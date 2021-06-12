МИД Азербайджана: Мы ценим поддержку правительства Грузии в реализации гуманитарного акта

«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В официальном заявлении на сайте ведомства отмечается, что согласно договоренности, достигнутой 12 июня 2021 года, в обмен на предоставление Азербайджану карт о 97 000 единиц противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе, Армении на границе Азербайджана и Грузии, при участии представителей Грузии, были переданы 15 задержанных армянских граждан.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили в реализации этого гуманитарного акта. Здесь же особо подчеркиваем посредническую роль и благодарим, в первую очередь, государственного секретаря США Энтони Блинкена, и.о. заместителя государственного секретаря Филиппа Рикера, президента Европейского совета Шарля Мишеля и председательства Швеции в ОБСЕ за их вклад в этот процесс.

Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и в то же время ускорит проекты реконструкции, инициированные в Агдаме президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и возвращение вынужденных переселенцев» - говорится в заявлении.

При активном содействии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта, которые возвратились к своим семьям через территорию Грузию.