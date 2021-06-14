Епископ Иаков: Пансионат в Ниноцминда будет преобразован

По словам епископа Иакова, пансионат в Ниноцминда будет преобразован. Сегодня, 14 июня, главой пансионата Ниноцминда был назначен архиепископ Спиридон. Он сообщил журналистам, что изменения запланированы на следующий год, передает «Грузия онлайн».

«Раньше такие учреждения [пансионы] были необходимы, когда в свободной Грузии их создавал преподобный Спиридон, такие учреждения создавались и при системе Патриархата, тогда государство не могло заботиться о детях. Семьи не могли заботиться о детях и многие получили тут приют, и многие люди были спасены как физически, так и духовно. Такие большие заведения были раньше, сегодня мир переходит на относительно небольшие заведения домашнего типа. Я лично с 2013 года выступаю за такие изменения. После некоторых ситуаций мы не смогли этого сделать, но вы увидите, что мы это сделаем», - сказал епископ Бодбийский.

На вопрос, что далее будет происходить с пансионом в Ниноцминда? епископ Бодбийский ответил: «Разберемся. У нас есть соглашение, с которым согласен Европейский Союз, а также ЮНИСЕФ - преобразовать его эволюционно, а не революционно, шаг за шагом», - сказал епископ.

Ранее, епископ Бодбийский Иаков комментируя события в Ниноцминда, заявил, что не удивительно, что «если старший не смог добиться послушания словом, то применил силу». Тем не менее, по словам епископа, он не приветствует применение силы.

«Некоторым людям не хватает нервов, не то что в таких заведениях работать, но даже в парламенте, и там люди нападают и дерутся друг с другом. Что удивительного, что там старший не смог добиться послушания словом, то применил силу», - заявил он.

«Я не приветствую применение силы, но когда говорят о применении силы, ведь должны быть факты. Посмотрим, были ли факты, тогда они будут строго наказаны.Если кто-то виновен согласно закону, церковному или светскому праву … должны применяться оба закона», - добавил епископ Бодбийский.