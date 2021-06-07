Ниноцминдский детский пансионат и его недетские проблемы

Агентство государственной опеки поэтапно переводит воспитанников Ниноцминдского детского пансионата под другие формы опеки. Учреждение, по информации службы, покинули уже 20 бенефициаров. Перевод детей осуществляется на основании временного постановления Тбилисского городского суда. Его, в свою очередь, намерена обжаловать патриархия, под патронажем которой находится Ниноцминдский детский пансионат.

Агентство государственной опеки вывезло из учреждения 20 детей. Семеро из них – это дети с ограниченными возможностями. Часть из них сейчас находится в биологических семьях, часть – в семейных домах малого типа или переведена под такую форму опеки, как воспитание в семьях по доверенности. Как заявляют в службе, со всеми ними, как и с теми, кто остается в пансионате, работают психологи.

Все началось с того, что администрация детского пансионата отказалась впускать в учреждение группу мониторинга из аппарата Народного защитника. Вскоре, на основании информации, полученной из органов, стало известно, что в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия, и еще одно – по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата. О насилии, которому дети подвергались в учреждении со стороны воспитателей, рассказали и сами бывшие бенефициары.

Народный защитник Нино Ломджария навестила шестерых детей, которых органы опеки забрали из пансионата в конце прошлой недели.

«Они подтверждают, что в их отношении применялось физическое и психологическое насилие во время жизни в пансионате. Впрочем, они говорят, что это в основном происходило в малолетнем возрасте, примерно в возрасте от 4-5 до 10 лет. Например, среди наказаний – стоять на одной ноге со стулом в руках, пропускать прием пищи, наблюдая за тем, как в это время едят другие, запрещали спать ночью – (заставляли) стоять на ногах. Также дети говорят и о физических (наказаниях) – (били) как руками, так и палками и другими различными предметами», – заявила Нино Ломджария сегодня.

При этом, по информации Народного защитника, в пансионате находится несколько детей, не состоящих на учете, о пребывании которых в учреждении государству не было известно.

Сторонники владыки Спиридона – руководителя детского пансионата, сегодня провели акцию, в ходе которой потребовали отставки Ломджария. Среди них новоявленный политик – основатель движения «Эри» Леван Васадзе:

«Мы больше не будем мириться с теми уродствами, которые устраивают против владыки Спиридона, наших традиций и церкви. Меняется эпоха, меняются времена, и либеральный фашизм закончится в Грузии, я вам обещаю, мои хорошие», – обратился Васадзе к собравшимся.

На вопрос журналистов, как он относится к тому, что говорят сами воспитанники пансионата о насилии, Васадзе сказал, что «есть целый ряд детей, которые детально рассказывают, как они любят этот детский дом».

В патриархии тем временем обдумывают возможность обжалования временного постановления суда, вынесенного 5 июня. Юрист патриархии Эдишер Карчава считает, что решение о незамедлительном переводе из пансионата всех детей с ограниченными возможностями было принято необоснованно. По его мнению, Ниноцминдский пансионат – это место, где права детей защищали наиболее хорошо, и он не уверен, что это будет так же там, куда их перевели:

«Я считаю, что их права в том месте, куда их перевели, тоже могут нарушаться. Там также должно быть все изучено, какие условия для них созданы. Поэтому мы считаем, что эта временная мера (постановление суда) должна быть отменена. Вместе с тем совместно с квалифицированными юристами мы готовим ответ на иск неправительственной организации».

Неправительственная организация, о которой говорит юрист патриархии, – «Партнерство за права человека», на основании обращения которой городской суд и вынес временное постановление о выводе из учреждения детей с ограниченными возможностями.

«Решение суда от 5 июня, временное постановление предусматривает в течение 10 дней предоставление (с нашей стороны) уже основного иска. Мы его готовим. В него будут включены и новые обстоятельства, доказательства, а на следующей неделе мы обратимся в суд. Наше требование – проведение реформы для благополучия детей. Эта реформа, безусловно, включает и деинституционализацию крупных детских домов, но она более многослойна», – говорит Анна Арганашвили из «Партнерства за права человека».

Здесь речь идет о расширении штата психологов и соцработников, их ресурсов для своевременного выявления случаев насилия в отношении детей, говорит Анна Арганашвили.