Политика открытых дверей НАТО тверда, но это не точно

За неделю до саммита НАТО в Брюсселе Тбилиси пытается консолидировать политические силы в надежде убедить страны-члены альянса в готовности Грузии присоединиться к североатлантическому блоку. Но готов ли сам альянс к новому расширению?

Грузия идет в НАТО, несмотря на попытки оппозиции дискредитировать политику официального Тбилиси – так «Грузинская мечта» реагирует на критику в свой адрес в преддверии намеченного на 14 июня саммита Североатлантического альянса. Власти Грузии уверяют: страна как никогда близка к заветной цели – стать членом международного военно-политического блока.

Чем ближе дата саммита, тем больше инициатив со стороны правящей партии. Сегодня спикер высшего законодательного органа страны Каха Кучава подписал совместное заявление парламентских партий, приуроченное к предстоящей встрече альянса в Брюсселе. По словам Кучава, это письмо будет представлено на саммите.

«Это документ, который смогут подписать все депутаты, и это отличный пример того, что есть вопросы, вокруг которых мы можем объединиться, вопросы, которые интересуют всех, вопрос, который является выбором нашей нации, народа. Важно, чтобы этот документ подписали все политические партии. Это могут сделать все депутаты индивидуально, а также от имени политической группы или партии. Мы неоднократно заявляли, что Грузия готова стать членом НАТО. Мы слышали много поддерживающих заявлений о том, что Грузия действительно заслуживает членства в НАТО. Можно сказать, что Грузия скоро станет членом НАТО. Мы к этому готовы, для этого есть политическая воля», – заявил Каха Кучава.

В письме, в частности, говорится о том, что все политические силы, принимающие участие в управлении страной, едины в своей поддержке членства Грузии в НАТО. Упоминаются и заслуги страны перед альянсом в плане участия в миротворческих миссиях. А также выражается благодарность за политическую, дипломатическую и практическую поддержку страны в вопросах безопасности. При этом в документе выражается надежда на то, что Брюссельский саммит даст Грузии возможность добиться прогресса на пути к интеграции в НАТО. А поскольку Грузия не представлена на саммите, Тбилиси просит партнеров принять это совместное заявление парламентских политических партий как явную многопартийную поддержку членства Грузии в НАТО.

С тем, что письмо должно быть подписано всеми без исключения парламентскими партиями, согласен лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили:

«Мы присоединяемся к этому заявлению. Хорошо, что такая культура развивается и в нашей стране. Так делается в Соединенных Штатах, когда подписываются двухпартийные заявления, что означает, что все основные политические игроки, будь то демократы или республиканцы, соглашаются по некоторым вопросам, несмотря на свои внутренние разногласия и ссоры. Вот и мы должны научиться этому. Можно спорить о многих вещах, но есть общая цель – вступить в НАТО, и мы все должны соглашаться по этим вопросам. Я хочу, чтобы все стороны подписались под этим письмом».

Но, несмотря на декларируемую грузинскими политическими силами готовность вступить в Североатлантический альянс, вопрос о том, готов ли сам альянс принять Грузию, остается открытым. Более того, со стороны западных партнеров Тбилиси все чаще слышится осторожный скептицизм.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Филипп Рикер в ходе визита в Тбилиси довольно четко дал понять: пока власти и оппозиция не начнут выполнять свои обязательства по соглашению, достигнутому при посредничестве ЕС и США, евроатлантические перспективы Грузии будут подернуты пеленой тумана.

И пока Рикер пытался вразумить грузинских политиков, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ прямо заявил об отсутствии консенсуса среди стран-членов по вопросам Грузии и Украины:

«Политика открытых дверей НАТО тверда и реальна. Лидеры НАТО подтверждают свою приверженность политике открытых дверей в преддверии саммита, который состоится через неделю. Но я должен сказать, что НАТО – это организация, состоящая из 30 членов и работающая на основе консенсуса. Прежде чем принимать какое-либо решение, нам нужен консенсус. Сегодня у нас нет консенсуса относительно вступления Украины и Грузии в НАТО». ​

Джоанэ попытался смягчить свое же заявление, приведя в пример долгий путь своей родной Румынии в НАТО и ЕС. Но при этом, как и Филипп Рикер, еще раз недвусмысленно дал понять: если Грузия и Украина действительно хотят стать членами Североатлантического альянса, то одним декларированием своих желаний ни Тбилиси, ни Киев обойтись не смогут.

«Наша попытка попасть под первую волну расширения НАТО в 1999 году не увенчалась успехом. В то время у нашего народа тоже были большие ожидания, но мы не смогли вступить в НАТО. Это привело к серьезным проблемам в диалоге с общественностью. А теперь посмотрите, где находится Румыния, и с какой позиции говорите вы. Под этим я подразумеваю, что, если Украина и Грузия будут идти по пути евроатлантической интеграции, если вы проведете реформы и сделаете это не для членства в какой-либо организации, а для своего народа, вы действительно будете инвестировать в европейское будущее, и это действительно будет иметь последствия. Я не знаю точной даты, но верю, что, если нация действительно верит в свою судьбу и будет проводить реформы, результат обязательно наступит», – заявил Мирча Джоанэ.

По мнению наблюдателей, заявления, прозвучавшие от лица Вашингтона и Брюсселя, не дают надежд на какие-либо серьезные ожидания от намеченного на 14 июня саммита. И даже заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что альянс должен реагировать на агрессивную политику Москвы в отношении Грузии и Украины, вряд ли приведут к реальным действиям. Скорее всего, НАТО ограничится осуждающими заявлениями в адрес России и надеждой на возобновление диалога с ней.