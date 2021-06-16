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Соцопрос: Грузия вновь в десятке недружественных России стран
Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведённого социологами «Левада-центра».
При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной её назвали 58% респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.
В свою очередь, самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США – так ответили 66% опрошенных. На втором месте – Украина (40% ответов), на третьем – Великобритания (28%). В первую десятку по недружественности вошли Латвия (21%), Польша (21%), Литва (20%), Германия (16%), Грузия (15%), Чехия (9%), Эстония (9%). Чехия попала в десятку впервые за все время наблюдений, показатель Грузии незначительно изменился (в прошлом году составлял 16%).
Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали «плохой» страной 42% граждан России, то в мае - уже 54%. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.
Наконец, согласно опросу «Левада-центра», 83% респондентов уверены в том, что у России есть враги.
- В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или «Левада-центр», который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями «иностранным агентом». В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов «Левада-центра» сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.
Другие новости дня
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации
В России в чатах по продаже нелегальных услуг можно купить сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом покупателей заносят в федеральный регистр вакцинированных.Делается это быстро, а главное — совсем без уколов, сообщает Baza.
На сообщение корреспондента издания о покупке сертификата о вакцинации от COVID-19 в телеграм-чате по торговле нелегальными услугами откликнулись десять продавцов. Стоимость услуги от 10 до 20 тысяч рублей. Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице на портале "Госуслуг".
По словам журналиста, на следующий день после покупки "прививки" в личном кабинете на "Госуслугах" действительно появился дневник наблюдений с отметкой о первой инъекции вакцины "Спутник V". Продавец также прислал ему скриншот из федерального регистра вакцинированных, который, как утверждается, подтверждает, что туда внесли данные журналиста. Доступ к этому регистру, созданному в декабре 2020 года, и возможность его пополнять имеют сотрудники здравоохранения, отмечает Baza.
Корреспондент издания под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в телеграме. Все они, по их словам, работают по одинаковой схеме. Чтобы осуществить "виртуальную" инъекцию, продавец сертификата просит у покупателя паспортные данные и номер СНИЛС. Также требуется иметь подтверждённый аккаунт на "Госуслугах".
Со стороны врачей процедура выглядит точно так же, как и настоящая вакцинация. Но без пациента. При этом пронумерованную ампулу утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена, рассказал собеседник Baza.
Помимо электронного сертификата, покупатели могут получить соответствующий документ с печатям. Корреспонденту издания отравили такой сертификат еще до второй прививки, заполнить его предлагалось самостоятельно.
Как рассказала Baza сотрудница медицинского учреждения, осведомлённая о виртуальных прививках, среди медперсонала многие воспользовались фиктивной вакцинацией для себя, а также своих родственников и знакомых. Их данные заносились в систему, а сама вакцина утилизировалась.
В Минздраве не ответили на вопросы Baza.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграмм-канале, что направил запросы генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить информацию о нелегальной продаже сертификатов о вакцинации. Депутат прикрепил к посту ссылку на материал Baza.
- В России темпы вакцинации отстают от европейских примерно в четыре раза: лишь каждый десятый россиянин получил хотя бы одну дозу препарата. Это приблизительные оценки, поскольку официальных данных о числе вакцинированных в стране нет. В Москве прививочная кампания и вовсе практически остановилась: ежесуточно в столице с населением 12 миллионов человек вакцинируют всего шесть тысяч граждан.
- Власти Москвы решили простимулировать вакцинацию путём лотереи. С14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины, станут участниками розыгрыша пяти автомобилей.
- 15 июня в России выявили 14 тысяч 185 новых случаев заражения коронавирусом. Во многих регионах отмечен взрывной рост заболеваемости, власти вводят антиковидные ограничения - в частности, запрещают массовые мероприятия и сокращают время работы заведений общепита.
COVID-19 в Абхазии: 103 новых случая инфицирования, два - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 341 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 103 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 42 человека, 41 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 14 июня умерла 81-летняя пациентка.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 17, в Ткварчельской ЦРБ - 9.
- В Сухумской инфекционной больнице 14 июня скончалась пациентка 57 лет.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15 952 человека. Зарегистрировано 241 летальный случай. Выздоровели 15 134 человека.
Президент Грузии и генсек ОБСЕ договорились о проведении в Грузии конференции женщин-лидеров
Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид. На встрече во дворце Орбелиани президент и генеральный секретарь ОБСЕ договорились провести в Грузии конференцию женщин-лидеров - «Роль женщин в мире и безопасности». Информацию об этом распространяет пресс-служба президента.
По сообщению пресс-службы, стороны обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления и подчеркнули важность участия в выборах наблюдательских миссий, особенно ОБСЕ/БДИПЧ. На встрече обсуждался вопрос оккупированных территорий Грузии, а также ухудшение гуманитарной ситуации на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в результате закрытия пропускных пунктов на де-факто границах. А также - по фактам нарушений прав человека и похищений, в частности, по вопросу Зазы Гахеладзе.
Разговор также коснулся важности укрепления Женевских международных переговоров и повышения эффективности формата.
Саломе Зурабишвили и Хельга Мария Шмид обсудили ситуацию в регионе и подчеркнули роль Грузии в обеспечении регионального мира и стабильности.
«Медуза» опубликовала документы: Пригожин был судим за разбой и кражи
Издание «Медуза» опубликовало судебные документы, которые доказывают, что петербургский бизнесмен и «повар Путина» Евгений Пригожин в 1980-х годах был осужден за грабеж, разбой и мошенничество.
В распоряжении редакции оказалось решение кассационной инстанции на апелляцию Пригожина того времени, в котором перечислены и описаны совершенные им преступления, за которые будущий бизнесмен был осужден.
В частности, согласно приговору народного суда Ждановского района Ленинграда от 6 октября 1981 года, Пригожин с тремя своим подельниками совершил на улице разбойное нападение на женщину с применением ножа, похитив у нее золотые серьги стоимостью 50 рублей. При этом Пригожин придушил пострадавшую до потери сознания.
Также группа, в которой состоял Пригожин, совершила несколько квартирных краж, похитив имущество на общую сумму свыше двух тысяч рублей, что по советским меркам составляло около двадцати средних ежемесячных зарплат.
Среди похищенного, перечень которого приводится в судебных документах, – магнитофон, радиоприемник, две ковровые дорожки, изделия из хрусталя, оплетка для автомобильного руля, свечи, набор авторучек и облигации трехпроцентного займа.
Кроме того, Ждановский районный суд Ленинграда осудил Пригожина и его подельников за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Согласно приговору, осужденные принудили подростка совершить кражу и разбойное нападение, распивая с ним до этого спиртные напитки.
По итогам, как сказано в документах, Пригожин получил в 1979 году 13 лет «усиленного режима».
- Издание «Медуза» было признано российскими властями «иностранным агентом», но категорически не согласно с этим решением.
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», и с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.
- «Повар Путина» внесен в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования команды Навального задели честь и достоинство бизнесмена.
США и ЕС достигли компромисса в субсидировании авиастроения
Соединенные Штаты и Европейский Союз достигли компромисса в давнем споре из-за субсидирования авиаконцернов. Вашингтон согласился при определенных условиях приостановить на пять лет действие пошлин в отношении Европы. Пошлины были санкционированы Всемирной торговой организацией - за несправедливые субсидии для компании Airbus - крупнейшего производителя самолетов и основного конкурента американского концерна Boeing.
Компромисс достигнут ради объединения усилий в противодействии нерыночному поведению Китая в секторе авиастроения.
Европейские лидеры во вторник тепло приветствовали Байдена, который сменил курс в отношениях с ЕС после четырех непростых лет президентства Дональда Трампа, говорится в публикации «Голоса Америки». За эти минувшие четыре года трансатлантические союзники столкнулись с пошлинами на вино и сыр, с критикой по поводу их недостаточного вклада в оборону и финансирование НАТО.
Неурегулированными остались трансатлантические споры по пошлинам на сталь и алюминий.
На саммите было решено создать Совет США-ЕС по торговле и технологиям.
Вашингтон и Брюссель также открывают диалог на тему «Россия, киберпроблемы и миграция», сообщает Белый дом. В ходе переговоров во вторник также обсуждались такие темы, как борьба с пандемией коронавируса и изменением климата.
США и ЕС подтвердили поддержку инициативы COVAX для обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса.
Что касается изменения климата, Соединенные Штаты и ЕС заявили, что подтвердят свою приверженность Парижскому климатическому соглашению от 2015 года, а к 2050 году намерены стать климатически нейтральными экономиками.
Джо Байден прибыл в Женеву для встречи с Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во вторник прибыл в Женеву, где завтра, 16 июня, состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Мировая прессе уделяет первостепенное внимание европейскому турне Байдена, последним этапом которого станет женевская встреча с президентом России. В предыдущие дни Байден участвовал в саммите «Большой семерки» в Великобритании, затем был принят королевой Елизаветой Второй. В Брюсселе он участвовал в саммитах НАТО и США - ЕС.
Российская сторона ожидает, что президент Байден на встрече с президентом России Путиным поднимет тему заключенного оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказал журналистам во вторник помощник Путина Юрий Ушаков. По его словам, «на этот счет (относительно ситуации с Навальным) очень много сигналов» от американской стороны.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что Навального на встрече с Байденом обсуждать не будут, поскольку он находится в колонии в России, и предмета для обсуждения нет.
Среди других возможных тем для обсуждения, о которых упомянул Ушаков - стратегическая стабильность, борьба с пандемией, локальные конфликты, Украина, а также двусторонние отношения.
Байден ранее заявлял, что поднимет перед Путиным вопрос о хакерских атаках, осуществляемых с территории России.
Байден ранее заявлял, что представит на встрече с Путиным единую позицию США и их союзников.
Ираклий Антадзе: На встрече мы обсудили возможность для членов семьи Зазы Гахеладзе навестить его
По словам заместителя директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антадзе, главной темой сегодняшней встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнети было освобождение незаконно задержанных граждан Грузии.
Вместе с тем, по словам Антадзе, они рассмотрели возможность визита в Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы навестить его.
«Основной темой сегодняшней встречи было освобождение незаконно задержанных наших сограждан, в том числе вопрос Зазы Гахеладзе. Этот вопрос был задан очень принципиально. Как всегда, мы получили очень сильную поддержку со стороны наших международных партнеров. Были дальнейшие консультации, и на данный момент я могу вам сказать, что эти консультации продолжаются.
Кроме того, мы обсудили возможность посещения Цхинвали членов семьи Зазы Гахеладзе, чтобы они могли его навестить. Надеюсь, дата этого визита станет известна в ближайшее время. Что касается дальнейшего процесса, я не могу разглашать деталей», - заявил Ираклий Антадзе.
В сегодняшней, 100-й встрече в рамках МПРИ приняли участие Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид и представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской Службы внешних действий Йоанеке Балфорт.
- Российские военные задержали гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Цхинвальский суд приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
Пансион Ниноцминда после скандала: омбудсмен вновь просит о мониторинге
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария обратилась к патриархии с просьбой дать возможность аппарату Народного защитника осуществить свой мандат в пансионе для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). Ломджария выразила надежду на то, что после смены руководства пансиона у Народного защитника больше не будет проблем в этом плане.
«Дети находятся под огромным давлением и нам должны предоставить возможность осуществить нашу деятельность в мирной среде. Надеюсь, что несмотря на риторику, которая была в прошлом, это не отразится на мандате Народного защитника и на состоянии детей», - заявила Ломджария журналистам.
Накануне стало известно, что вместо преподобного Спиридона пансионом будет руководить преподобный Яков. На данный момент в пансионе находятся представители патриархии, а также новое руководство пансиона.
В Министерстве здравоохранения Грузии заявляют, что намерены активно сотрудничать с новым руководством пансиона. Согласно закону, к апрелю 2022 года в Грузии не должно быть крупных пансионов.
«Безусловно, Министерство здравоохранения продолжит работать с патриархией в этом направлении. Подобные решения не принимаются спонтанно. Это требует подготовки и надлежащего планирования, чтобы с учетом лучших интересов детей, их благополучно перевели в другое учреждение. В условиях нового руководства вероятность того, что эти переговоры продолжатся еще более эффективно, растет», - заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
- Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника – Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.
- В начале июня Тбилисский городской суд удовлетворил исковые требования НПО «Партнерство за права человека» (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.
Саломе Зурабишвили встретится с Папой Римским Франциском
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 16 июня посетит Ватикан с официальным визитом, сообщает администрация главы грузинского государства. Запланирована аудиенция президента Грузии с Папой Римским Франциском, а также разные встречи высокого ранга.
Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года. С целью активизации и углубления двусторонних отношений между двумя государствами важным был визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в 1999 году. В 2016 году с официальным визитом в Грузии побывал и Папа Римский Франциск, его визит прошел под девизом «Мир вам», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам для продолжения обучения в ведущих консерваториях Италии.
В 2011 году грузинские ученые получили возможность в течение двух лет работать в закрытых архивах конгрегации Ватикана «Пропаганда Фиде», где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.
Святой Престол также уделяет большое внимание защите и восстановлению грузинских памятников культуры. В Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство перегородчатой эмали.
Эрдоган вновь выступил в поддержку «платформы шести» на Южном Кавказе
«Платформа шести» может обеспечить мир в регионе Южного Кавказа, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«С помощью «платформы шести», в которую предполагается включить Азербайджан, Турцию, Россию, Грузию, Армению и Иран, мы хотим, чтобы этот регион стал регионом мира», – заявил Эрдоган во вторник в Шуше по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Турецкий лидер заявил, что в этом направлении он совместно с азербайджанским коллегой готов приложить все необходимые усилия, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«Аналогичные усилия готов приложить и российский президент Владимир Путин, чтобы в регионе воцарился мир», – сказал Эрдоган.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- О важности «Кавказской платформы» заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако глава МИД страны Давид Залкалиани пояснил, что её слова неправильно истолковали и «очень сложно говорить о единой платформе со страной, которая оккупирует 20% территории Грузии».
Гендиректор Ryanair рассказал о давлении на пилотов компании после принудительной посадки в Минске
Неизвестные люди с видеокамерами пытались добиться от пилотов посаженного в Минске самолёта Ryanair слов о том, что они добровольно приняли решение о посадке. Об этом сообщил генеральный директор авиаперевозчика Майл О’Лири, его слова приводит газета Irish Independent.
По его словам, это произошло сразу после принудительной посадки. В самолёт вошли несколько человек, кто они — до сих пор неизвестно. Пилоты отказались говорить то, что от них требовалось.
После того как пассажиры и экипаж были эвакуированы в аэропорт, первый пилот остался в кабине, откуда выходил только под вооружённым конвоем, сообщил О’Лири. Он назвал это "очень угрожающим и враждебным поведением".
Как утверждает О'Лири, ещё до приземления экипаж неоднократно запрашивал связать его с центром управления авиакомпании в Варшаве, но белорусский диспетчер сказал, что они не отвечали на звонок. Топ-менеджер заявил, что это не соответствовало действительности. Весь инцидент он назвал "преднамеренным нарушением всех существующих правил международной авиации".
Самолёт Ryanair, летевший из Греции в Литву над белорусской территорией, был посажен в Минске после того как экипаж получил от белорусского диспетчера сообщение о запланированном на борту теракте. После посадки были задержаны летевшие рейсом белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.
- Белорусские власти утверждают, что сообщение о бомбе действительно было ими получено, а о Протасевиче и Сапеге они заранее не знали. Эти утверждения не подтверждаются независимыми источниками. Страны Евросоюза расценили инцидент как захват самолёта властями.
- Кроме Протасевича и Сапеги на борт самолёта после принудительной посадки не вернулись три пассажира. Белорусское телевидение показало сюжеты, в которых утверждалось, что пассажиры просто выбрали другой способ добраться до нужных им мест. О'Лири утверждает, что, по информации спецслужб, эти люди могли быть сотрудниками КГБ.
В Венгрии принят закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» в школах
Парламент Венгрии, большинство в котором контролируют сторонники правоконсервативного премьер-министра Виктора Орбана, во вторник принял законопроект о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.
Правозащитники, ЛГБТ-организации и венгерская оппозиция считают этот закон грубо нарушающим права человека.
Согласно документы, в школах будет запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лицам младше 18 лет нельзя будет "пропагандировать" гомосексуальность или смену пола. Эти нормы внесены в закон, посвящённый ужесточению наказания за педофилию, в чём его критики видят стремление властей приравнять гомосексуальность к половым преступлениям против детей.
Накануне в Будапеште прошла массовая акция протеста против законопроекта.
Ранее сторонники Орбана добились принятия новой конституции, в которой брак определён как союз мужчины и женщины. Усыновление детей гомосексуальными парами также запрещено.
Критики отмечают, что новый закон во многом похож на действующий в России закон о запрете так называемой "пропаганды гомосексуализма".
В будущем году в Венгрии предстоят выборы. По мнению наблюдателей, Орбан стремится заручиться поддержкой наиболее консервативно настроенных избирателей, а своих противников представить как крайне левых сторонников ЛГБТ.
Абхазский МИД: коммюнике НАТО демонстрирует лицемерие и двойные стандарты
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия критикуют итоговое коммюнике саммита НАТО. В документе, утвержденном в Брюсселе накануне, говорится о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.
В абхазском ведомстве говорят, что итоговое заявление стран НАТО «в очередной раз наглядно демонстрирует лицемерие и двойные стандарты» Североатлантического альянса.
«В итоговом заявлении саммита НАТО традиционно звучат требования к России «вывести войска из Грузии», отказаться от признания независимости Абхазии, выполнить мифическое «соглашение о прекращении огня». Абсурдность данных требований очевидна для любого непредубежденного наблюдателя, знакомого с событиями в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года и последовавшего вскоре признания Россией независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Политико-правовой акт признания Республики Абхазия полностью соответствовал нормам и принципами международного права и не требовал одобрения со стороны других государств», – заявляют в абхазском ведомстве.
В Сухуми также утверждают, что заключенные с Москвой двусторонние соглашения в сфере обороны и безопасности не противоречат международно-правовым нормам.
«Выражая поддержку «территориальной целостности Грузии», страны НАТО фактически поддерживают то, что окончательно перестало существовать как политическая и правовая реальность в результате преступных действий тбилисского режима во главе с М.Саакашвили еще в 2008 году», – сказано в заявлении.
В абхазском ведомстве говорят, что НАТО и США «поощряют неконструктивный курс Грузии в Женеве по затягиванию с принятием и подписанием документа о неприменении силы между сторонами конфликта». Критикуют в Сухуми и евроатлантические устремления Тбилиси.
«Едва ли наращивание военного взаимодействия НАТО с Грузией будет способствовать миролюбивому курсу Тбилиси. Скорее следует ожидать прямо противоположного результата с непредсказуемыми последствиями. К аналогичному исходу могут привести и усилия Вашингтона и Брюсселя по втягиванию Грузии в Североатлантический альянс. Убеждены в том, что заигрывание НАТО с Грузией может серьезно ухудшить ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и окончательно подорвать работу участников и международных посредников по достижению взаимоприемлемого результата в рамках Женевских дискуссий», – говорится в заявлении абхазского внешнеполитического ведомства.
- В коммюнике, опубликованном по итогам саммита НАТО в Брюсселе, указано, что двери альянса открыты для Украины и Грузии, и страны попадут в НАТО через план действий по членству (ПДЧ). В документе выражена поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы в их международно признанных границах.
В Грузии выявили 18 случаев заражения индийским штаммом коронавируса
В Грузии эпидемиологи выявили 18 случаев заражения т.н. индийским штаммом коронавируса, сообщил сегодня заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе.
Он констатирует, что индийский штамм начинает распространяться в Грузии, как и по всей Европе.
«К сожалению, во всей Европе индийский штамм начинает сильно распространяться. У нас увеличились случаи выявления этого штамма. Это, в основном, наши граждане, которые возвращаются из разных стран мира. На сегодняшний день у нас 18 случаев. Это означает, что индийский штамм начинает распространяться», – заявил Имнадзе.
Как пишет «Новости-Грузия», первые случаи заражения индийским штаммом в Грузии были зафиксировали 27 мая. Он был подтвержден у пяти человек. Из них двое являлись гражданами Грузии, трое – иностранцами. Все пятеро побывали в поездке на Среднем Востоке и прибыли в Грузию в начале мая.
Специалисты считают индийский штамм коронавируса более заразным и устойчивым к антителам. Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении этого штамма в десятках странах мира на нескольких континентах.
На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса, который был выявлен в стране в конце февраля.
Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве
Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию о союзничестве.
«Сегодня исторический день. Сегодня мы принимаем президента Турции, моего брата Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденной Шуше. Мой брат многократно был в Азербайджане, но в Шушу прибывает впервые. Совместная декларация о союзничестве, подписанная нами сегодня, поднимет наши отношения на самый высокий уровень. Название декларации говорит само за себя. Все пункты этой декларации являются гарантией нашего дальнейшего сотрудничества», – заявил президент Азербайджана на совместной пресс-конференции после церемонии подписания.
Ильхам Алиев назвал подписание декларации историческим достижением: «Тем самым мы демонстрируем, что мы будем едины впредь».
«Я неоднократно говорил, что Турция и Азербайджан – самые близкие страны в мировом масштабе, у нас есть возможности, чтобы развивать наше сотрудничество», – добавил президент Азербайджана.
- Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, как дипломатически, так и поставками вооружений и оборудования. В частности, важную роль в боевых действиях сыграли азербайджанские ударные беспилотники турецкого производства.
- По итогам боевых действий осени 2020 года под контроль Азербайджана перешли значительные территории в пределах его международно признанных границ - несколько районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самой территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области с городом Шуша. Часть территории Карабаха со столицей региона Степанакертом осталась под контролем армянских сил, на линии соприкосновения размещены российские военные.
Президент Турции Эрдоган приехал в Нагорный Карабах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Азербайджан посетил территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Азербайджана в прошлом году после почти 30 лет армянского контроля.
Прилетев в Баку после участия в саммите НАТО в Брюсселе, президент Турции отправился в Физули. Этот райцентр был первым крупным населённым пунктом, в который в ходе осенней войны вошли азербайджанские войска. В Физули Эрдогана с женой приветствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Оттуда лидеры отправились в Шушу - город в центральной части Нагорного Карабаха, взятие которого было одним из ключевых моментов войны. Там Эрдогану была устроена торжественная встреча с почётным караулом.
Всего в нескольких километрах от Шуши расположены посты российских миротворцев, которые согласно договорённости о перемирии размещены на линии прекращения огня.
Алиев после конфликта уже неоднократно посещал Карабах, а Эрдоган приехал туда впервые.
16 июля оба лидера посетят в Баку матч чемпионата Европы по футболу Турция-Уэльс.
- Турция поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, как дипломатически, так и поставками вооружений и оборудования. В частности, важную роль в боевых действиях сыграли азербайджанские ударные беспилотники турецкого производства.
- По итогам боевых действий осени 2020 года под контроль Азербайджана перешли значительные территории в пределах его международно признанных границ - несколько районов по периметру Нагорного Карабаха, а также часть самой территории бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области с городом Шуша. Часть территории Карабаха со столицей региона Степанакертом осталась под контролем армянских сил, на линии соприкосновения размещены российские военные.
- Эрдоган накануне в Брюсселе встретился с президентом США Джо Байденом. По итогам встречи он заявил журналистам, что уверен, что нерешаемых проблем в отношениях между Вашингтоном и Анкарой нет.
Аслан Бжания провел совещание в связи с ранением российских туристов
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел совещание в связи с ранением российских туристов в Пицунде.
Как сообщает пресс-служба Бжания, в совещании приняли участие абхазский премьер Александр Анкваб, руководитель аАдминистрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генпрокурор Адгур Агрба, глава МВД Дмитрий Дбар, председатель СГБ Роберт Киут, руководители правоохранительных органов Гагрского района.
«Глава государства назвал преступление, совершенное в отношение гостей, преступлением против нашей республики», – говорится в сообщении пресс-службы.
Бжания поручил правоохранительным органам принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона. Он также дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.
Абхазский лидер поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.
Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунды о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе.
В Кыргызстане выявили схему ввоза контрабандных авто из Абхазии
На границе Кыргызстана и Казахстана (КПП «Чалдыбар-автодорожный») выявлена схема ввоза контрабандных авто из самопровозглашенной республики Абхазии по поддельным армянским регистрационным документам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
Как пишет «Радио Азаттык» (кыргызская служба Радио Свобода), 9 июня на КПП был задержан гражданин Кыргызстана, перевозивший на автотрале 8 легковых автомобилей, на которые было обнаружено 8 комплектов государственных номерных знаков и свидетельств о регистрации в Абхазии, 10 поддельных комплектов государственных номерных знаков и поддельных свидетельств о регистрации в Армении, а также один поддельный комплект государственного номерного знака ГПС ГКНБ Кыргызстана.
Автотрал с 8 автомашинами был опечатан и водворен на штрафную автостоянку.
В ГКНБ напомнили, что эксплуатация в Кыргызстане ввезенных без таможенного оформления из Абхазии машин незаконна. При ввозе авто на территорию ЕАЭС необходимо заполнить временную таможенную декларацию на один год, по истечению которого авто должно покинуть территорию ЕАЭС или пройти таможенную очистку.
Автомобили с абхазскими номерами превратились в серьезную проблему для правительства Кыргызстана. Весной этого года владельцы привезенных из Абхазии автомашин провели несколько митингов с требованием вернуть их авто со штрафстоянок и узаконить их.
Тбилисское «Динамо» сыграет в Лиге чемпионов с бакинским «Нефтчи»
В швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
По итогам жеребьевки, самый титулованный футбольный клуб Грузии «Динамо Тбилиси» встретится на старте квалификации с бакинским «Нефтчи».
Первая игра между командами пройдет в Тбилиси 6 или 7 июля, ответная состоится в Баку 13 или 14 июля.
Здоровье шамана Габышева в психдиспансере сильно ухудшилось
Шаман Александр Габышев из Якутска, насильно госпитализированный в психдиспансер после объявления о "походе на Кремль", сообщает о резком ухудшении состояния здоровья. Его сестра Виктория Захарова сообщила редакции Сибирь.Реалии о жалобах Александра Габышева на постоянную слабость, головокружения и сонливость. По её словам, он сильно похудел, а также сообщил ей об увеличении количества неизвестных препаратов, которые его заставляют принимать.
Сестра шамана рассказала, что полмесяца назад телефон Габышева - единственный способ связи с ним - в диспансере "потеряли", а свидания из-за пандемии не разрешают. Накануне после того, Виктория Захарова привезла ему новый телефон (старый "нашли" разряженным), она, наконец, поговорила с братом. Он сообщил, что ему не разрешают даже прогулки, а телефоном можно пользоваться только раз в неделю.
По её мнению, Александр Габышев резко похудел из-за приема лекарств. "В разговоре он подчеркнул, что ему принесли лекарства - двойную дозу. Думаю, неслучайно акцентировал на этом. Говорил еще медленнее и тише, чем раньше. На суде выглядел очень похудевшим и очень бледным", - сообщила Захарова. Родственники шамана обращались с жалобами в прокуратуру и Минздрав региона, но получили формальные ответы.
Правозащитники "Открытки" отмечают, что за пять месяцев нахождения Габышева в стационаре нет информации о каких-либо врачебных комиссиях по поводу оценки его состояния или эффективности лечения и целесообразности дальнейшего пребывания в больнице.
В конце января для принудительной госпитализации Габышева в психдиспансер задействовали 50 полицейских и девять машин. К взлому его дома и задержанию привлекли замминистра внутренних дел Якутии Константина Неустоева и других должностных лиц.
- Весной 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько месяцев на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.
- Впоследствии шамана отпустили из диспансера. Новую принудительную госпитализацию Габышева в январе 2021 года объяснили его отказом от амбулаторного лечения. За несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте.
- В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.
В Эргнети проходит 100-е заседание в формате МПРИ
В селе Эргнети проходит 100-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
Во встрече приняли участие Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид и представитель ЕС, директор по политике безопасности и обороны Европейской Службы внешних действий Йоанеке Балфорт.
Генсек ОБСЕ в беседе с журналистами назвала формат МПРИ «незаменимым механизмом для снижения напряженности». Подобные встречи, по её словам, вносят конкретный вклад в укрепление безопасности и стабильности. Хельга Мария Шмид отметила, что хорошо осведомлена и о текущих вопросах повестки дня, в частности, о деле Зазы Гахеладзе.
Отметим, что грузинская сторона на переговорах в очередной раз требует немедленного освобождения Гахеладзе, которого в Цхинвали приговорили к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также граждан Грузии Геннадия Бестаева и Лашы Хетерели.
В Эргнети находятся и члены семьи Гахеладзе. Ранее они заявили, что планирует провести акцию протеста 23 июня, в день рождения Зазы.
В Британии на месяц отложили отмену ограничений – из-за нового штамма
Власти Великобритании отложили на месяц отмену остающихся в стране ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. На это решение пришлось пойти, несмотря на массовую кампанию вакцинации, из-за распространения более агрессивного штамма коронавируса – так называемого индийского, известного также как "вариант Дельта".
Первоначально планировалось, что ограничения будут сняты 21 июня. Однако в понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил о переносе так называемого "дня свободы" на 19 июля. Решение ещё должен одобрить парламент.
Наиболее жёсткие карантинные меры, введённые зимой, в Британии уже сняты. Однако остаются в силе ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров, также закрыты ночные клубы и концертные площадки, действует ряд других норм социального дистанцирования (например ограничены походы в гости), масочный режим в общественных местах.
В последние недели число новых случаев инфицирования в Британии вновь начало расти – сейчас оно в среднем составляет 7–8 тысяч человек в день. На пике эпидемии оно было в несколько раз выше. Специалисты связывают рост заражений с распространением "варианта Дельта", который более заразен, чем иные штаммы коронавируса, и, по некоторым данным, вызывает более тяжёлое течение болезни. Отмечены случаи госпитализации и смерти людей, привитых одним компонентом вакцины. Большинство специалистов уверены, что полная вакцинация (двумя дозами препарата) должна предотвращать заражение новым штаммом.
Именно необходимостью обеспечить скорейшую вакцинацию Джонсон объяснил отсрочку снятия ограничений. Сейчас в стране уже привито более половины взрослого населения.
- В России в последнюю неделю произошёл скачок в числе инфицированных коронавирусом. В частности, в Москве число новых случаев за сутки выросло более чем в два раза. Власти российской столицы ввели ряд ограничительных мер, нынешняя неделя объявлена нерабочей. Связан ли рост заболеваемости с распространением "варианта Дельта", не сообщалось.
В «Аруаа» недовольны ходом расследования убийства Кемала Ардзинба
В ветеранской организации «Аруаа» недовольны ходом расследования убийства Кемала Ардзинба – племянника первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба.
«Несмотря на то, что со дня преступления прошёл уже почти месяц, силовикам удалось задержать лишь одного подозреваемого, хотя известно, что в совершении убийства принимали участие как минимум три человека», – говорится в заявлении «Аруаа».
Ветераны считают, что силовым структурам, во избежание выхода ситуации из–под контроля, необходимо в кратчайшие сроки привлечь к ответственности остальных злоумышленников.
«Призываем власть, силовые структуры страны заняться непосредственно возложенными народом делами, и принять необходимые меры», – сказано в заявлении.
Кемал Ардзинба был убит 18 мая текущего года. Глава абхазского МВД заявил, что нападавших было трое. При этом по подозрению в совершении убийства был задержан лишь Батал Пилия – сын бывшего заместителя министра обороны Абхазии Нодара Пилия.
Глава Ростуризма: курорты Чёрного моря перегружены
Черноморское побережье России максимально загружено, а местами перегружено из-за наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей. Об этом в интервью "Известиям" сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен",— добавила она.
По словам Догузовой, задача Ростуризма на ближайшие годы — "кратно увеличить количество качественных, современных круглогодичных отелей", создав до 20 тысяч новых номеров на российских черноморских курортах. Сегодня на всю Россию приходится около 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами. В основном они находятся в крупных городах, отметила глава Ростуризма.
Летом 2021 года на курорты Черного моря отправится рекордное число самолетов. В города Краснодарского края и аннексированного Россией Крыма авиакомпании будут летать примерно в два раза чаще, чем до пандемии в 2019 году.
Власти Краснодарского края планируют принять рекордное число туристов — 16 миллионов человек, а Крыма – шесть миллионов, пишет "Коммерсантъ". Представители турагентств считают, что количество отдыхающих в Краснодарском крае превысит 20 миллионов человек, а в Крыму — более 8 миллионов человек. Как следствие — дикий рост цен в любых гостиницах и в частном секторе. Например, стоимость вилл в Крыму доходит до одного миллиона рублей в сутки. Некоторые отели даже сдают номера в недостроенных зданиях, а местные жители уже жалуются на проблемы с пробками и поиском свободных мест на пляжах, отмечает издание.
Эксперты предупреждают, что индустрия может не справиться с притоком туристов, если не открыть хоть какое-то массовое зарубежное направление. Как сообщают СМИ, о возобновлении прямого авиасообщения с Египтом с 1 июля власти могут объявить уже на следующей неделе. С 15 июня власти Марокко смягчили условия для въезда россиян. Теперь достаточно наличия сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
- 15 апреля Россия ограничила пассажирские авиаперелёты в Турцию. Решение действует до 21 июня с возможным продлением. Российские власти объяснили такие меры ростом числа заражений коронавирусной инфекцией в этой стране.
- Согласно проведённому АТОР опросу, 72% туристов, которые не смогли выехать на отдых за рубеж из-за введённых ограничений, ждут открытия выбранных ими стран, 26% выбирают другие зарубежные направления, 3% готовы заменить иностранный курорт на российский.
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