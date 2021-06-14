НАТО-Грузия: новые надежды на отдаленное будущее

Вопрос Грузии и Украины в контексте безопасности Североатлантического альянса – саммит НАТО в Брюсселе прорывов на этом направлении Тбилиси и Киеву не принес. Утешительный приз – выступление грузинского премьера. Правда, не на саммите, а на форуме, который проходит параллельно основным встречам.

Двери НАТО открыты, но приглашения переступить порог все еще нет, и пока эта тема даже не обсуждается – так, если коротко, можно охарактеризовать итоги сегодняшнего саммита Североатлантического альянса для Грузии. Лидеры 30 стран-членов военно-политического блока сосредоточили внимание на глобальных проблемах, с которыми сталкивается НАТО. Вопрос принятия новых членов на повестке не стоял и стоять не мог, о чем, к слову, сразу же предупредил генсек альянса Йенс Столтенберг:

«Я верю, что союзники по НАТО подтвердят принятые нами ранее решения, в том числе решение саммита в Бухаресте, где мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, хотя конкретная дата не установлена, и дата не будет обсуждаться сегодня. Мы нацелены на реформы, продолжаем поддерживать Грузию и укреплять ее институты обороны и безопасности. Наше послание заключается в том, что двери НАТО открыты. И лишь страна-претендент и 30 стран-членов должны принять решение о расширении альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс».

Один из ключевых членов альянса – Германия последовательно выступает против принятия Грузии и Украины в НАТО, хотя и не отрицая при этом права Тбилиси и Киева на евроатлантические устремления. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что альянс должен сначала подготовиться к новым вызовам, которыми явно чревато возможное расширение за счет бывших советских республик, которые Россия считает сферой своего влияния. Берлин, который с Москвой, к слову, связывают энергетические проекты вроде обоих «Северных потоков», в частности, указывает на то, что сначала нужно обеспечить безопасность государств-членов блока в соответствии с новой стратегией НАТО 2030, то есть на ближайшее десятилетие.

При этом отсутствие приглашения официальных представителей Тбилиси на брюссельский саммит было компенсировано тем, что премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили было предложено выступить спикером на проходящем параллельно саммиту форуме, организованном Фондом Маршалла. Сам премьер считает это выражением признания важности грузинской проблематики:

«Мы приветствуем возобновление политики открытых дверей Североатлантического альянса в качестве одной из основных рекомендаций документа (Стратегии 2030) и надеемся, что эта политика сохранит свою эффективность в ближайшие годы. На протяжении многих лет Североатлантический альянс активно инвестировал и участвовал в усилиях по устойчивому развитию Грузии. Мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества с альянсом в этом направлении. Нынешняя повестка дня очень актуальна для Грузии как для страны-претендента, поскольку мы готовимся к членству в альянсе. Чем более стабильным будет каждый из партнеров, тем сильнее будет Североатлантический альянс. Это единственный способ выиграть битву за ценности и свободы для миролюбивых народов».

Впрочем, скептики отмечают, что выступление Ираклия Гарибашвили в качестве спикера на форуме в Брюсселе и (несостоявшееся) приглашение на саммит НАТО в том же Брюсселе – не одно и то же. Польза для резюме господина Гарибашвили – безусловная, польза для государства – не столь очевидная. Во всяком случае, явно переоцененная представителями «Грузинской мечты», которые назвали это беспрецедентным сближением с НАТО. Да и заявление самого премьера было рассчитано скорее на внутреннюю грузинскую аудиторию, чем на реальные перспективы.

К слову, глава МИД страны Давид Залкалиани выглядел куда менее уверенным, чем глава правительства:

«Мы честны с партнерами по НАТО в том, что касается выполнения взятых на себя обязательств. То есть Грузия все делает на 100%, остается политическое решение. Это сложный вопрос. Конечно, это решать членам НАТО. Среди членов НАТО должен быть окончательный консенсус по политическому решению. Роль Америки очень важна, но есть и другие государства-члены, и мы очень активно работаем в двусторонних форматах над приближением политического решения о членстве. Я не хочу делать безответственных заявлений и создавать ожидания, так как знаю, что подобного результата не будет ни сегодня, ни завтра».

А если верить бывшему президенту Эстонии, то и с США у Грузии не все в порядке. Во всяком случае, Тоомас Хендрик Ильвес утверждает, что Вашингтон уделяет Грузии все меньше внимания, потому что руководство Соединенных Штатов недовольно обстановкой в стране. В интервью «Голосу Америки» Ильвес заявил, что Белый дом наглядно это продемонстрирует:

«Я думаю, что правительству США не нравится ситуация в Грузии, и это означает, что в результате вы будете получать меньше внимания. США и ЕС не скажут, мол, сейчас мы накажем Грузию. Они попросту вас спишут, отвернутся, и вам самим нужно будет понять, почему вы обделены вниманием США, возможно, это связано с тем, как вы управляете страной».

Впрочем, посол США в Грузии Келли Дегнан успокаивает: мол, «коммюнике и декларация сегодняшнего саммита, согласованные всеми союзниками, показывают, насколько важна Грузия в повестке дня НАТО». НАТО письменно подтвердило приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии, а также бухарестским обещаниям. Но при этом, как отметил генсек НАТО, альянс избегает указывать сроки исполнения обещаний. Да и в стратегии 2030 тоже нет никакой конкретики относительно нового расширения.

И в этом отношении у Грузии и Украины гораздо больше болельщиков в Восточной Европе, чем в Западной. В частности, премьер-министр Словении Янез Янша довольно четко сформулировал главные опасения Тбилиси и Киева, которые никак не могут до конца осознать в Брюсселе: «НАТО должно расширяться, потому что в противном случае расширится кое-кто другой».