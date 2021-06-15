«Сухумский модерн» на даче Дундер

10 июня в Сухуме на даче Вильгельмины Дундер состоялось открытие выставки «Сухумский модерн», которая ставит перед собой цель показать горожанам исключительную самобытность сухумского модерна и сопровождается серией мастер-классов и кинопоказов. Вопрос сохранения историко-культурного наследия Сухума уже несколько десятилетий является предметом живого обсуждения если не властей города, то его жителей точно. И с каждым годом ситуация ухудшается: здания конца ХIX века стремительно распадаются на части, подверженные запустению, сырости и поглощающим их зарослям. Отсутствие финансирования и интереса к реставрации архитектурного наследия Сухума наслаивается на безразличие и порой жестокость людей: за последние годы не одно здание в черте исторического центра было снесено и заменено скребущим душу новоделом. На этом фоне особенно трогают редкие попытки привлечь внимание к этой проблеме.

Проект «Сухумский модерн» воплощен архитекторами Сабиной Агрба и Ланой Чхинджерия, которые работают в департаменте охраны историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии при поддержке Абхазского общественного фонда развития «АМШРА». Организаторы поставили перед собой цель «показать горожанам исключительную самобытность модерна в Сухуме, а также посодействовать реставрации дачи В. А. Дундер».

Этот особняк, возведенный в 1898 году по заказу Вильгельмины Дундер, некогда был одним из красивейших зданий Сухума с верандами и балконами, цветочно-геометрическими росписями на стенах, каминами и красочной плиткой на полах, а сегодня – весь в трещинах и сколах.

В основе проекта «Сухумский модерн» лежало желание как-то остановить этот процесс разрушения особняков начала ХХ века. В результате при помощи нескольких десятков волонтеров дачу Дундер очистили от мусора, отмыли всю плитку, провели свет, вставили стекла в деревянные рамы и очистили парк вокруг здания от зарослей. И 10 июня здесь открылась выставка.

Сабина Агрба пояснила, как появилась идея проекта и в чем его задача: «Вообще, мы с моей подругой Ланой изучаем город, изучаем историю и архитектуру, часто ходим, фиксируем и описываем здания. И постоянно в голове были мысли о том, что надо сделать что-то такое, чтобы показать, рассказать людям, но мы не знали, как это преподнести. И вот Тая Алания (заведующая отделом естественной истории в Абхазском государственном музее) посоветовала нам провести выставку. Мы с Ланой написали проект, получили грант от фонда «АМШРА», и вот сейчас проходит выставка. К сожалению, мы каждый день сталкиваемся с тем, что здания погибают, в частности, это здания в стиле модерн. И мы хотели, чтобы каждый посетитель выставки понял, что мы каждый день вредим этим зданиям. Мы не помогаем, не реставрируем их, а на самом деле делаем какую-то лжереставрацию, заменяя деревянные окна на бездушные пластиковые, или меняем марсельскую черепичку на металлочерепицу. И мы хотели показать, какой Сухум красивый, какая архитектура у нас необычная. Она создает в городе особый климат, и ее надо обязательно сохранить и передать следующим поколениям. Мы хотим привлечь общественность, чиновников и самое главное, наверное, жителей, которые в этих домах живут. Потому что получается так, что, когда человек живет, он хочет улучшить свои условия и тем самым может навредить зданию, если он чего-то не знает, чего-то не понимает, не знает, что ему надо обратиться, например, в Департамент охраны историко-культурного наследия за архитектурно-реставрационным заданием. И мы хотим, чтобы все обратили на это внимание».

Выставка разместилась на всех трех этажах особняка. На первом можно увидеть три инсталляции, которые создала Сана Тарба. Весь второй этаж дачи Дундер отдан под фотографии деталей архитектуры сухумских зданий эпохи модерна, сделанные Наалой Авидзба; там же можно найти множество антикварных объектов: например, старый патефон или украшенное цветочным декором керамическое блюдо. На стенах лестничных пролетов разместили фотокарточки с портретами людей и видами города начала ХХ века. А с третьего этажа каждый вечер можно наблюдать природный перформанс: вид Сухума в лучах закатного солнца. Выставку сопровождают мастер-классы, творческие вечера и показы документальных фильмов, рассказывающих о разных аспектах важного для Сухума стилистического направления, которые проходят на даче каждый день.

Через неделю проект «Сухумский модерн» завершается, при упоминании об этом Сабина Агрба улыбается и говорит: «23 июня заканчивается проект, выставка закончится, и тут будет, как и раньше, располагаться союз писателей. Но на самом деле нас очень много людей поддержало, и каждый человек, который приходит к нам на выставку, задает такой вопрос: «Что будет дальше?» На самом деле мы не думали изначально об этом, мы не думали, что столько людей нас поддержат и скажут, что готовы даже чем-то помочь, чтобы этот проект продолжался. В каком он виде будет, мы пока не знаем. Очень хотим, чтобы был создан фонд по сохранению историко-культурного наследия, чтобы были собраны какие-то небольшие деньги на реставрацию отдельных элементов в зданиях историко-культурного наследия».