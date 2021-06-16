Армения и Азербайджан обменялись обвинениями после визита Эрдогана в Шушу

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана обменялись обвинениями после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в город Шуша (армянское название – Шуши) в Нагорном Карабахе. Эрдоган вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посетил Шушу накануне.

«Строжайше осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15 июня армянского культурного и исторического центра Арцаха – города Шуши, находящегося под азербайджанской оккупацией, как очевидную провокацию против регионального мира и безопасности», – заявили в МИД Армении.

В Ереване говорят, что этому посещению предшествовало «уничтожение религиозного, исторического и историко-культурного наследия насильственно перемещенного коренного армянского населения, в том числе осквернение Кафедрального собора Шуши, подвергшегося разрушению как в ходе развязанной турецко-азербайджанскими силами войны против Арцаха, так и впоследствии, а также полное уничтожение памятника жертвам Геноцида армян».

«Подобные действия властей Турции и Азербайджана, нацеленные на закрепление последствий применения силы против народа Арцаха, наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и являются совершенно неприемлемыми. Нейтрализация турецко-азербайджанской геноцидальной угрозы для армянского народа предписывает восстановление прав армян Арцаха, в том числе деоккупацию захваченных территорий Республики Арцах и обеспечение безопасного возвращения перемещенного с этих территорий населения», – сказано в заявлении МИД Армении.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ заявила, что «комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении».

«Что касается их заявления, то с учетом того, что в настоящее время в МИД Армении нет руководства, хотели бы довести до сведения тех, кто остался в этой структуре, и тех, кто подготовил это заявление, что страна не может оккупировать свои территории, а может только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность. Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с совместными заявлениями, подписанными лидерами трех стран, в том числе и их страной, предпринять шаги, направленные на выполнение этих заявлений. Армения в своих шагах должна опираться на реальную ситуацию, а не на иллюзии. Подписанная президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная декларация направлена на поощрение мира и безопасности и новых возможностей сотрудничества», – отметила Абдуллаева.