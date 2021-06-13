Пленных в обмен на карты. Тбилиси помог Баку и Еревану достичь соглашения

Грузия гордится ролью, которую она совместно с США сыграла в заключении соглашения о передаче Баку Еревану армянских военнослужащих, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Впрочем, пока остается неясным, будет ли прецедент иметь продолжение. По информации правозащитников, в Азербайджане остаются до 200 армянских военнопленных.

Передача 15 армянских граждан состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей грузинских властей вечером 12 июня. По сообщению официального Баку, Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин.

По информации грузинского правительства, достижение соглашения стало возможным при активном содействии премьер-министра Ираклия Гарибашвили и и.о. заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера.

Сегодня грузинский премьер раскрыл некоторые новые детали своей посреднической миссии:

«Мы заложили основу процесса месяц назад, после моих телефонных разговоров с президентом Азербайджана Алиевым и премьером Армении Пашиняном. Думаю, это беспрецедентный случай посредничества Грузии с подключением стратегических партнеров (на Южном Кавказе). Хочу воспользоваться моментом и поблагодарить лидеров соседних государств, которые совместно со мной работали в круглосуточном режиме».

Как отметил Гарибашвили, Грузия заинтересована в продолжении своей посреднической миссии для достижения большей стабильности на Южном Кавказе:

«Выражаем готовность к тому, чтобы Грузия продолжила выполнять роль медиатора во взаимоотношениях соседних государств. Я зафиксировал свою позицию (в общении) с лидерами соседних государств. Выражаю надежду, что этот процесс будет продолжен во имя достижения мира и стабильности в регионе, что создаст основу для реализации многих стратегических проектов».

По словам политолога грузинского Центра стратегического анализа Гелы Васадзе, за кадром, по некоторым причинам, осталась роль Турции как важного игрока при заключении данного соглашения:

«Главную роль в процессе сыграли США и Турция, о роли последней не говорят, но, на мой взгляд, это очевидно, так как премьер Гарибашвили побывал не только в Баку и Ереване, но и в Анкаре. По сообщению главы МИД Грузии Давида Залкалиани, после переговоров с президентом Турции Эрдоганом было заявлено, что Грузия должна более активно играть роль посредника в армяно-азербайджанских отношениях».

В целом, по мнению политолога, данный процесс следует рассматривать сквозь призму активизации США и ЕС на кавказском направлении. Что касается дальнейших перспектив посредничества Грузии, то многое будет зависеть от политической воли лидеров соседних стран:

«Подчеркивается, что переданы пленные, которые не осуждены. Часть их задержана после завершения горячей фазы конфликта. Думаю, процесс продолжится, хотя кризис не миновал, напряженность сохраняется вдоль границ между государствами. Тут вопрос в том, насколько хватит политической воли и ресурсов властям Армении и Азербайджана противостоять силам внутри и извне, которым выгодно сохранение напряженности», – говорит Васадзе.

Конфликтолог Георгий Канашвили также убежден, что в будущем Грузия может сыграть свою роль в урегулировании отношений между соседями. Впрочем, с оговоркой, что не следует эту роль переоценивать:

«В то же время у Грузии не должно быть иллюзий – мы не оказываем большего влияния ни на одну из сторон. Однако то небольшое позитивное, что произошло, положительно скажется как на грузино-армянских, так и на грузино-азербайджанских отношениях, а также на имидже страны», – написал эксперт на своей странице в Facebook.