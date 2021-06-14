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Генсек НАТО: саммит не назовет возможные сроки вступления Грузии и Украины
Саммит НАТО не объявит никаких дат и никаких возможных сроков вступления в альянс Украины и Грузии, лишь подтвердив, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет права вето в этом процессе. Как пишет ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг выступая в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита альянса.
«Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте [апрель 2008 года] в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь», – заявил генсек.
Сегодня, перед началом саммита Столтенберг также заявил, что отношения НАТО и России находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за «российских агрессивных действий».
Другие новости дня
Часть Грузии осталась без света из-за «системной аварии»
В грузинской энергосистеме произошла системная авария, сообщили в компании «Государственная электросистема Грузии».
В результате аварии без света осталась часть абонентов в Тбилиси и регионах страны. Другие подробности пока не сообщаются.
В абхазской компании «Черноморэнерго» между тем заявили, что произошла аварийная остановка генераторов на «Ингури ГЭС». По информации компании, на месте работают специалисты станции. Часть абонентов в самопровозглашенной республике Абхазия осталась без подачи электроэнергии.
Число жертв ДТП на улице Крцаниси выросло до трех
Скончался еще один человек, пострадавший в результате ДТП на улице Крцаниси в Тбилиси. Об этом сообщили в клинике «Нью Хоспиталс».
По данным клиники, состояние мужчины в возрасте до 50 лет с момента поступления было тяжелым и, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
Что касается других пострадавших в автокатастрофе, то сейчас в клинике находятся три человека. Двое из них прооперированы, их состояние стабильное. Состояние одного из пострадавших, который находится в реанимации, средней тяжести, – пишет Общественный вещатель.
ДТП на улице Крцаниси произошло 12 июня. Водитель грузовика не смог справиться с управлением на повороте возле «Нью Хоспиталс», съехал на противоположную сторону дороги и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате аварии один человек скончался на месте, двое раненых скончались после того, как их доставили в клинику, восемь человек пострадали.
В Петербурге вслед за Москвой вводят ограничения из-за COVID-19
Власти Санкт-Петербурга вслед за Москвой введут новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города. С начала июня в городе не публикуется подробная статистика пандемии.
С 17 июня в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного питания; приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе; закрываются фуд-корты, кроме тех, что расположены на вокзалах и в аэропортах, а также тех, где работает доставка. С двух часов ночи до шести утра прекращается работа ресторанов.
Кроме того, власти вводят новые ограничения для торговых центров. В них запрещается работа детских комнат, торговля и оказание услуг "на островках". Наполняемость кинотеатров уменьшается с 75 до 50 процентов. Максимальное число участников массовых мероприятий не должно превышать трёх тысяч человек. Использование масок обязательно.
В Петербурге также отменяется праздник для лучших выпускников школ "Бал медалистов". В Москве отменили общегородской праздник выпускников в парке Горького.
Усиливаются меры предосторожности при посещении болельщиками фан-зон чемпионата Европы по футболу. С 14 июня болельщики обязаны носить маски, а с 17 июня в фан-зонах будет запрещена продажа еды (кроме напитков).
В апреле Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА перенёс три матча запланированного на лето чемпионата Европы по футболу из Дублина в Санкт-Петербург. Власти ирландской столицы посчитали, что ситуация с коронавирусом в городе не позволяет им принимать крупные соревнования и не гарантировали доступ болельщиков на трибуны. Всего в городе должно пройти семь игр. Вторая запланирована на 16 июня. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.
- Накануне в Петербурге выявили 962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших, по данным оперативного штаба, приближается 451 тысяче. По этому показателю Петербург занимает второе место после Москвы.
- За два дня до Петербурга об усилении COVID-ограничений объявила Москва. В городе продлили выходные до 20 июня, запретили работать ресторанам и кафе с 23:00 до 06:00, приостановили посещение зоопарков, фуд-кортов и детских игровых комнат, а также использование «объектов городской инфраструктуры» в парках.
- В России 13 июня выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом, больше половины из них - в Москве (7704). Это максимальный суточный прирост с середины февраля.
Россия и США увеличили число развернутых ядерных боеголовок
Количество развернутых единиц ядерного оружия в мире выросло с 3720 до 3825. Около 2 тысяч боеголовок находились в состоянии повышенной готовности — почти все они принадлежат России и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном 14 июня. При этом общее число единиц ядерного оружия в мире уменьшилось с 13 400 до 13 080.
По данным экспертов SIPRI, Россия уменьшила общее число боеголовок на 120, включая те, которые находятся в составе оперативных сил, хранятся, ожидают демонтажа или списаны, США - на 250.
В то же время , российский ядерный арсенал увеличился на 180 боезарядов за счёт принятия на вооружение новых межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования с несколькими боеголовками.
Авторы доклада отмечает, что на Россию и США приходится более 90 процентов мирового ядерного оружия, а Москва и Вашингтон придают все больше значения ядерному оружию в своих стратегиях национальной безопасности. Семь ядерных держав создают новые системы или заявляют о подобных планах, среди них Великобритания, Китай, Индия и Пакистан.
Сейчас запасы ядерного оружия в США и России находятся в пределах, установленных Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3, подписанным в 2010 году, подчеркивает SIPRI. Соглашение предусматривает взаимное сокращение Россией и США арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Документ обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей. Вашингтон и Москва в феврале продлили срок действия договора на 5 лет за считанные дни до его истечения.
COVID-19 в Грузии: 311 новых случаев, 12 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 12 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5060 человек.
За сутки в стране выявили 311 новых случаев коронавируса. Накануне провели 10 442 теста: PCR-тестов – 5226, экспресс–тестов на антиген – 5216.
Выздоровели еще 936 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 354 276, выздоровевших – 340 328.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,98%, за последние 14 дней составляет 2,61%, за неделю – 2,3%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 728 человек, всего администрировано вакцин – 207 470.
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид прибыла с визитом в Грузию
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид прибыла с официальным визитом в Грузию.
«Я только что прибыла в Тбилиси. С нетерпением жду встреч с официальными лицами, парламентариями и представителями гражданского общества. Я хочу своими глазами увидеть положение людей, пострадавших в результате конфликта. ОБСЕ продолжает поддерживать соответствующие усилия и активно участвует в Женевских международных дискуссиях», – написала Хельга Мария Шмид в социальной сети Twitter.
В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел, вице-премьером Давидом Залкалиани, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
Шмид лично примет участие в 100-м заседании в рамках Механизма по предотвращению и реагирования на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети.
Глава ОБСЕ также посетит церемонию открытия системы водоснабжения, благодаря которой питьевой водой будут обеспечены 144 семьи в пострадавшей от конфликта деревне Цицагианткари.
«Дождь» исключили из путинского пула из-за освещения акций за Навального
Телеканал "Дождь" исключён из журналистского пула президента России Владимира Путина, сообщил главный редактор Тихон Дзядко.
Несколько источников на телеканале назвали причиной исключения то, что "Дождь" освещал возвращение оппозиционера Алексея Навального из Германии в Россию и митинги в его поддержку. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что "Дождь" поддерживал "незаконные действия".
Отмечается, что журналисты "Дождя" не допущены к освещению встречи Путина и президента США Джо Байдена, которая намечена на 16 июня в Женеве, и что это будет первое официальное мероприятие на высоком уровне, в котором участвует президент России, но на котором не будут работать сотрудники телеканала.
- В 2015 году телеканал "Дождь" был исключен из ряда кабельных сетей после появившегося в его твиттере опроса на тему о блокаде Ленинграда. Редакция спрашивала у своей аудитории, стоило ли сдать город, чтобы, возможно, спасти десятки тысяч жизней. С резкой критикой канала выступили тогда в Госдуме и Кремле.
Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос», победив Стефаноса Циципаса
Новак Джокович выиграл финал теннисного турнира "Ролан Гаррос", победив греческого спортсмена Стефаноса Циципаса: 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Финальный матч длился 4 часа 12 минут.
Джокович уже становился победителем французского чемпионата в 2016 году, обыграв в финале Энди Маррея. Победа на "Ролан Гаррос" в этом году сделала его 19-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" и первым теннисистом в Открытой эре, дважды собравшим все титулы турниров Большого шлема. Как отмечает Международное французское радио, за всю историю тенниса это удавалось лишь Рою Эмерсону и Роду Лэйверу.
Стефаносу Циципасу 22 года. Будучи 5-ой ракеткой мира, он впервые вышел в финал турнира "Большого шлема". Греческий теннисист успешно сыграл на грунтовых кортах, выиграл мастерс в Монте-Карло. Циципас — самый молодой финалист "Ролан Гаррос" с 2008 года, когда свою первую победу здесь одержал Рафаэль Надаль.
Премьерство Нетаньяху завершилось. К власти пришла новая коалиция
В Израиле утвержден состав коалиционного правительства. Это означает окончание 12-летнего правления Биньямина Нетаньяху. Бывший премьер управлял Израилем пять сроков - дольше, чем кто-либо другой из его предшественников.
Следующее правительство возглавит бывший министр обороны, правый политик Нафтали Беннет. В коалиционный кабинет входит центристская партия во главе с Яиром Лапидом. Стороны достигли соглашения, по условиям которого Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а следующие два года, до новых выборов, главой правительства станет Лапид.
Перед началом голосования Беннет обратился к кнессету с речью, в которой поблагодарил Нетаньяху за долгую службу на посту лидера Израиля.
Выступление Беннета многократно прерывалось выкриками депутатов «Ликуда» и других партий, лояльных Нетаньяху. Представителей двух крайне правых религиозных партий пришлось выдворить из зала заседания с формулировкой «за попытку срыва процедуры голосования».
Байден заявил о готовности к откровенному разговору с Путиным
США возвращаются на мировую арену, заявил президент США Джо Байден 13 июня, в воскресенье, на заключительной пресс-конференции в Корнуолле, где завершился саммит «Большой семерки». Лидеры семи ведущих в экономическом отношении демократических государств мира обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, влияние Китая на мировую торговлю, и ряд других вопросов.
Что касается предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, Байден рассказал журналистам, что еще до своего избрания он сказал Путину о намерении изучить вопрос о причастности российского лидера к попыткам вмешательства в американские выборы.
Теперь Байден подтвердил, что, имея доступ ко всем разведданным, пришел к выводу о причастности Путина к вмешательству России в избирательную компанию в США.
Джо Байден заявил, что США не ищут конфликта, а пытаются найти решение в связи с теми действиями России, которые по мнению Вашингтона, «не отвечают международным нормам».
По его оценке, лучший способ лучший способ разобраться в понимании происходящего – это взаимная встреча и наша с ним встреча, наша дискуссия. Я знаю, что вы не сомневаетесь в том, что я буду очень откровенен с ним по поводу наших проблем», – сказал Байден.
Комментируя возможность обмена киберпреступниками с Россией, Байден сказал, что он открыт для этого. Он также заявил о необходимости совместной работы с Россией по Ливии.
Президент США, в частности, отвечая журналистам, разъяснил причину, по которой он отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после предстоящей 16 июня двусторонней встречи в Женеве.
«Это не соревнование, кто лучше себя проявит на пресс-конференции, кто кого сможет поставить в неудобное положение, - сказал он. - Речь о том, что я намерен ясно заявить, каковы условия улучшения отношений». «Я расскажу, как встреча прошла с моей точки зрения, он расскажет о ней со своей. Но я не хочу, чтобы внимание переключилось на то, подали ли мы руки и как мы стояли», - пояснил Байден.
G7: Россия должна прекратить дестабилизирующее поведение
Лидеры «Большой семерки» - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира - по итогам саммита в британском Корнуолле опубликовали совместное коммюнике, в котором призвали власти России прекратить «дестабилизирующее поведение» и «вредоносную деятельность».
Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии подтвердили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. При этом они призвали Россию перестать вмешиваться в демократические системы других стран, выполнять свои обязательства в области прав человека, расследовать и объяснить «использование химического оружия на своей территории» (по всей видимости, имеется в виду отравление оппозиционера Алексея Навального), прекратить «системные преследования» независимых СМИ и гражданского общества, а также привлечь к ответственности тех, кто с территории России совершает кибератаки.
В заявлении также говорится о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и содержится призыв к отводу российских войск от восточных границ Украины и из аннексированного Крыма. «Мы убеждены, что Россия - участник конфликта на востоке Украины, а не посредник», - сказано в коммюнике. В нем говорится о необходимости обеспечить выполнение Минских соглашений.
В документе содержится призыв к белорусским властям вступить в диалог с гражданским обществом и провести в стране новые выборы. В нем также говорится о новых санкциях против режима Александра Лукашенко. Примером грубого нарушения прав человека в стране названа вынужденная посадка в аэропорту Минска самолета Ryanair, после которой был арестован оппозиционный блогер Роман Протасевич.
Ниноцминдский детский пансион не будет закрыт, но будет соответствовать международным стандартам
По заявлению главы службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоирея Андрия Джагмаидзе, на сегодняшней встрече было решено, что Ниноцминдский детский пансион не будет закрыт, однако заведение будет функционировать в соответствии с международными стандартами, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Сегодняшняя встреча состоялась по инициативе патриархии, были приглашены посол ЕС, Министерство здравоохранения, международные партнеры Грузии, которых касаются права детей, ЮНИСЕФ. Мы говорили о создавшихся в последнее время трудностях, связанных с детским домом в Ниноцминда, и не только с этим детским домом, но и в целом, о принципе, который подразумевает, что современные стандарты должны быть учтены. Для церкви были очень позитивными состоявшиеся здесь диалог и дискуссия.
Мы пришли к единодушию в связи с тем, что, все вопросы должны решаться исходя из лучших интересов детей. Мы хотим подчеркнуть, что важно не утрировать излишне любую проблему, любой проступок, с которыми мы можем столкнуться, в том числе в связи с детским домом. Очень важно, чтобы все общество учло, что в интересах детей нужно, в первую очередь, реально взглянуть на эти проблемы. Чтобы не происходило утрирования и использования такого рода проблем по каким-либо политическим признакам, чтобы интересы детей не перекрывались какими-либо другими интересами. О закрытии разговора нет, речь идет о приведении со временем к международным стандартам», - заявил Джагмаидзе.
Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуми локализован
Пожар в здании бывшей кондитерской фабрики в Сухуми локализован. Здание загорелось сегодня днем, 13 июня. На месте происшествия работали восемь пожарных расчетов МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«Пожар практически локализован. Кровля была полностью охвачена огнем. На месте пожара работали 8 пожарных машин и спасательное отделение медицинской службы», – сообщил «Апсныпресс» начальник городского отряда пожарной службы Тимур Квициния.
Причина пожара пока устанавливается. Пострадавших нет.
Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид 14-16 июня посетит Грузию
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид 14-16 июня посетит Грузию с официальным визитом. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.
В рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава, министром иностранных дел, вице-премьером Давидом Залкалиани, а также с госминистром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани.
«Шмид обсудит текущее и будущее сотрудничество между Грузией и ОБСЕ, способы, которыми Организация может поддержать Грузию в выполнении своих обязательств перед ОБСЕ, а также участие ОБСЕ в контексте Женевских международных дискуссий и связанные с этим вопросы», - отмечено в сообщении.
Ожидается, что Шмид лично примет участие в 100-м заседании в рамках Механизма по предотвращению и реагирования на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети (Горийский район).
14 июня глава ОБСЕ также посетит церемонию открытия системы водоснабжения, благодаря которой питьевой водой будут обеспечены 144 семьи в пострадавшей от конфликта деревне Цицагиаанткари (регион Шида Картли).
В Тбилиси почтили память жертв наводнения 13 июня
В Грузии сегодня вспоминают погибших во время тбилисского наводнения 13 июня 2015 года, сообщают «Новости-Грузия». Шесть лет назад в результате многочасового проливного дождя небольшая речка Вере превратилась в смертоносный грязевой поток, затопивший дороги, дома и разрушивший большую часть Тбилисского зоопарка. Наводнение унесло жизни 21 человека, двое до сих пор числятся пропавшими без вести.
По сложившейся традиции после полуночи у мемориала погибшим, который установлен на проспекте Чабуа Амирэджиби, собрались сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Они почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, который погиб в ночь на 14 июня, сумев спасти жизни шести человек.
Ближе к полудню цветы к мемориалу возложили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Священнослужители совершили там панихиду по погибшим. Гарибашвили подчеркнул, что события шестилетней давности – это большая трагедия для всей Грузии и ее населения.
«Я хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших в связи с этой огромной трагедией. С другой стороны, мы хорошо помним, что эта трагедия объединила все наше общество… Тогда наша молодежь продемонстрировала беспрецедентную, невероятную солидарность. Конечно, этот день служит нам напоминанием о том, что мы постоянно должны быть мобилизованы, всегда должны проявлять заботу. Мы, правительство, по отношению к этим семьям, конечно же, тогда сделали все, что нужно было сделать в тот момент», - сказал Гарибашвили.
О беспрецедентной консолидации и солидарности в те непростые дня сегодня говорил и мэр Тбилиси. «Здесь я хочу отметить последующие дни, какую большую силу увидело общество, когда вышла молодежь. Спустя шесть лет я хочу еще раз поблагодарить всех, кто был подключен к мероприятиям по расчистке, был подключен для того, чтобы встать рядом с пострадавшим населением и сделать все, чтобы облегчить их боль», - заявил он.
Каладзе напомнил, что на дороге Цхнети-Бетания, а также в ущелье реки Вере были проведены масштабные укрепительные и восстановительные работы. Мэр Тбилиси уверен, что благодаря всему этому повторение событий 13 июня невозможно.
Ущерб от наводнения 13 июня 2015 года превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы.
В первоочередных мерах по ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.
Власти Чечни: правозащитники пытались «похитить» Халимат Тарамову
Власти Чечни на третий день после того, как жительницу республики Халимат Тарамову, несмотря на ее сопротивление, сотрудники правоохранительных органов увезли из убежища для женщин - жертв домашнего насилия в Махачкале, прокомментировали этот инцидент.
Точку зрения руководства Чечни на произошедшее представил в эфире ЧГТРК «Грозный» министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он обвинил в случившемся правозащитников, которые пытались помочь девушке выехать за пределы Кавказа - сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Дудаева, «благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранительных органов на территории Чеченской республики и Дагестана пресечена попытка похищения человека». По его словам, никаких неправомерных действий со стороны полиции или родственников Халимат Тарамовой не было, ее дело искусственно раздуто, а у нее самой якобы есть проблемы со здоровьем.
Дудаев также прокомментировал утверждения о том, что Тарамова бежала из Чечни из-за преследований в связи с ее сексуальной ориентацией. По словам чиновника, правозащитники пытаются «приписать» Чечне «какие-то меньшинства, которых здесь нет и никогда не было».
О том, где женщина сейчас, представитель властей Чечни не сказал. Правозащитники считают, что жизни Тарамовой в республике грозит опасность.
- Сотрудники силовых структур Чечни ворвались в убежище в Махачкале вечером 10 июня с целью забрать Халимат Тарамову - дочь приближенного главы республики Рамзана Кадырова Аюба Тарамова, директора грозненского ТРЦ «Гранд парк». Им помогали в этом дагестанские правоохранительные органы. Большинство находившихся в квартире женщин выволокли оттуда силой. Тарамову с подругой доставили в полицию. После этого ее увезли в Чечню, и о ее судьбе с тех пор ничего не известно.
- Ранее Халимат Тарамова записала видеообращение, где просила не объявлять ее в розыск. По словам Тарамовой, она покинула родных добровольно, спасаясь от регулярных побоев и угроз. Дагестанская правозащитница и журналистка Светлана Анохина - главный редактор «Даптара», портала о женском пространстве на Кавказе - опасается, что ее могут убить.
- Саму Анохину, которая тоже находилась в квартире в момент задержания Тарамовой, и других задержанных женщин Ленинский районный суд Махачкалы отказался признать виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Их отпустили без предъявления обвинений.
В Сухуми горит бывшее здание кондитерской фабрики
В Сухуми загорелось бывшее здание кондитерской фабрики по ул. Эшба. На месте происшествия работают пять пожарных расчетов МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Огонь охватил верхние этажи здания. Причина возгорания пока не установлена. Информации о пострадавших нет.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 292.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пятеро, в Дагестане и Адыгее - по двое, в Карачаево-Черкесии и Калмыкии - по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 829 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Чечне и Северной Осетии.
- Краснодарский край + 104 (49 701 все время пандемии )
- Ставропольский край + 62 (55 602)
- Дагестан + 46 (34 256)
- Калмыкия + 21 (21 049)
- Кабардино-Балкария + 13 (24 500)
- Карачаево-Черкесия + 12 (20 605)
- Ингушетия + 9 (15 920)
- Адыгея + 9 (14 782)
- Северная Осетия + 8 (17 113)
- Чечня + 8 (12 426)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 265 951 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 13 июня, выявлено 5 208 687 человек с коронавирусом.
Совместной пресс-конференции Байдена и Путина не будет
Совместной пресс-конференции по итогам саммита президентов России и США в Женеве 16 июня не будет. Джо Байден и Владимир Путин пообщаются с прессой по отдельности. Об этом сообщили в субботу американские представители, их слова подтвердили в Кремле.
Как отмечает The New York Times, американская сторона приняла решение отказаться от совместной пресс-конференции, чтобы не предоставлять Путину возможность получить «международную платформу» и не допустить повторения ситуации 2018 года, когда на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки российскому президенту, как считают многие комментаторы, удалось навязать свою повестку дня. В частности, Трамп фактически согласился с Путиным по вопросу о российском вмешательстве в выборы в США, поставив под сомнение выводы американских спецслужб.
«Мы ожидаем, что встреча будет прямой и откровенной, и пресс-конференция в одиночном формате подойдет для того, чтобы детально рассказать независимой прессе о темах, которые были подняты на переговорах, – как в тех сферах, где мы можем договориться, так и в областях, где у нас имеются серьезные трудности», – сообщил журналистам представитель Белого дома.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона была готова как к совместной пресс-конференции, так и к ее отсутствию. По его словам, Путин тоже пообщается с прессой после саммита.
Встреча Байдена и Путина пройдет на фоне очередного обострения отношений между США и Россией. Инициатором ее стал президент США. Он подчеркивает, что речь не идет о «перезагрузке» отношений с Россией, однако сторонам необходимо обсудить вопросы стратегической стабильности и другие насущные проблемы. Белый дом заявил, что Байден затронет вопрос об атаках с помощью вирусных программ-вымогателей, осуществленных хакерскими группами, базирующимися в России, поднимет вопрос об агрессии Москвы против Украины и политических репрессиях в России. По словам Пескова, в частности, обсуждение судьбы оппозиционера Алексея Навального – не на повестке дня саммита.
Формат переговоров Байдена и Путина еще окончательно не определен. По данным NBC, должно состояться две сессии – в широком и узком форматах. При этом неясно, будет ли беседа президентов «один на один». Также телеканал со ссылкой на источники сообщает, что Байден намерен на встрече передать «жесткий сигнал Путину», а его позиция на саммите будет ранее согласована с европейскими союзниками США.
- New York Times отмечает, что Путин обращал в свою пользу и свое участие в пресс-конференциях с другими президентами США – Бараком Обамой и Джорджем Бушем-младшим.
- Путин находится у власти в России уже 21 год, в США за это время сменились пять президентов.
Саммит «Большой семерки» завершается в Британии. Что обсудили лидеры
В британском Корнуолле в воскресенье завершается трехдневный саммит «Большой семерки» – группы крупнейших индустриально развитых демократий мира. Это первая встреча лидеров более чем за год – перерыв был вызван пандемией коронавирусной инфекции.
Именно борьба с ней стала одной из главных тем саммита. Лидеры «Семерки» пообещали бесплатно выделить развивающимся странам не менее 1 миллиарда доз вакцин, половину из них предоставят США.
Важнейшей темой стала также борьба с изменениями климата, однако о конкретных договоренностях пока не было объявлено.
По инициативе США лидеры договорились о программе поддержки строительства объектов инфраструктуры в развивающихся странах, которая должна составить конкуренцию аналогичной китайской программе. Это уже вызвало недовольство в Пекине – МИД Китая заявил, что «маленькая группа стран» не должна «диктовать глобальные решения».
Тема противостояния угрозам со стороны России и поисков путей сотрудничества с ней поднималась на двусторонних встречах президента США Джо Байдена с лидерами «Семерки», в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель. На ней обсуждался газопровод «Северный поток – 2», сооружение которого Германия поддерживает, а США критикуют. Как для Берлина, так и для Вашингтона крайне важно, чтобы транзит природного газа из России через Украину сохранился и после запуска газопровода, – сказала после встречи Меркель.
Внимание привлекло участие в саммите 95-летней британской королевы Елизаветы II. Джо Байден стал 13-м президентом США, с которым она встретилась за время своего царствования. При этом это не была первая их встреча – впервые они виделись еще в 1982 году. Байден тогда был сенатором, а Елизавета II к тому моменту уже 30 лет была на британском престоле.
Участники встречи, в частности президент Франции Эммануэль Макрон, выступили с похвалами в адрес американского президента Джо Байдена, отметив конструктивный подход новой администрации США к союзникам.
Европейское турне президента США продолжится его поездкой в Брюссель, где он в понедельник и вторник примет участие в саммитах НАТО и ЕС. В среду состоится его встреча в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.
Из руководства «Роскосмоса» убрали последнего космонавта
Руководство «Роскосмоса» покинул последний остававшийся в нем космонавт. Герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев снят с должности исполнительного директора корпорации и переведен в советники.
Как утверждает «Новая газета», одной из причин этого стала критика со стороны Крикалева проекта съемок на Международной космической станции коммерческого фильма «Вызов». Крикалев подтвердил это изданию «Открытые медиа», но отказался от дальнейших комментариев.
Исполнительным директором пилотируемых программ «Роскосмоса» вместо Крикалева назначен Александр Блошенко. В пресс-службе корпорации это решение объяснили началом подготовки проекта новой российской орбитальной станции.
Как утверждает «Новая газета», на наблюдательном совете при «Роскосмосе» 9 июня Крикалев раскритиковал проект съемок на МКС фильма с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Критики проекта утверждают, что из-за подготовок к съемкам была скомкана научная программа исследований, сокращено число космонавтов, которые работают на станции.
«Вызов» – совместный проект «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White. Съемка фильма на МКС планируется на октябрь. С Пересильд и Шипенко должен полететь космонавт Антон Шкаплеров. По его словам, речь идет не просто о фильме, а о научном эксперименте.
Комментариев гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина пока нет.
Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, однако американская сторона, участвующая в проекте, намерена его продлить. Весной правительство России сообщило, что к 2025 году Москва может создать собственную орбитальную станцию и выйти из проекта МКС. Окончательное решение пока не принято. 4 июня сообщалось, что глава НАСА Билл Нельсон в телефонном разговоре предложил Рогозину продлить эксплуатацию станции до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Рогозин согласился с предложением. Об этом говорится в сообщении российской корпорации.
Рогозин неоднократно подвергался критике за снижение числа запусков ракет в космос в последние годы, финансовые нарушения и хищения в космической отрасли и за выступления с амбициозными планами, не все из которых впоследствии подтверждались.
В Москве среди привившихся от COVID-19 разыграют 5 автомобилей
Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию от коронавирусной инфекции в городе - на фоне резкого увеличения числа новых случаев заболевания - путем лотереи. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша автомобилей.
Всего будут разыграны 5 машин стоимостью примерно 1 миллион рублей. Модели автомобилей не называются.
Накануне Собянин распорядился ввести в Москве ряд ограничений - будущая неделя объявлена нерабочей, закрыты зоопарки и фудкорты, а также предприятия общепита и досуга в период с 23 часов до 6 часов утра. В воскресенье стало известно об отмене общегородского выпускного вечера.
За последние сутки в Москве по официальным данным выявлено 7704 новых случаев инфекции. Это самый высокий показатель в 2021 году. Число новых случаев за неделю выросло более чем вдвое. По всей России за сутки - более 14 тысяч инфицированных, это тоже заметный рост по сравнению с показателями последних месяцев.
Ранее Собянин признал, что в Москве, несмотря на доступность вакцинации, прививки сделало лишь относительно небольшое число жителей. По словам мэра, в любом другом городе Европы привито больше людей, чем в Москве. Сам он в воскресенье еще раз призвал москвичей прививаться, заявив, что недавно вакцинировался уже во второй раз.
При этом, по словам Собянина, в первый раз он привился еще в мае прошлого года. Тогда, однако, в России - и вообще в мире - не был одобрен ни один препарат, шли лишь первые фазы клинических испытаний вакцин. Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе, а массово прививать ей начали после Нового года. Каким образом Собянин мог привиться в мае, из его слов не ясно.
Коронавирус в Грузии: 522 случая заражения за сутки, 14 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 522 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,38%, за последние две недели – 2,61%, а за последнюю неделю – 2,29%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 353 965.
Почти 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 276. В Аджарии выявили 45 случаев заражения, в Имерети – 44, в Самегрело и Земо Сванети – 36, в Квемо Картли – 34, в Кахетии – 32, в Шида Картли – 25, в Мцхета-Мтианети – 16, в Самцхе-Джавахети – 10, в Гурии – 4.
От ковида умерли еще 14 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 5 048.
Выздоровели 1 074 человека, их общее число выросло до 339 392.
На данный момент в Грузии 9 499 активных случаев коронавируса. Из них 3 155 пациентов (более 33%) проходят лечение в больницах. Состояние 688 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 190 человек.
5 734 гражданина (более 60% активных случаев) лечится на дому, а 610 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 41 человек, в самоизоляции остаются более 13,1 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 июня достигло 206 742. Это около 5,6% от всего населения Грузии.
Прошло шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси
Прошло ровно шесть лет со дня разрушительного наводнения в Тбилиси. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года многочасовой ливень спровоцировал крупнейшие за всю современную историю города стихийное бедствие.
На дорогу Цхнети-Бетания сошел оползень – со склона сорвалось до одного миллиона кубометров земли. Селевой поток перекрыл ущелье небольшой реки Вере, которая протекает по центральной части города. Затоплен был частный приют для собак, парк «Мзиури», улица Сванидзе, дорога, соединяющая два густонаселенных столичных района, и зоопарк на площади Героев.
В результате наводнения погиб 21 человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Без крыши над головой остались 200 семей. Зоопарк был практически полностью разрушен, а больше половины его обитателей либо погибли во время стихии, либо были ликвидированы после того, как оказались на свободе.
Ущерб от наводнения превысил 90 миллионов лари. Масштабные восстановительные работы заняли пять лет и обошлись столичному бюджету в миллионы долларов. Отстроить потребовалось дороги, мосты, тоннели, опорные стены, коммуникационные системы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В ликвидации последствий стихии принимали участие тысячи добровольцев. Опасной и сложной работы не побоялись ни студенты, ни звезды грузинского шоу-бизнеса. Расчищая от завалов пострадавшие районы вместе с военными, они помогали спасателям искать пропавших. Принято считать, что тогда в Грузии зародилась новая волна гражданского активизма. Саму дату 13 июня 2015 года также ассоциируют с консолидацией и единством грузинского общества.
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