«Дождь» исключили из путинского пула из-за освещения акций за Навального

В Грузии сегодня вспоминают погибших во время тбилисского наводнения 13 июня 2015 года, сообщают «Новости-Грузия». Шесть лет назад в результате многочасового проливного дождя небольшая речка Вере превратилась в смертоносный грязевой поток, затопивший дороги, дома и разрушивший большую часть Тбилисского зоопарка. Наводнение унесло жизни 21 человека, двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

По сложившейся традиции после полуночи у мемориала погибшим, который установлен на проспекте Чабуа Амирэджиби, собрались сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Они почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, который погиб в ночь на 14 июня, сумев спасти жизни шести человек.

Ближе к полудню цветы к мемориалу возложили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Священнослужители совершили там панихиду по погибшим. Гарибашвили подчеркнул, что события шестилетней давности – это большая трагедия для всей Грузии и ее населения.

«Я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших в связи с этой огромной трагедией. С другой стороны, мы хорошо помним, что эта трагедия объединила все наше общество… Тогда наша молодежь продемонстрировала беспрецедентную, невероятную солидарность. Конечно, этот день служит нам напоминанием о том, что мы постоянно должны быть мобилизованы, всегда должны проявлять заботу. Мы, правительство, по отношению к этим семьям, конечно же, тогда сделали все, что нужно было сделать в тот момент», - сказал Гарибашвили.

О беспрецедентной консолидации и солидарности в те непростые дня сегодня говорил и мэр Тбилиси. «Здесь я хочу отметить последующие дни, какую большую силу увидело общество, когда вышла молодежь. Спустя шесть лет я хочу еще раз поблагодарить всех, кто был подключен к мероприятиям по расчистке, был подключен для того, чтобы встать рядом с пострадавшим населением и сделать все, чтобы облегчить их боль», - заявил он.

Каладзе напомнил, что на дороге Цхнети-Бетания, а также в ущелье реки Вере были проведены масштабные укрепительные и восстановительные работы. Мэр Тбилиси уверен, что благодаря всему этому повторение событий 13 июня невозможно.

Ущерб от наводнения 13 июня 2015 года превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы.

В первоочередных мерах по ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.