабинетов, а правительство дополнительно собирается закупить 300 внедорожников. Где политика «затягивания поясов»? Вы трудоустроили собственные партийные активы, внешние займы были направлены на обслуживание ваших собственных политических интересов».

По информации председателя фракции «Группа реформа Мишеля» Пааты Манджгаладзе, только на трудоустройство внештатных сотрудников и только в нынешнем году планируется дополнительно выделить до 50 миллионов лари. Впрочем, как заверил министр, расходы на содержание госаппарата в 2020 году не только не возросли, а, наоборот, уменьшились на 0,1% – до 6,5% от ВВП. Что касается проблемы внешнего долга, то, по прогнозу министра, планируется его поэтапное сокращение до докризисных показателей к 2025 году:

«Быстрое восстановление экономики дает поводы для оптимизма. Поэтому наш сценарий предполагает снижение государственного долга до 55 процентов в этом году, а к 2025 году долг снизится до 50 процентов», – отметил Хуцишвили.

Впрочем, под занавес полемика в формате «вопрос-ответ» сессия перешла в режим традиционного обмена обвинений власти и оппозиции, далеко ушедших за рамки вопросов «министерского часа».