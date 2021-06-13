Прошло шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси

Прошло ровно шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года многочасовой ливень спровоцировал крупнейшие за всю современную историю города стихийное бедствие.

На дорогу Цхнети-Бетания сошел оползень – со склона сорвалось до одного миллиона кубометров земли. Селевой поток перекрыл ущелье небольшой реки Вере, которая протекает по центральной части города. Затоплен был частный приют для собак, парк «Мзиури», улица Сванидзе, дорога, соединяющая два густонаселенных столичных района, и зоопарк на площади Героев.

В результате наводнения погиб 21 человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Без крыши над головой остались 200 семей. Зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей либо погибли во время стихии, либо были ликвидированы после того, как оказались на свободе.

Ущерб от наводнения превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.