ЦИК Грузии тестирует новые технологии избирательных процессов, которые уже этой осенью могут быть применены на выборах в местные органы власти, сообщает агентство «Новости-Грузия». Тренировка – имитация всего цикла выборов - проходит сегодня, 12 июня, в офисе Центризбиркома в Тбилиси. Процесс голосования начался в 08:00 и завершится в 20:00. Участие в нем принимают 822 избирателя.

Среди предлагаемых нововведений – E-голосование (e-voting), которое подразумевает использование устройств для электронного голосования или сканеров избирательных бюллетеней на участках.

Идентификация избирателей, ставших участниками сегодняшнего эксперимента, происходит у входа на участок с помощью специального устройства. После этого личность граждан повторно проверяет регистратор. Он же сканирует штрих-код бюллетеня, выданного избирателю. Повторное сканирование штрих-кода производится перед помещением бюллетеня в урну для голосования, когда гражданин уже сделал свой выбор.

В урну бюллетень попадает без штрих-кода. Таким образом, установить за кого проголосовал конкретный избиратель, будет невозможно. Одновременно легко удастся определить, если бюллетень вынесут с участка. Известно будет даже то, сколько времени бюллетень оставался на руках гражданина с момента выдачи регистратором до помещения в урну.

Ожидается, что новые технологии будут использоваться в Грузии и в других избирательных процессах, включая подсчет голосов. Они также будут протестированы сегодня.

Для проведения имитации голосования была создана участковая избирательная комиссия, в состав которой входят представители ЦИК и политических партий. За процессом голосования также следят НПО. Организацией тренировки занималась специальная группа, работающая над внедрением и использованием электронных технологий в ЦИК. В нее входят представители политических партий, представленных в парламенте, а также сотрудники Центризбиркома.