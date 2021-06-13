В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют 5 автомобилей

Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию от коронавирусной инфекции в городе - на фоне резкого увеличения числа новых случаев заболевания - путем лотереи. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Всего будут разыграны 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Модели автомобилей не называются.

Накануне Собянин распорядился ввести в Москве ряд ограничений - будущая неделя объявлена нерабочей, закрыты зоопарки и фудкорты, а также предприятия общепита и досуга в период с 23 часов до 6 часов утра. В воскресенье стало известно об отмене общегородского выпускного вечера.

За последние сутки в Москве по официальным данным выявлено 7704 новых случаев инфекции. Это самый высокий показатель в 2021 году. Число новых случаев за неделю выросло более чем вдвое. По всей России за сутки - более 14 тысяч инфицированных, это тоже заметный рост по сравнению с показателями последних месяцев.

Ранее Собянин признал, что в Москве, несмотря на доступность вакцинации, прививки сделало лишь относительно небольшое число жителей. По словам мэра, в любом другом городе Европы привито больше людей, чем в Москве. Сам он в воскресенье еще раз призвал москвичей прививаться, заявив, что недавно вакцинировался уже во второй раз.

При этом, по словам Собянина, в первый раз он привился еще в мае прошлого года. Тогда, однако, в России - и вообще в мире - не был одобрен ни один препарат, шли лишь первые фазы клинических испытаний вакцин. Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе, а массово прививать ей начали после Нового года. Каким образом Собянин мог привиться в мае, из его слов не ясно.