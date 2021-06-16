«Начал приставать к девушкам» – пострадавший россиянин рассказал о стрельбе в Пицунде

Двое российских туристов получили ранения в Абхазии во время стрельбы в местном ресторане, поскольку заступились за девушек, к которым приставал местный житель. Об этом РБК сообщил один из них – Тимур Салимгариев.



«Мы с другом сидели в ресторане, он [нападавший] подошел к нашему столу и начал приставать к нашим девушкам, лапать их. Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка. Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы», – заявил турист.



Оба пострадавших сейчас находятся в больнице. По словам Салимгариева, он получил шесть огнестрельных ранений.

«Раздроблены обе ноги, сделали две операции. Друг в более тяжелом состоянии в реанимации», – рассказал он.



«Все – посетители и персонал – разбежались. Первую помощь нам оказывали наши девушки. Потом я потерял сознание», – добавил турист.

Накануне в МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что стрельбу в ресторане на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде устроил Дмитрий Пилия, житель села Лыхны 1978 года рождения, который неоднократно привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Пострадавшим была оказана первая помощь в Гагре, а затем их вывезли на территорию России для прохождения лечения.

Абхазский президент Аслан Бжания накануне провел совещание с силовиками и поручил усилить меры безопасности на туристических объектах.